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Здоровье В Китае распространяется новый вирус: симптомы похожи на Covid, а лечения нет

В Китае распространяется новый вирус: симптомы похожи на Covid, а лечения нет

В России подготовились к распространению заболевания

146
3 комментария

Симптомы метапневмовируса схожи с гриппом и коронавирусом

Источник:

В Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека. Об этом сообщили в Управлении по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Параллельно в стране множество случаев других респираторных инфекций, например гриппа и коронавируса. Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдается среди детей до 14 лет, преимущественно в северных провинциях Китая.

Метапневмовирус — вирус, передающийся воздушно-капельным путем. Он особенно опасен для младенцев, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой. Симптомы заболевания схожи с COVID. Среди наиболее распространенных: насморк, кашель, повышение температуры, трудности с дыханием, озноб и общая слабость.

Вирус циркулирует и в других странах. В Минздраве Казахстана отметили, что штаммы метапневмовируса выявлены в стране наряду с другими видами инфекций.

В России не стали бездействовать. В Роспотребнадзоре отслеживают эпидемиологическую ситуацию, связанную с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае.

— С 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Этот современный набор предназначен для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус, — говорится в сообщении ведомства.

Правда, специфическое лечение данного заболевания отсутствует. Поэтому медики могут бороться только с симптомами.

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Здоровье Вирус Метапневмовирус Заболеваемость Китай
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Комментарии
3
Инженер1
12 минут
Выдать гицбургу ещё стопицот муллиардов доллариев, для спасения какой то нации.
Гость
39 минут
Смогли повторить 🤮
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