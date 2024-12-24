Как будет работать центральная больница Ярославля в новогодние: график

По какому графику будет работать больница имени Соловьева Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Клинической больнице имени Н. В. Соловьева в Ярославле опубликовали график работы в новогодние праздники. Изменения в расписании планируются с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го. Как указано в группе больницы во «ВКонтакте», оказание помощи в круглосуточном стационаре будет осуществляться в полном объеме, несмотря на праздники.

— Оказание экстренной и неотложной помощи осуществляется в круглосуточном режиме, — уточнили в больнице.

Травмпункт тоже будет работать круглосуточно. А вот у клинико-диагностической лаборатории расписание изменится. Вот так оно будет выглядеть:

29 декабря — лаборатория не работает;

30 декабря — забор крови с 08:00 до 11:00;

31 декабря — 3 января 2025-го — лаборатория не работает;

4 января — забор крови с 08:00 до 12:00;

5 января — лаборатория не работает;

6 января — забор крови с 08:00 до 12:00;

7–8 января — лаборатория не работает.