«Здесь нет сексуального подтекста». Зачем россияне платят деньги за простые объятия — вам они тоже нужны

На «вечеринки-обнимашки» приходят как мужчины, так и женщины Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа, Freepic.ru











Уютный зимний вечер, вы лежите под пледом в обнимку с другим человеком и чувствуете полное умиротворение и спокойствие. Представили? А теперь вообразите себе, что рядом с вами — чужой человек. Вы не знаете его и тем не менее обнимаете. Странно, не правда ли? Но люди готовы платить за такие встречи. Их называют каддл-пати, или, проще говоря, обнимательные вечеринки. Проводит их обычно психотерапевт. 72.RU встретился с ним. Эльвира Соколова рассказала, зачем люди платят за объятия, кому это нужно и почему отсутствие тактильности — не норма.

Эльвира Соколова — психотерапевт из Тюмени, ведущая терапевтических групп, организатор каддл-пати. Ведет их два года и отмечает, что за это время популярность вечеринок заметно выросла. Если в прошлом году Эльвира проводила мероприятие раз в месяц, то в этом — два раза. Последние месяцы с максимальным числом участников — 12 человек.

Никакого флирта и секса

— Если простыми словами, то что такое каддл-пати?

— Это обнимательные вечеринки, их ключевая задача — дополучение тактильной близости. Мы живем в мире, в котором все бегут, все довольно-таки разрозненные и многие испытывают тактильный голод. Каддл-пати — место, где можно этот тактильный голод утолить.

Мы взаимодействуем телесно, но без сексуального подтекста. В этом и прелесть обнимательных вечеринок. Тут мы исследуем себя через телесный несексуализированный контакт с другими.

Общаемся, предлагаем взаимодействие, получая отказы, учимся чувствовать свои границы, обозначать их. Начинаем понимать, чего хочется.

— Как обычно проходят каддл-пати?

— Вечеринка состоит из трех частей. Первая — время для знакомства, медитации, упражнений на контакт. Обязательно озвучиваю правила, несмотря на то что участники и так с ними знакомы.

Вторая часть — так называемое «свободное время». Участники взаимодействуют друг с другом. Это не обязательно обнимашки. Здесь можно делать всё, что хочется, главное — не нарушать правила. Участники могут танцевать (свободная часть сопровождается музыкой, которая подбирается специально под формат мероприятия), рисовать, уйти в чайную зону и выпить чаю, перекусить, поболтать. Могут пообниматься, полежать, посидеть, постоять — всячески исследовать пространство.

Можно надеть на глаза маску и попросить кого-то, чтобы вас поводили по пространству. И понаблюдать за собой, понять, как обстоят дела с доверием, насколько вы прислушиваетесь к другому человеку, когда даете ему возможность себя вести. Эльвира Соколова ведущая терапевтических групп и организатор каддл-пати

И третья часть, заключительная, где участники делятся друг с другом тем, как прошло мероприятие, что было важно, что удалось понять, в каком состоянии уходят.

— Сколько стоит билет на каддл-пати?

— Стоимость варьируется в зависимости от формата каддла. Классическая вечеринка, которая идет 3,5 часа, — 1200 рублей. А длинный каддл 4,5−5 часов — 1600 рублей. Это довольно бюджетно, но пользы, если настроиться, можно получить много. С учетом того, что на каждом мероприятии есть напитки, овощи, фрукты, сладости и другая еда. Всё это для того, чтобы во время каддла не отвлекало чувство голода.

Почему не все могут попасть на каддл-пати

— Вы не раз сказали про правила. А какие они?

— Ключевое — правило активного согласия, где да — значит да, нет — значит нет. Если участник не хочет взаимодействовать, то ему достаточно просто сказать: «Нет, я не готов к контакту». Никто не будет спрашивать и требовать: «А почему нет, что ты тогда сюда пришел, это же обнимательная вечеринка, давай обниматься». Нет, это недопустимо, это нарушение правил. И я этот момент всегда проговариваю и слежу за тем, чтобы участники были бережными к себе и друг к другу. На каддл можно прийти и не обниматься вообще. Задача — научиться слышать себя и свои истинные желания.

Да, в каких-то ситуациях человек сам себя заставляет, хотя и не хочет. И вот в рамках обнимательной вечеринки он может отследить, как я сам с собой это делаю, и остановиться, отказаться, не идти в контакт, которого не хочется.

— Есть ли предварительный отбор потенциальных участников обнимательной вечеринки?

— Я провожу собеседование, на котором задаю вопросы, чтобы понять, насколько ценности участника и мероприятия совпадают. Это делается для того, чтобы было максимально безопасно для присутствующих. Опасности вокруг и так хватает. Хочется хотя бы иногда прийти куда-то и расслабиться, понимая, что тут точно от меня никто ничего не ожидает, я ни перед кем не несу никаких обязательств. Всё, что от меня требуется, — соблюдать правила.

Каддл-пати длится от трех до пяти часов. В это время люди могут контактировать не только тактильно, но и разговаривать, танцевать Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа, Freepic.ru











— Были ли у вас случаи, чтобы кто-то не прошел собеседование?

— Был случай, когда ощущалось, что человек не понимает ценности каддла. Он хотел туда прийти для флирта, знакомства с целью сексуального взаимодействия. Это стало ясно в ходе диалога, потому собеседование проводится в формате голосовых или видеосообщений. Такие вещи считываются.

Человек также может не пройти собеседование, если есть подозрения на психические заболевания и он о них умалчивает. Но в ходе диалога я, например, странно себя ощущаю и понимаю, что этот человек небезопасен. Если мы тет-а-тет общаемся и у меня ощущение небезопасности, то как появление такого человека может развернуться на каддле? И что потом с этим делать? Бывают случаи, когда я отказываю в участии.

Это база

— Что за люди к вам чаще всего приходят?

— Если говорить о возрасте, то от 18 до 45−48 лет. Приходят как мужчины, так и женщины. Студенты, которые чаще всего говорят о том, что им не хватает тактильного контакта. Супруга или супруг говорят, что «мне так много, как тебе, не надо». Таким людям каддл очень полезен, может закрыть их потребность.

Потребность в тактильности у человека с младенчества Источник: 72.RU











— Есть люди, которые не любят прикосновения. Откуда у них эта неприязнь берется?

— Могу только пофантазировать, что это связано с негативным опытом детства. Когда ребенок нуждался в тактильном контакте от значимого взрослого, но не получал его, это было очень больно. И тогда, чтобы не соприкасаться с этой болью, ребенок выбрал такое правило поведения. Став уже взрослым, он говорит: «Я не тактильный, мне это неприятно».

Это один из вариантов. Другой вариант с высокой долей вероятности связан с травмирующим опытом в прошлом. Например, были насильственные действия: либо физические, либо сексуальные.

— Откуда у нас вообще потребность в тактильности?