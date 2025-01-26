Как быстро кожа впитывает крем? Объясняет косметолог, к которому ходят российские артисты

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











К кремам многие относятся по-разному. Одни считают, что кожа без правильного ухода быстро испортится. По мнению других, все эти красивые баночки-скляночки — чисто маркетинговый ход и заметный эффект можно получить только у косметолога. О том, как правильно наносить крем, в какие слои кожи он впитывается, и насколько быстро, «Доктор Питер» узнал у косметолога Анны Смольяновой.

Анна Смольянова — дерматолог, косметолог, к которому ходят многие известные в России люди, соавтор книги «Главная книга косметического маньяка», основатель и руководитель клиники «Стеллар Бьюти Клиник».

Время зависит от качества кожи и состава

В среднем крем впитывается в кожу от 2 до 15 минут. Однако степень впитываемости косметического средства сильно зависит от состояния кожи, а также от структуры и химического состава самого продукта, который на нее наносите.

Например, кожа раздраженная и сухая, с шелушениями и покраснениями быстрее впитывает крем, в то время как жирная, плотная и пористая впитывает его значительно медленнее, поскольку имеет хорошо выраженный липидный слой.

Кроме того, степень впитываемости крема зависит от его количества, нанесенного на кожу. Среднее рекомендуемое количество — капля размером не более небольшой фасолины. Если вы наносите избыточное количество крема, впитываемость значительно снижается. К тому же продукт может скатываться с поверхности кожи.

Также важно учитывать компоненты, входящие в состав крема. Например, ниацинамид, производные витамина А (ретинол, ретиноевая кислота, ретиналь) и некоторые антиоксиданты, такие как L-аскорбиновая кислота и кофеин, впитываются буквально за несколько секунд.

Быстро проникают и липофильные компоненты (жирорастворимые витамины, такие как витамин А и витамин Е), которые легче достигают сальной железы через устья волосяных фолликулов.

Какой крем вообще не впитается

Глубина проникновения крема зависит от размера ингредиентов в его составе. В кремах компоненты разделяются на несколько фракций.

Например, активные компоненты — антиоксиданты, пептиды, витамины, микроэлементы — имеют разный молекулярный вес:

самый маленький молекулярный вес, как правило, у гликолевой кислоты или некоторых пептидов;

в то же время такие кислоты, как молочная, имеют более крупный размер молекул и практически не проникают через роговой слой;

кроме того, химики и технологи разработали микродермальные носители — липосомы, наносомы, экзосомы, — которые улучшают проникновение компонентов косметических средств. Они служат своеобразным «чемоданчиком-проводником», который преодолевает роговой слой и позволяет активным компонентам достичь более глубоких слоев кожи.

Однако если в составе крема преобладают глицерин, силиконовые полимеры, производные минерального масла или парафина, то такой крем можно отнести к окклюзивным средствам. Их цель — не проникать глубоко в кожу, а создавать на ее поверхности защитную пленку, предотвращающую потерю влаги. Естественно, такие продукты не впитываются в кожу.

То же самое касается липидовосполняющих кремов, которые часто назначаются для сухой и атопичной кожи. В их составе обычно содержатся компоненты липидной субстанции эпидермиса (церамиды, фосфолипиды, сквалан). Эти средства предназначены для восстановления рогового слоя кожи, а не для проникновения в глубокие слои.

В заключение можно сказать, что, выбирая крем для лица, особенно в системе многоступенчатого ухода, важно учитывать особенности кожи, состав крема и даже время суток. Утром крем впитывается значительно быстрее, чем после обеда. Это связано с биологическими циркадными ритмами работы кожи, которые также стоит принимать во внимание.

Ранее мы писали о том, как правильно заботиться о коже. Недостаточно наносить на нее должным образом крем. Важно еще делать следующие процедуры: