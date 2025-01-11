Вызывает удушье, а лечения нет? В Китае вспыхнул метапневмовирус: врачи объяснили, грозит ли нам новая пандемия

В начале января в Китае зафиксировали вспышку нового метапневмовируса человека. Очень скоро заболеваемость инфекцией резко увеличилась и в Казахстане — с начала октября там зарегистрировали более 30 случаев заражения.
Метапневмовирус передается воздушно-капельным путем и особенно опасен для младенцев. Рост заболеваемости инфекцией в Китае взял на контроль российский Роспотребнадзор. А в Минпросвещения РФ заявили, что ограничений в школах из-за нового вируса вводить не будут.
Так ли страшен метапневмовирус на самом деле? Может ли вспышка заболевания в Китае привести к глобальной пандемии, как это было с COVID-19? MSK1.RU задал эти вопросы врачам. Ответы — в этом материале.
Новый ли это вирус?
Метапневмовирус — это «генетический брат» более известного респираторно-синцитиального вируса (RSV), они относятся к одному семейству. Эта инфекция не нова, говорят врачи: впервые заболевание выделили в Нидерландах в 2001 году, но оно циркулировало в популяции и раньше.
Болели метапневмовирусом и россияне. Например, весной прошлого года инфекцию обсуждали на форуме mom.life.
— У меня старший переболел. Температура 40,1, не сбивалась, кашель сильный, пневмония. Лежали в больнице, за три дня подняли на ноги, капали антибиотики. Но походу мы все им переболели: прошла примерно неделя, и мы тоже с мужем слегли. Сейчас восстанавливаемся, — писала москвичка Мария.
— Только выявился. Лежим в инфекционной. Кашель, бронхит, температура. Сдавали кровь, делали рентген, мазки рот и нос, — рассказывала Елена.
Как им болеют?
По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, метапневмовирус в первую очередь поражает маленьких детей до трех лет и пожилых людей старше 65 лет. Также в группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, недоношенные младенцы и дети с пороком сердца.
— Основные проявления — это бронхит с обструкцией, когда просвет бронхов сужен и возникает одышка, бронхиолит, который наиболее опасен для детей первых месяцев жизни. Фактически происходит закупорка самых-самых мелких бронхов, которые соединены с альвеолами, что приводит к тяжелой дыхательной недостаточности — ребенку не хватает кислорода, — объяснила MSK1.RU врач.
Люди других возрастов тоже болеют этой инфекцией, но протекает она намного легче. Метапневмовирус очень редко приводит к летальному исходу или требует госпитализации. Основные симптомы — насморк, кашель и повышенная температура.
У других пациентов это может быть стандартный ОРЗ с насморком, лихорадкой и кашлями, и в целом проходит самостоятельно.
— Заболевания риносинтициальным и метапневмовирусом проявляются аналогично, обычно они начинаются с симптомов верхних дыхательных путей и лихорадки, а затем прогрессируют в течение нескольких дней до одышки, кашля, хрипов и/или треска при аускультации грудной клетки, — добавил заведующий кафедрой госпитальной терапии ИМД Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Александр Чучалин.
Еще один начальный симптом вируса у младенцев — апноэ (прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. — Прим. ред.). Если не лечить инфекцию, она может привести к приступам удушья, отметил Чучалин.
Прививки против метапневмовируса нет, как и специфического лечения. Обычно заболевших лечат симптоматически: прописывают капли в нос, микстуру от кашля и прочие средства.
— Антибиотики при присоединении бактериальной инфекции, пневмонии. У здоровых взрослых и детей старшего возраста болезнь обычно легкая и может быть неочевидной или проявляться только в виде бефебрильной обычной простуды, — рассказал MSK1.RU профессор.
Грозит ли миру пандемия?
Переживать о начале новой пандемии не стоит, считает Елена Мескина. Подъемы заболеваемости различными вирусами происходят регулярно, а так как эти инфекции не новы, человеческий иммунитет к ним привычен.
— Учитывая, что метапневмовирус — очень распространенная инфекция в нашей популяции, всё-таки какой-то иммунитет против него у нас имеется. Дети старшего возраста и здоровые взрослые болеют легко, он не нанесет такого существенного вреда, как COVID-19 нанес. Я думаю, что говорить о пандемии мы вряд ли можем, — подчеркнула в разговоре с MSK1.RU инфекционист.
Вполне вероятно, что общая заболеваемость ОРЗ может повыситься, но вряд ли это можно будет назвать пандемией.
А вот вспышка заболеваемости метапневмовирусом в Китае могла возникнуть из-за плотности населения, предположила эксперт.
Вирусолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова и доктор биологических наук Алексей Аграновский тоже отметил, что эта инфекция давно известна врачам и ученым. Вероятность того, что вирус вызовет новую волну пандемии, очень мала. Такое возможно лишь в том случае, если появился новый штамм метапневмовируса.
— Речь может идти только о том, не появился ли какой-то новый штамм метапневмовируса в Китае? Я думаю, что сведения об этом в скором времени поступят, и мы узнаем больше. Специалисты должны определить его патогенность, — объяснил MSK1.RU Аграновский.
Сейчас можно утверждать с определенной долей уверенности, что пандемию он не вызовет. Нет потенциала, шанс на это очень мал.
Заведующий кафедрой госпитальной терапии ИМД Пироговского Университета Александр Чучалин, в свою очередь, уверен, что новая пандемия человечеству не грозит.
— Если это не искусственный произведенный вирус, то прогноз благоприятный, не как СOVID-19, — отметил он.
Как защититься?
Если метапневмовирус продолжит распространяться, людям, у которых есть маленькие дети или пожилые родственники, стоит соблюдать осторожность: не посещать места большого скопления людей, носить защитную маску, чаще мыть руки.
— Особенно если дети имеют пороки сердца, а люди 65+ — заболевания сердца, легких, например, бронхиальную астму. Этот вирус может вызвать обострение бронхиальной астмы, — уточнила Елена Мескина.
Если же человек заразился, нужно максимально изолировать себя от пациентов высокого риска. Помогут и все те меры, которые мы применяли во времена пандемии COVID-19.
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