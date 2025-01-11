Вызывает удушье, а лечения нет? В Китае вспыхнул метапневмовирус: врачи объяснили, грозит ли нам новая пандемия

Метапневмовирус в первую очередь поражает маленьких детей до 3 лет и пожилых людей старше 65 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В начале января в Китае зафиксировали вспышку нового метапневмовируса человека. Очень скоро заболеваемость инфекцией резко увеличилась и в Казахстане — с начала октября там зарегистрировали более 30 случаев заражения.

Метапневмовирус передается воздушно-капельным путем и особенно опасен для младенцев. Рост заболеваемости инфекцией в Китае взял на контроль российский Роспотребнадзор. А в Минпросвещения РФ заявили, что ограничений в школах из-за нового вируса вводить не будут.

Так ли страшен метапневмовирус на самом деле? Может ли вспышка заболевания в Китае привести к глобальной пандемии, как это было с COVID-19? MSK1.RU задал эти вопросы врачам. Ответы — в этом материале.

Новый ли это вирус?

Метапневмовирус — это «генетический брат» более известного респираторно-синцитиального вируса (RSV), они относятся к одному семейству. Эта инфекция не нова, говорят врачи: впервые заболевание выделили в Нидерландах в 2001 году, но оно циркулировало в популяции и раньше.

Болели метапневмовирусом и россияне. Например, весной прошлого года инфекцию обсуждали на форуме mom.life.

— У меня старший переболел. Температура 40,1, не сбивалась, кашель сильный, пневмония. Лежали в больнице, за три дня подняли на ноги, капали антибиотики. Но походу мы все им переболели: прошла примерно неделя, и мы тоже с мужем слегли. Сейчас восстанавливаемся, — писала москвичка Мария.

— Только выявился. Лежим в инфекционной. Кашель, бронхит, температура. Сдавали кровь, делали рентген, мазки рот и нос, — рассказывала Елена.

Как им болеют?

По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, метапневмовирус в первую очередь поражает маленьких детей до трех лет и пожилых людей старше 65 лет . Также в группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, недоношенные младенцы и дети с пороком сердца.

— Основные проявления — это бронхит с обструкцией, когда просвет бронхов сужен и возникает одышка, бронхиолит, который наиболее опасен для детей первых месяцев жизни. Фактически происходит закупорка самых-самых мелких бронхов, которые соединены с альвеолами, что приводит к тяжелой дыхательной недостаточности — ребенку не хватает кислорода, — объяснила MSK1.RU врач.

Люди других возрастов тоже болеют этой инфекцией, но протекает она намного легче. Метапневмовирус очень редко приводит к летальному исходу или требует госпитализации. Основные симптомы — насморк, кашель и повышенная температура .

У других пациентов это может быть стандартный ОРЗ с насморком, лихорадкой и кашлями, и в целом проходит самостоятельно. Елена Мескина врач-инфекционист

— Заболевания риносинтициальным и метапневмовирусом проявляются аналогично, обычно они начинаются с симптомов верхних дыхательных путей и лихорадки, а затем прогрессируют в течение нескольких дней до одышки, кашля, хрипов и/или треска при аускультации грудной клетки, — добавил заведующий кафедрой госпитальной терапии ИМД Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Александр Чучалин.

Еще один начальный симптом вируса у младенцев — апноэ (прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. — Прим. ред.). Если не лечить инфекцию, она может привести к приступам удушья, отметил Чучалин.

Прививки против метапневмовируса нет, как и специфического лечения . Обычно заболевших лечат симптоматически: прописывают капли в нос, микстуру от кашля и прочие средства.

— Антибиотики при присоединении бактериальной инфекции, пневмонии. У здоровых взрослых и детей старшего возраста болезнь обычно легкая и может быть неочевидной или проявляться только в виде бефебрильной обычной простуды, — рассказал MSK1.RU профессор.

Грозит ли миру пандемия?

Переживать о начале новой пандемии не стоит, считает Елена Мескина. Подъемы заболеваемости различными вирусами происходят регулярно, а так как эти инфекции не новы, человеческий иммунитет к ним привычен.

— Учитывая, что метапневмовирус — очень распространенная инфекция в нашей популяции, всё-таки какой-то иммунитет против него у нас имеется . Дети старшего возраста и здоровые взрослые болеют легко, он не нанесет такого существенного вреда, как COVID-19 нанес. Я думаю, что говорить о пандемии мы вряд ли можем, — подчеркнула в разговоре с MSK1.RU инфекционист.

Вполне вероятно, что общая заболеваемость ОРЗ может повыситься, но вряд ли это можно будет назвать пандемией. Елена Мескина врач-инфекционист

А вот вспышка заболеваемости метапневмовирусом в Китае могла возникнуть из-за плотности населения, предположила эксперт.

Вирусолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова и доктор биологических наук Алексей Аграновский тоже отметил, что эта инфекция давно известна врачам и ученым. Вероятность того, что вирус вызовет новую волну пандемии, очень мала. Такое возможно лишь в том случае, если появился новый штамм метапневмовируса .

— Речь может идти только о том, не появился ли какой-то новый штамм метапневмовируса в Китае? Я думаю, что сведения об этом в скором времени поступят, и мы узнаем больше. Специалисты должны определить его патогенность, — объяснил MSK1.RU Аграновский.

Сейчас можно утверждать с определенной долей уверенности, что пандемию он не вызовет. Нет потенциала, шанс на это очень мал. Алексей Аграновский вирусолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор биологических наук

Заведующий кафедрой госпитальной терапии ИМД Пироговского Университета Александр Чучалин, в свою очередь, уверен, что новая пандемия человечеству не грозит.

— Если это не искусственный произведенный вирус, то прогноз благоприятный, не как СOVID-19, — отметил он.

Как защититься?

Если метапневмовирус продолжит распространяться, людям, у которых есть маленькие дети или пожилые родственники, стоит соблюдать осторожность: не посещать места большого скопления людей, носить защитную маску, чаще мыть руки.

— Особенно если дети имеют пороки сердца, а люди 65+ — заболевания сердца, легких, например, бронхиальную астму. Этот вирус может вызвать обострение бронхиальной астмы, — уточнила Елена Мескина.

Если же человек заразился, нужно максимально изолировать себя от пациентов высокого риска. Помогут и все те меры, которые мы применяли во времена пандемии COVID-19.