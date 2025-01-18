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Здоровье обзор Легкий способ понять, что у вас панкреатит: какие признаки кричат о проблеме

Легкий способ понять, что у вас панкреатит: какие признаки кричат о проблеме

Гастроэнтеролог рассказала, на что вы зря не обращаете внимания

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1 комментарий

Панкреатит можно спутать с отравлением, но есть способ узнать наверняка

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Так тяжело себе бывает отказать в маленьких радостях, даже если знаешь, что они приведут к тяжелым последствиям. Будь то ведерко острых крылышек к марафону сериалов, кальян в компании друзей или бокальчик-другой вина после тяжелого рабочего дня, который может перерасти в каждодневный ритуал. Но как понять, что поджелудка кричит «Остановись!», и заметить первые симптомы панкреатита?

  1. Что такое панкреатит
  2. Из-за чего появляется панкреатит
  3. Как понять, что у вас панкреатит
  4. Что делать, если заметили симптомы панкреатита
1

Что такое панкреатит

Панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Органа, который находится за желудком, участвует в процессе пищеварения, помогает расщепить жиры, углеводы и белки, а также регулирует уровень сахара в крови. Проблемы с ней могут привести к сахарному диабету, воспалению всей животной полости, раку и смерти.

Кроме поджелудочной железы, во время панкреатита могут пострадать и соседние ткани.

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Из-за чего появляется панкреатит

Вопреки распространенному мнению, врач-гастроэнтеролог Мария Данилова отмечает, что вредная еда не главная причина возникновения панкреатита.

— Многие привыкли думать, что панкреатит развивается из-за погрешностей в питании и употреблении в пищу жирной и острой пищи. На самом деле это не так, — утверждает специалист. — Да, в некоторых очень запущенных случаях жирная пища может быть причиной обострений, но изначально еда не влияет на развитие панкреатита.

Мария Данилова — врач-гастроэнтеролог, диетолог, специалист ультразвуковой диагностики, стаж более 8 лет.

К основным факторам появления панкреатита относят:

  • чрезмерное и постоянное употребление алкоголя;

  • курение;

  • длительный прием медикаментов.

Кроме того, панкреатит может передаваться по наследству.

В редких случаях панкреатит появляется совсем не по вине поджелудочной железы.

— Панкреатит может развиваться сам по себе. Поджелудочная железа ни при чем в случае обструкции протоков, например, из-за камней в желчном пузыре, заболевания двенадцатиперстной кишки и язвы в области дуоденального сосочка, — рассказывает Мария Данилова. — В месте выхода протоков поджелудочной железы возникает препятствие оттоку, давление в нем повышается, что приводит к образованию кист. В результате это может вызвать как острый, так и хронический панкреатит.

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Как понять, что у вас панкреатит

Первый симптом панкреатита — жидкий стул. Диарея появляется из-за того, что поджелудочная вырабатывает меньше ферментов, чем обычно. Соответственно, пища плохо переваривается и выходит в неоформленном виде.

Второй признак болезни — боль в верхних отделах живота. Чтобы понять, что это не обычное отравление или какая-то другая болезнь, врач советует немедленно лечь и посмотреть на свои ощущения.

— Боль обычно развивается из-за повышенного давления в протоках и из-за воспалительного процесса. Легкий способ проверить себя на панкреатит — лечь на спину. Если боль усиливается, то с большой вероятностью это он, — дает совет Мария Данилова.

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Что делать, если заметили симптомы панкреатита

При появлении первых симптомов важно сразу же показаться гастроэнтерологу. Чтобы определить стадию болезни, доктор назначит следующие обследования:

  • УЗИ брюшной полости;

  • биохимический анализ крови;

  • анализ эластаза-1 кала.

После полученных результатов врач подберет индивидуальное лечение. На это время придется сидеть на диете, пропить курс лекарственных препаратов, отказаться от алкоголя и курения.

Важно помнить, что панкреатит — серьезное заболевание. Его лечение должно быть комплексным и под контролем врача. Не занимайтесь самолечением и в случае любых изменений в состоянии здоровья обращайтесь за помощью к специалисту.

ПО ТЕМЕ
Здоровье Поджелудочная железа Лечение Симптомы Панкреатит Доктор Врач Гастроэнтеролог Желудок Заболевание
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Комментарии
1
Гость
25 минут
Ну поняли а дальше что? скорая через пару часов приехала, мест в больнице нет а врачей и лекарств тем более, мы не в масквабаде
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