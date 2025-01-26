НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

5 м/c,

ю-з.

 752мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 98,26
EUR 103,19
Певец Шура — про «Оземпик»
Девушка выпала из окна
Изнанка экстремального шоу
Сделал предложение на концерте
Когда откроют «Термоленд»
Дело о взятках
Денежные подработки для студентов
Погода выходных
Задержан рейс
Губерниев высказался о нехватке болельщиков
Здоровье Как быстро кожа впитывает крем? Объясняет косметолог, к которому ходят российские артисты

Как быстро кожа впитывает крем? Объясняет косметолог, к которому ходят российские артисты

Важно выделять те средства, которые до конца не впитываются в кожу, а лишь создают защитный барьер

276
1 комментарий
Источник:

К кремам многие относятся по-разному. Одни считают, что кожа без правильного ухода быстро испортится. По мнению других, все эти красивые баночки-скляночки — чисто маркетинговый ход и заметный эффект можно получить только у косметолога. О том, как правильно наносить крем, в какие слои кожи он впитывается, и насколько быстро, «Доктор Питер» узнал у косметолога Анны Смольяновой.

Анна Смольянова — дерматолог, косметолог, к которому ходят многие известные в России люди, соавтор книги «Главная книга косметического маньяка», основатель и руководитель клиники «Стеллар Бьюти Клиник».

Время зависит от качества кожи и состава

В среднем крем впитывается в кожу от 2 до 15 минут. Однако степень впитываемости косметического средства сильно зависит от состояния кожи, а также от структуры и химического состава самого продукта, который на нее наносите.

Например, кожа раздраженная и сухая, с шелушениями и покраснениями быстрее впитывает крем, в то время как жирная, плотная и пористая впитывает его значительно медленнее, поскольку имеет хорошо выраженный липидный слой.

Кроме того, степень впитываемости крема зависит от его количества, нанесенного на кожу. Среднее рекомендуемое количество — капля размером не более небольшой фасолины. Если вы наносите избыточное количество крема, впитываемость значительно снижается. К тому же продукт может скатываться с поверхности кожи.

Также важно учитывать компоненты, входящие в состав крема. Например, ниацинамид, производные витамина А (ретинол, ретиноевая кислота, ретиналь) и некоторые антиоксиданты, такие как L-аскорбиновая кислота и кофеин, впитываются буквально за несколько секунд.

Быстро проникают и липофильные компоненты (жирорастворимые витамины, такие как витамин А и витамин Е), которые легче достигают сальной железы через устья волосяных фолликулов.

Какой крем вообще не впитается

Глубина проникновения крема зависит от размера ингредиентов в его составе. В кремах компоненты разделяются на несколько фракций.

Например, активные компоненты — антиоксиданты, пептиды, витамины, микроэлементы — имеют разный молекулярный вес:

  • самый маленький молекулярный вес, как правило, у гликолевой кислоты или некоторых пептидов;

  • в то же время такие кислоты, как молочная, имеют более крупный размер молекул и практически не проникают через роговой слой;

  • кроме того, химики и технологи разработали микродермальные носители — липосомы, наносомы, экзосомы, — которые улучшают проникновение компонентов косметических средств. Они служат своеобразным «чемоданчиком-проводником», который преодолевает роговой слой и позволяет активным компонентам достичь более глубоких слоев кожи.

Однако если в составе крема преобладают глицерин, силиконовые полимеры, производные минерального масла или парафина, то такой крем можно отнести к окклюзивным средствам. Их цель — не проникать глубоко в кожу, а создавать на ее поверхности защитную пленку, предотвращающую потерю влаги. Естественно, такие продукты не впитываются в кожу.

То же самое касается липидовосполняющих кремов, которые часто назначаются для сухой и атопичной кожи. В их составе обычно содержатся компоненты липидной субстанции эпидермиса (церамиды, фосфолипиды, сквалан). Эти средства предназначены для восстановления рогового слоя кожи, а не для проникновения в глубокие слои.

В заключение можно сказать, что, выбирая крем для лица, особенно в системе многоступенчатого ухода, важно учитывать особенности кожи, состав крема и даже время суток. Утром крем впитывается значительно быстрее, чем после обеда. Это связано с биологическими циркадными ритмами работы кожи, которые также стоит принимать во внимание.

Ранее мы писали о том, как правильно заботиться о коже. Недостаточно наносить на нее должным образом крем. Важно еще делать следующие процедуры:

  • Очищение. Перед сном обязательно очищайте лицо, шею и зону декольте от загрязнений и косметических средств. Используйте увлажняющие тоники или средства для снятия макияжа, подобранные индивидуально для вашего типа кожи.

  • Увлажнение. Наносите утром увлажняющий крем, а вечером питательный, более плотной консистенции. Это поможет предотвратить сухость и придаст вашей коже здоровый и сияющий вид.

  • Хороший сон. Довольно непросто контролировать качество сна, но делайте всё возможное для полноценного ночного отдыха. Если не получилось, не выспались и утром увидели темные круги под глазами, то ситуацию помогут исправить патчи с гиалуроновой кислотой, пептидами и морскими водорослями. Это средство уберет отечность и синюшность в области нижнего века.

ПО ТЕМЕ
Крем Лицо Уход за собой Косметолог Правильный сон
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
а актеры рептилии что ли , такая же кожа как у ЛЮДЕЙ
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление