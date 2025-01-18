Легкий способ понять, что у вас панкреатит: какие признаки кричат о проблеме

Первый симптом панкреатита — жидкий стул. Диарея появляется из-за того, что поджелудочная вырабатывает меньше ферментов, чем обычно. Соответственно, пища плохо переваривается и выходит в неоформленном виде.

Второй признак болезни — боль в верхних отделах живота. Чтобы понять, что это не обычное отравление или какая-то другая болезнь, врач советует немедленно лечь и посмотреть на свои ощущения.

— Боль обычно развивается из-за повышенного давления в протоках и из-за воспалительного процесса. Легкий способ проверить себя на панкреатит — лечь на спину. Если боль усиливается, то с большой вероятностью это он, — дает совет Мария Данилова.