Опухоль мозга, паразит и рак кожи: как выглядят опасные болезни — удивительные снимки, сделанные под микроскопом

Внутренний мир человека в микроскопе выглядит фантастически — как снимок неизведанной планеты, сделанный со спутника Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Новосибирская областная больница











Болезни пациент видит только на бумаге, когда читает диагноз или слышит его от врача.А вот у патологоанатомов есть возможность заболевания именно увидеть, так как они изучают поступившие биоматериалы и выносят вердикт. Врачи согласились показать NGS.RU, как выглядят болезни под микроскопом. Оказалось, это яркий и удивительный мир.

Самый распространенный рак кожи

Так выглядит кусочек кожи, на котором разросся рак Источник: Новосибирская областная больница











Самый распространенный среди онкологических заболеваний рак кожи. Есть несколько типов опухолей, самая известная — меланома: злокачественная и очень агрессивная опухоль, возникающая из клеток, производящих меланин.

Пораженные участки хорошо видно Источник: Новосибирская областная больница











Второй вариант — плоскоклеточный рак кожи, и третий — базальноклеточный. Последний еще называют базалиомой, и встречается он чаще всего. Базальноклеточная карцинома редко дает метастазы и растет достаточно медленно. Один из главных советов врачей — при подозрительных пятнах сразу же обращаться к специалистам.

Кусочек кожи с обширными очагами разрастания плоскоклеточного ороговевающего рака Источник: Новосибирская областная больница











Опасные кисты

Тератома — еще одно состояние тканей, с которым могут столкнуться врачи, пытаясь выяснить, что же происходит с пациентом. Это разновидность кисты, которая имеет особое строение.

Тератома яичка характеризуется вот такими яркими круглыми вкраплениями Источник: Новосибирская областная больница











В ней видны не характерные для органа ткани: части ороговевшего эпителия и поперечнополосатых мышц, нервной ткани, могут быть даже фрагменты костей.

Агрессивная опухоль

Эмбриональная карцинома яичка выделяется яркими аномально большими клетками Источник: Новосибирская областная больница











Эмбриональную карциному яичка еще называют зародышево-клеточной опухолью. Это очень агрессивный рак, который может быстро распространиться в теле. В микроскоп сразу можно увидеть яркие аномальные клетки — это и есть та самая болезнь.

Препарат специально окрашивают, чтобы можно было оценить клетки Источник: Новосибирская областная больница











Зависимость от тестостерона

Часть предстательной железы, пораженная раком Источник: Новосибирская областная больница











Необычно в микроскопе выглядит ацинарная аденокарцинома — именно на нее приходится около 90-95% всех злокачественных опухолей предстательной железы.

Рак зависим от тестостерона. Именно этот гормон стимулирует его рост и развитие.

Опухоль мозга

Анапластическая астроцитома головного мозга выглядит как рваное облачко над здоровыми клетками Источник: Новосибирская областная больница











Анапластическая астроцитома головного мозга не имеет четких границ, и это хорошо видно под микроскопом. Можно оценить, как она проросла в здоровые, окрашенные фиолетовым ткани мозга. Она чуть менее агрессивна, чем глиобластома, но распространяется очень быстро.

При лечении нейрохирургу важно найти золотую середину: и удалить опухоль, и не нанести пациенту серьезный вред.

Неожиданный паразит

Увидеть в микроскоп врачи могут не только опухоли, но и вещи поэкзотичнее. Например, паразитов. На фото с микроскопа ниже — эхинококкоз.

Эхинококкоз внутри кисты в головном мозге Источник: Новосибирская областная больница











Эхинококкоз — паразитарная инфекция, которую вызывает гельминт эхинококк. Болезнь сопровождается образованием в печени, легких или других органах жидкостных кист, внутри которых живет и растет личинка паразита.

Человек заражается эхинококкозом от собак или домашнего скота (свиньи, коровы, лошади), а также при сборе диких ягод или употреблении воды из загрязненных источников.