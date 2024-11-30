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Здоровье Школы и детсады на карантине: в Ярославской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Школы и детсады на карантине: в Ярославской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Публикуем данные Роспотребнадзора

576
2 комментария

В Роспотребнадзоре рассказали об эпидобстановке в регионе

Источник:

В Ярославской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Такой вывод можно сделать исходя из еженедельного мониторинга регионального управления Роспотребнадзора. С 18 по 24 ноября в области добавилось 555 пациентов на 100 тысяч человек. Тем временем в период с 11 по 17 ноября этот показатель составил 540 пациентов на 100 тысяч человек.

При этом 55% заболевших — дети. А вот COVID-19 на прошедшей неделе заболели 463 жителя региона. Этот показатель меньше предыдущего. Во время прошлого мониторинга специалисты зафиксировали 492 пациента с коронавирусом.

По данным Министерства образования Ярославской области одна из школ в регионе полностью закрыта на карантин из-за вспышки ОРВИ. Детей отправили домой в Любимской ООШ имени В. Ю. Орлова. Указано, что там обучается 396 учеников. Также в регионе закрыли на карантин 3 группы в детских садах и 10 классов в школах.

— Рекомендуем соблюдать меры профилактики респираторных инфекций: чаще мойте руки, дезинфицируйте гаджеты, проводите влажную уборку помещений и проветривание, — уточнили в ярославском управлении Роспотребнадзора. Там сообщили, что ситуацию с заболеваемостью в регионе контролируют специалисты.

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Грипп ОРВИ Карантин Роспотребнадзор
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Комментарии
2
Гость
43 минуты
в холоде и голоде все болеют
Гость
41 минута
Что мешало людям потратить час времени и сделать прививку от гриппа? В отличие от пустышки-вакцины от "коровьего вируса", она реально работает. Проверено на себе.
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