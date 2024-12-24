Как будет работать центральная больница Ярославля в новогодние: график

В Клинической больнице имени Н. В. Соловьева в Ярославле опубликовали график работы в новогодние праздники. Изменения в расписании планируются с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го. Как указано в группе больницы во «ВКонтакте», оказание помощи в круглосуточном стационаре будет осуществляться в полном объеме, несмотря на праздники.
— Оказание экстренной и неотложной помощи осуществляется в круглосуточном режиме, — уточнили в больнице.
Травмпункт тоже будет работать круглосуточно. А вот у клинико-диагностической лаборатории расписание изменится. Вот так оно будет выглядеть:
29 декабря — лаборатория не работает;
30 декабря — забор крови с 08:00 до 11:00;
31 декабря — 3 января 2025-го — лаборатория не работает;
4 января — забор крови с 08:00 до 12:00;
5 января — лаборатория не работает;
6 января — забор крови с 08:00 до 12:00;
7–8 января — лаборатория не работает.
Портал 76.RU задал вопрос о работе остальных больниц и поликлиник региона в новогодние праздники в областное Министерство здравоохранения. Ответ опубликуем.