В Китае распространяется новый вирус: симптомы похожи на Covid, а лечения нет

Симптомы метапневмовируса схожи с гриппом и коронавирусом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека. Об этом сообщили в Управлении по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Параллельно в стране множество случаев других респираторных инфекций, например гриппа и коронавируса. Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдается среди детей до 14 лет, преимущественно в северных провинциях Китая.

Метапневмовирус — вирус, передающийся воздушно-капельным путем. Он особенно опасен для младенцев, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой. Симптомы заболевания схожи с COVID. Среди наиболее распространенных: насморк, кашель, повышение температуры, трудности с дыханием, озноб и общая слабость.

Вирус циркулирует и в других странах. В Минздраве Казахстана отметили, что штаммы метапневмовируса выявлены в стране наряду с другими видами инфекций.

В России не стали бездействовать. В Роспотребнадзоре отслеживают эпидемиологическую ситуацию, связанную с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае.

— С 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Этот современный набор предназначен для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус, — говорится в сообщении ведомства.