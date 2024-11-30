Красота и инфляция требуют жертв: цены на брекеты взлетят до небес

На сумму, необходимую для установки брекетов, уже можно купить машину Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Брекеты не только исправляют прикус, но и не выходят из моды уже не первый год. В ближайшее время они станут признаком роскоши. Стоматологи предупреждают: после Нового года стоимость услуг по исправлению прикуса резко вырастет, опередив в прыжке даже сливочное масло и красную икру. V1.RU выяснил, будут ли готовы пациенты выложить гигантские суммы за то, чтобы долгие месяцы носить на зубах неудобные конструкции, в которых застревает подорожавшая пища.

Зачем все это нужно?

Мы рассказывали о том, что брекеты — штука неприятная да еще и крайне дорогая. Решившийся на этот шаг пациент будет несколько лет ходить и пугать окружающих скобами и железными «гвоздиками» на зубах. Даже главный стоматолог страны Олег Янушевич раскритиковал пристрастие россиян к брекетам и элайнерам. Он рассказал о том, что многие дантисты, даже при простом лечении кариеса, вытягивают у пациентов деньги. Но пережившие этот непростой этап в своей жизни люди продолжают рассказывать о том, что якобы не зря расстались с немалыми суммами и терпели муки и лишения.

— Я ставила брекеты ровно год назад, заключив договор с клиникой на полное оказание услуг. Вся сумма с материалами на две челюсти, консультациями, приемами и обслуживанием обошлась мне в 300 тысяч рублей, — делится впечатлениями читательница. — 100 000 рублей заплатила сразу, а остальное оформила в рассрочку. Уже почти всё выплатила. Весь год испытывала неудобство. Болезненность процедур вспоминаю с ужасом. Но не жалею, что пошла на это. До лечения был просто кошмар. А сейчас у меня нет 300 000 рублей и еще долги. Зато шикарный прикус!

Ровные зубы — не только дорого, но и больно. Во всех смыслах Источник: Марина Ульянова / V1.RU











При этом читательница вспоминает: установка брекетов — это не только больно для организма и болезненно для семейного бюджета, но еще и чрезвычайно сложно в быту:

— В первую очередь, установка брекетов накладывает ограничения на еду. Например, целый год яблоки или морковь употреблять только в виде сока или пюре. Тогда риск повредить брекеты и снова платить за прием стоматолога минимален. Много времени приходится уделять чистке зубов, чтобы кариес не появился под брекетами. Каждое подтягивание системы — больно, к тому же система может сломаться и потребовать замены. А после снятия нужно устанавливать ретейнеры, чтобы зубы не «разъехались» обратно или, наоборот, не съехались. И ретейнеры тоже надолго.

Сколько стоит мучение на год ради прикуса?

В среднем установка брекетов под ключ по России обходится примерно в 150–170 тысяч рублей в зависимости от системы и клиники:

— В прошлом году одна брекет-система стоила около 30–35 тысяч рублей, — рассказывают представители компании-поставщика медоборудования. — Сейчас точно такой же комплект — около 50 тысяч рублей. Причина повышения стоимости чрезвычайно простая: материалы закупаются за границей и за валюту. Доллар и евро — сами знаете, сколько сейчас стоят. Отсюда и такие цены.

Европа — дорого, Китай — дешевле, но без гарантий Источник: Марина Ульянова / V1.RU











Впрочем, поставщики предупреждают, что есть и китайская продукция. Комплект, собранный на предприятиях КНР, обойдется примерно в половину дешевле — около 25 тысяч рублей. Однако при этом возникает вопрос — возьмется ли врач за установку такой конструкции и даст ли гарантию на работу.

Стоматологи предполагают: основное подорожание брекет-систем придется на начало будущего года. Насколько изменятся цены — предсказывать не берутся. Но самый минимальный рост, о котором уже предупреждают и медики, и поставщики оборудования, составит от 10–20%.

— Повышение на 20% было и без роста доллара, — объясняет владелец стоматологической клиники Виктория Петрова. — До нового года, надеемся, всё будет стабильно, а после — трудно давать прогнозы. Пока выкручиваемся как можем, всеми силами стараемся держать цены, всё сильнее и сильнее затягивая пояса.

Дорожают техника, расходники, и бьет инфляция

В Москве установка брекетов уже обходится в полмиллиона рублей. Еще немного — и в регионах будет так же Источник: Марина Ульянова / V1.RU











Впрочем, дантисты продолжают держать лицо, уверяя потенциальных пациентов в том, что стоимость установки брекетов не шокирует тех, кто уже видел смену цен в других сферах жизни человека.

— Мы в прошлом году вообще не повышали цены, с нового года придется поднять прайс в связи с подорожанием техники, расходников и из-за инфляции. Надеемся, услуги клиники подорожают не более чем на 10–15%, — отмечает стоматолог-терапевт клинико-диагностического центра при медуниверситете Татьяна Синенко.

При этом эксперты советуют заключать договор на полное оказание услуг. В конечном счете это выйдет дешевле: