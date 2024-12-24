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Здоровье Новый год — 2025 Как будет работать центральная больница Ярославля в новогодние: график

Как будет работать центральная больница Ярославля в новогодние: график

В учреждении частично изменится расписание приема

1 329
3 комментария

По какому графику будет работать больница имени Соловьева

Источник:

В Клинической больнице имени Н. В. Соловьева в Ярославле опубликовали график работы в новогодние праздники. Изменения в расписании планируются с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го. Как указано в группе больницы во «ВКонтакте», оказание помощи в круглосуточном стационаре будет осуществляться в полном объеме, несмотря на праздники.

— Оказание экстренной и неотложной помощи осуществляется в круглосуточном режиме, — уточнили в больнице.

Травмпункт тоже будет работать круглосуточно. А вот у клинико-диагностической лаборатории расписание изменится. Вот так оно будет выглядеть:

  • 29 декабря — лаборатория не работает;

  • 30 декабря — забор крови с 08:00 до 11:00;

  • 31 декабря — 3 января 2025-го — лаборатория не работает;

  • 4 января — забор крови с 08:00 до 12:00;

  • 5 января — лаборатория не работает;

  • 6 января — забор крови с 08:00 до 12:00;

  • 7–8 января — лаборатория не работает.

Портал 76.RU задал вопрос о работе остальных больниц и поликлиник региона в новогодние праздники в областное Министерство здравоохранения. Ответ опубликуем.

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Комментарии
3
Гость
6 часов
Доктора тоже люди! Недай Вам Бог, обращаться за медицинской помощью до 17 января 2025 года!🍾🥂🍻🍺🥃🍷🤕
Гость
4 часа
Ой, не дай бог ч праздники в больницу попасть! Никому не пожелаю. Собственный опыт
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