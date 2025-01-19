Опухоль мозга, паразит и рак кожи: как выглядят опасные болезни — удивительные снимки, сделанные под микроскопом

Болезни пациент видит только на бумаге, когда читает диагноз или слышит его от врача.А вот у патологоанатомов есть возможность заболевания именно увидеть, так как они изучают поступившие биоматериалы и выносят вердикт. Врачи согласились показать NGS.RU, как выглядят болезни под микроскопом. Оказалось, это яркий и удивительный мир.
Самый распространенный рак кожи
Самый распространенный среди онкологических заболеваний рак кожи. Есть несколько типов опухолей, самая известная — меланома: злокачественная и очень агрессивная опухоль, возникающая из клеток, производящих меланин.
Второй вариант — плоскоклеточный рак кожи, и третий — базальноклеточный. Последний еще называют базалиомой, и встречается он чаще всего. Базальноклеточная карцинома редко дает метастазы и растет достаточно медленно. Один из главных советов врачей — при подозрительных пятнах сразу же обращаться к специалистам.
Опасные кисты
Тератома — еще одно состояние тканей, с которым могут столкнуться врачи, пытаясь выяснить, что же происходит с пациентом. Это разновидность кисты, которая имеет особое строение.
В ней видны не характерные для органа ткани: части ороговевшего эпителия и поперечнополосатых мышц, нервной ткани, могут быть даже фрагменты костей.
Агрессивная опухоль
Эмбриональную карциному яичка еще называют зародышево-клеточной опухолью. Это очень агрессивный рак, который может быстро распространиться в теле. В микроскоп сразу можно увидеть яркие аномальные клетки — это и есть та самая болезнь.
Зависимость от тестостерона
Необычно в микроскопе выглядит ацинарная аденокарцинома — именно на нее приходится около 90-95% всех злокачественных опухолей предстательной железы.
Рак зависим от тестостерона. Именно этот гормон стимулирует его рост и развитие.
Опухоль мозга
Анапластическая астроцитома головного мозга не имеет четких границ, и это хорошо видно под микроскопом. Можно оценить, как она проросла в здоровые, окрашенные фиолетовым ткани мозга. Она чуть менее агрессивна, чем глиобластома, но распространяется очень быстро.
При лечении нейрохирургу важно найти золотую середину: и удалить опухоль, и не нанести пациенту серьезный вред.
Неожиданный паразит
Увидеть в микроскоп врачи могут не только опухоли, но и вещи поэкзотичнее. Например, паразитов. На фото с микроскопа ниже — эхинококкоз.
Эхинококкоз — паразитарная инфекция, которую вызывает гельминт эхинококк. Болезнь сопровождается образованием в печени, легких или других органах жидкостных кист, внутри которых живет и растет личинка паразита.
Человек заражается эхинококкозом от собак или домашнего скота (свиньи, коровы, лошади), а также при сборе диких ягод или употреблении воды из загрязненных источников.
Иногда кисты могут достигать гигантских размеров, как это было с 5-летней Шодоной — у девочки нашли несколько кист эхинококка. Ребенок мог заразиться при поездке к родственникам в Таджикистан несколько лет назад. И если в легких кисты были небольшими, то в мозгу опухоль выросла с кулак взрослого человека.