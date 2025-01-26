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Здоровье эксперт Для гипотоников — кофе, для гипертоников — травяной чай: какие продукты понижают и повышают давление

Для гипотоников — кофе, для гипертоников — травяной чай: какие продукты понижают и повышают давление

Публикуем советы по питанию от ярославского диетолога Татьяны Селезневой

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Диетолог из Ярославля назвала продукты, которые повышают и понижают давление

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Зима в этом году нелегкая: то дождь, то снег, то минус, то плюс. Вдобавок периодически предупреждают о магнитных бурях. И далеко не каждый человек легко адаптируется ко всем этим природным сюрпризам. На этом фоне даже у здоровых людей могут появиться скачки давления. А гипертоники и гипотоники страдают больше всех. Диетолог из Ярославля Татьяна Селезнева рассказала, какие продукты в рационе способствуют снижению и повышению давления.

Что повышает давление

Есть продукты, постоянное или разовое употребление которых может стать дополнительным стимулом для повышения давления. Соответственно их рекомендуют тем, кто страдает от гипотонии. А гипертоникам, наоборот, с ними надо быть осторожнее.

— Чтобы поднять давление можно выпить чашечку натурального кофе или чая (зеленого или черного). Для усиления эффекта можно добавить дольку темного шоколада. На основе черного чая можно приготовить масалу — чай со специями и молоком. А зеленый чай заварить с корнем имбиря и гвоздикой, добавив прямо в чашку ломтик лимона.
Кроме того, отлично тонизирует чай с чабрецом, каркаде, ройбуш и матча. Все эти напитки возбуждают нервную систему, заставляя ее повышать тонус сосудов, учащают сердцебиение, заставляя поступать кровь к мозгу, — рассказала Татьяна Селезнева.

Каркаде — травяной чайный напиток ярко-красного или бордового цвета, сладковато-кислый на вкус. Изготавливается из сушеных чашечек цветков розеллы, или суданской розы, растения из рода Гибискус. Ройбуш — фиточай из высушенных измельченных листьев и побегов аспалатуса линейного, относящегося к бобовым. Матча — это разновидность зеленого чая, который отличается способом выращивания и насыщенным цветом.

Кому-то поможет старый метод из советских времен — добавить чайную ложку коньяка к чашке кофе или чая.

Еще один действенный способ поднять давление — съесть что-то соленое, маринованное, особенно в сочетании с жирным, жареным и / или сладким. Например, кусочек селедки, бутерброд с салом или красной икрой, слабосоленой красной рыбой, соленый огурчик к гарниру на обед. Из вкусняшек — соленая карамель точно будет способствовать повышению артериального давления, — добавила диетолог.

— Эти продукты задерживают воду в кровеносном русле и таким образом влияют на давление, — объяснила эксперт.

Какие продукты снизят давление

Всё, что перечислено в предыдущей части, гипертоникам лучше избегать. К продуктам, которые способствуют снижению давления, относятся:

  • травяные чаи с мятой, мелиссой, ромашкой, валерианой, пустырником;

  • нежирные кисломолочные продукты;

  • нежирное мясо птицы и рыба;

  • крупы: овес, гречка, перловка, полба, пшено;

  • овощи, особенно зеленого цвета, листья салата;

  • ягоды: черника, малина, брусника, клюква, калина;

  • несладкие фрукты: зеленое яблоко, зеленая груша, киви, помело, грейпфрут, фейхоа.

— Для гипертоников крайне важно соблюдать щадящие способы приготовления блюд: всё варим, тушим, запекаем, готовим на пару или в мультиварке. Особо хочу отметить важность режима питания: наедаться на ночь гипертонику не стоит — и спать будете плохо, и утром встанете с повышенным артериальным давлением, — отметила Татьяна Селезнева.

При этом страдающим от пониженного или пониженного давления кроме корректировки питания всё-таки стоит обратиться к врачу для комплексного лечения недуга.

Напомним, ранее мы писали, какие три продукта на завтрак помогут снизить давление.

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Давление Лечение Диетолог
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