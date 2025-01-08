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Здоровье эксперт «Сидите дома до трех лет»: дети всё чаще страдают из-за аденоидов — врач рассказал о причинах

«Сидите дома до трех лет»: дети всё чаще страдают из-за аденоидов — врач рассказал о причинах

У воспаления миндалин могут быть очень нехорошие последствия

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1 комментарий

Операция по удалению аденоидов длится около 30 минут

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С каждым годом врачи всё чаще удаляют у детей аденоиды. И не только потому, что больницы внедряют новые технологии и наращивают мощности. Врачи говорят о вполне конкретных причинах роста заболеваемости и предупреждают: если вовремя не сделать операцию по удалению аденоидов, это может сказаться на качестве жизни и даже внешности. Наших пермских коллег из 59.RU пригласили в Краевую детскую клиническую больницу посмотреть, как проводится такое вмешательство. Заодно с ведущим лором они обсудили, чем могут быть опасны аденоиды и почему проблема стала масштабнее.

Миндалины у детей — иммунный орган, в котором знакомится антиген с антителами, проще говоря — организм с инфекциями. До трех лет миндалины особенно нужны маленькому человеку, потом они угасают, их покрывает фиброзная ткань, они становятся рудиментом. Но это только если ребенок не столкнулся с гипертрофией миндалин.

Аденоидами называют миндалины, гипертрофированные (увеличенные) из-за скопления лимфоидной ткани. В норме она защищает дыхательные пути от вызывающих болезнь микроорганизмов, но при разрастании нарушает дыхание и становится очагом инфекции.

Заведующий лор-отделением № 2 КДКБ Александр Шишкин говорит, что детям при гипертрофии миндалин трудно дышать, возникают даже задержки дыхания, а также храп и рецидивирующие отиты и синуситы (случаются больше двух раз в год). Специалист встречал аденоиды и у 30-летних — раньше врач работал во взрослой сети. Удалять их у таких пациентов сложнее — орган пронизан сосудами и может кровить.

Главный внештатный детский лор Прикамья Александр Шишкин

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Почему аденоиды появляются всё у большего количества детей

До 2023 года в лор-отделении № 2 выполняли порядка тысячи операций в год, а, например, с января по сентябрь 2024 года избавили от гипертрофированных миндалин 2301 ребенка. Конечно, это связано и с новой командой, и с хорошей диагностикой — эндоскопически можно проверить миндалины даже в поликлинике. Но есть и другие факторы.

— Другие причины роста заболеваемости — экология, аллергия, распространение герпес-вирусных инфекций — они и дают гипертрофию. Герпес стал распространен, потому что бактериальная инфекция уходит — часто используются антибиотики, они гасят бактерии, поэтому растет вирусная инфекция. Еще причина — консерванты в еде, всё, что связано с химией. Мы контактируем с канцерогенами во всём, это не дерево [показывает на рабочий стол] — это химия. Всё пропитано, мы в ней ходим, происходит аллергизация. Это дает проблемы с иммунитетом. Но самая первая причина — вирусные нагрузки. Отдаем детей рано в сад. Не хотите проблем — сидите дома до трех лет.

Как проходит операция

Если проблемы всё же возникли, есть хирургическое лечение — врачи Детской краевой больницы набивали руку на эндоскопическом лечении порядка 10 лет. Технически это выглядит так: ребенку под наркозом вводят в трахею трубку, чтобы кровь не затекла в верхние дыхательные пути, а в нос вставляют камеры, чтобы видеть аденоиды. Изображение выводят на экран над операционным столом и тогда специальный инструмент заводят в горло, чтобы вырезать гипертрофированные миндалины. После этого источники кровотечений прижигают лазером.

Что будет, если не удалять?

Если аденоиды не удалить вовремя, ребенок будет продолжать храпеть, а это уже вызовет неврологические проблемы. Могут развиться нервный тик, энурез, задержка развития — речевого и психического.

Помимо прочего, отит и синусит могут стать менингитом, сформируется аденоидное лицо (когда выпирает верхняя челюсть), есть риск воспаления нижних дыхательных путей.

— Это происходит из-за кислородного голодания. Когда есть храп, идет остановка дыхания, несколько секунд мозг не дышит. Опытные невролог, пульмонолог и логопед, заметив подобные вещи, сразу отправят к лору проверяться на аденоиды.

Если ребенок не храпит, но вы решили проверить его на аденоиды, есть несколько способов: осмотр лора, эндоскопически (с помощью камер) или на рентгене. Последний способ — для самых маленьких и буйных.

У нас есть не менее интересная статья о том, как «просто сопли» могут загнать вас под скальпель. Это, конечно, если вы не будете лечить ОРВИ.

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Лор Аденоиды Операция
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Комментарии
1
Гость
1 час
Как же ….немного крови. Страх на всю жизнь остался как живьем резали.
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