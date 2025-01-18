Легкий способ понять, что у вас панкреатит: какие признаки кричат о проблеме

Так тяжело себе бывает отказать в маленьких радостях, даже если знаешь, что они приведут к тяжелым последствиям. Будь то ведерко острых крылышек к марафону сериалов, кальян в компании друзей или бокальчик-другой вина после тяжелого рабочего дня, который может перерасти в каждодневный ритуал. Но как понять, что поджелудка кричит «Остановись!», и заметить первые симптомы панкреатита?
- Что такое панкреатит
- Из-за чего появляется панкреатит
- Как понять, что у вас панкреатит
- Что делать, если заметили симптомы панкреатита
Что такое панкреатит
Панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Органа, который находится за желудком, участвует в процессе пищеварения, помогает расщепить жиры, углеводы и белки, а также регулирует уровень сахара в крови. Проблемы с ней могут привести к сахарному диабету, воспалению всей животной полости, раку и смерти.
Кроме поджелудочной железы, во время панкреатита могут пострадать и соседние ткани.
Из-за чего появляется панкреатит
Вопреки распространенному мнению, врач-гастроэнтеролог Мария Данилова отмечает, что вредная еда не главная причина возникновения панкреатита.
— Многие привыкли думать, что панкреатит развивается из-за погрешностей в питании и употреблении в пищу жирной и острой пищи. На самом деле это не так, — утверждает специалист. — Да, в некоторых очень запущенных случаях жирная пища может быть причиной обострений, но изначально еда не влияет на развитие панкреатита.
Мария Данилова — врач-гастроэнтеролог, диетолог, специалист ультразвуковой диагностики, стаж более 8 лет.
К основным факторам появления панкреатита относят:
чрезмерное и постоянное употребление алкоголя;
курение;
длительный прием медикаментов.
Кроме того, панкреатит может передаваться по наследству.
В редких случаях панкреатит появляется совсем не по вине поджелудочной железы.
— Панкреатит может развиваться сам по себе. Поджелудочная железа ни при чем в случае обструкции протоков, например, из-за камней в желчном пузыре, заболевания двенадцатиперстной кишки и язвы в области дуоденального сосочка, — рассказывает Мария Данилова. — В месте выхода протоков поджелудочной железы возникает препятствие оттоку, давление в нем повышается, что приводит к образованию кист. В результате это может вызвать как острый, так и хронический панкреатит.
Как понять, что у вас панкреатит
Первый симптом панкреатита — жидкий стул. Диарея появляется из-за того, что поджелудочная вырабатывает меньше ферментов, чем обычно. Соответственно, пища плохо переваривается и выходит в неоформленном виде.
Второй признак болезни — боль в верхних отделах живота. Чтобы понять, что это не обычное отравление или какая-то другая болезнь, врач советует немедленно лечь и посмотреть на свои ощущения.
— Боль обычно развивается из-за повышенного давления в протоках и из-за воспалительного процесса. Легкий способ проверить себя на панкреатит — лечь на спину. Если боль усиливается, то с большой вероятностью это он, — дает совет Мария Данилова.
Что делать, если заметили симптомы панкреатита
При появлении первых симптомов важно сразу же показаться гастроэнтерологу. Чтобы определить стадию болезни, доктор назначит следующие обследования:
УЗИ брюшной полости;
биохимический анализ крови;
анализ эластаза-1 кала.
После полученных результатов врач подберет индивидуальное лечение. На это время придется сидеть на диете, пропить курс лекарственных препаратов, отказаться от алкоголя и курения.
Важно помнить, что панкреатит — серьезное заболевание. Его лечение должно быть комплексным и под контролем врача. Не занимайтесь самолечением и в случае любых изменений в состоянии здоровья обращайтесь за помощью к специалисту.