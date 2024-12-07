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Здоровье эксперт Утепляетесь капроном? Как колготки под джинсами могут навредить вашему здоровью

Утепляетесь капроном? Как колготки под джинсами могут навредить вашему здоровью

Рассказала дерматолог из Ярославля Ирина Кораблева

1 052
13 комментариев

Стоит ли надевать капроновые колготки под джинсы?

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Наступили холода и многие женщины озаботились вопросом утепления. В целом, тактика у многих примерно одна и та же: надеть капроновые колготки, а поверх штаны или джинсы. А стоит ли так делать и не вредит ли плотная синтетика организму?

Обсудили этот вопрос с дерматовенерологом, трихологом высшей квалификационной категории клиники «Медикал Он Груп — Ярославль» (входит в группу «Медскан») Ириной Кораблевой.

Ирина Кораблева в медицине больше 30 лет

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По словам специалиста, капроновые колготки, действительно, хорошо защищают кожу от ветра и влаги. Однако есть нюанс.

— Капроновые колготки состоят из синтетического волокна, которое получают из нефтепродуктов и каменного угля. Колготки защищают от ветра, дождя и холода. С помощью специальной обработки колготки плотные, гигроскопичные, эластичные, но могут сдавливать сосуды и это не всегда благоприятно влияет на терморегуляцию, — рассказала Ирина Кораблева.

Дерматолог пояснила: в случаях, когда альтернативы нет, например, из-за офисного дресс-кода, можно надеть колготки. Для похода в театр женщины тоже выберут этот вид утепления. А вот для прогулок на улице с ребенком или собакой лучше выбрать термобелье.

— Для прогулок, занятий спортом на улице лучше надеть термобелье в холодное время года. Термобелье предпочтительнее в плане утепления, сохранит тепло тела, отводит влагу, передает влагу другому слою одежды, тем самым поддерживая терморегуляцию. Конечно, в офис или театр девушки отдадут предпочтение колготкам. Нужно помнить, что иногда бывают аллергические реакции в холодное время года, в ветреную погоду. Переохлаждения могут приводить к обострению заболеваний органов малого таза, циститов, аднекситов, — пояснила Ирина Кораблева.

Капроновые колготки также не рекомендуют тем, у кого есть аллергические заболевания кожи. В этом случае, опять же, стоит отдать предпочтение термобелью. Но подбирать его нужно с учетом особенностей организма. Например, у человека может быть реакция на шерстяные изделия.

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Комментарии
13
Гость
5 часов
Тело в капроне становятся гладким.
Гость
4 часа
Огласите цены на термобелье, помедленнее пожалуйста, я записываю!😂
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