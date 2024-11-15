Сахарный диабет, катаракта и разрушение печени? Врач рассказала о реальных побочных явлениях при приеме статинов

Главное — сохранить сердце Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Многие знают о том, как опасен «плохой» высокий холестерин в крови. Современная медицина, к счастью, дает возможность решить проблему и обезопасить свои сосуды — достаточно просто начать принимать статины.

Впрочем, репутация у этих препаратов спорная. «Доктор Питер» разобрался, какие побочные эффекты дают статины и почему их точно не стоит прописывать себе самостоятельно.

Кому назначают статины

Как отмечает кардиолог Ирина Григоренко, статины — это препараты первого выбора для снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности. Когда вы принимаете статины, вы снижаете риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ирина Григоренко, врач-кардиолог высшей категории Тюменского кардиологического научного центра.

Высокий холестерин — проблема достаточно распространенная, но это еще не значит, что статины нужны всем.

— Сердечные и сосудистые лекарства не относятся к тем, которые можно посоветовать другу. Неверный выбор может привести к серьезным последствиям. Все антигипертензивные средства отпускаются по рецепту, — подчеркивает врач.

Какое действие статины оказывают на организм

Главная цель статинов — замедлить прогрессирование атеросклероза.

В последние 10 лет было проведено много исследований на тему их эффективности. Прием статинов показал следующие результаты:

риск повторных осложнений ишемической болезни сердца, острого инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии и смертельных исходов снижается на 25–40%;

риск ишемического инсульта снижается на 25–30%;

уровень общего холестерина снижается на 25–55%;

уровень холестерина липопротеинов низкой плотности снижается на 30–55%.

— Результаты многочисленных клинических исследований свидетельствуют о том, что статины значительно снижают заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний при первичной и вторичной профилактике во всех возрастных группах, как у мужчин, так и у женщин, — подчеркивает врач.

Какие статины лучше

В аптеке можно найти разные варианты статинов. Может показаться, что самый разумный подход — выбрать статины нового поколения. Однако, отмечает врач, эффект от терапии в значительной степени зависит не от конкретного статина, а от того, насколько он снижает холестерин.

— Назначение статинов — серьезный вопрос. Ни в коем случае нельзя назначать себе статины самостоятельно или менять препарат без согласования с врачом.

При любых вопросах, касающихся замены, отмены, изменения дозировки препарата необходима консультация специалиста. При выборе препарата доктор учитывает многие факторы, в том числе сопутствующие заболевания, — поясняет кардиолог.

Побочные эффекты от препаратов

Про побочки статинов ходят самые разные слухи. Одни говорят, что препараты могут убить вашу печень, другие пугают страшными последствиями для зрения, а третьи уверены, что лекарства якобы могут повысить риски диабета и болезни Альцгеймера. Однако реальная картина всё же несколько иная, подчеркивает эксперт.

— Самый распространенный побочный эффект от приема статинов — мышечные и головные боли, но и они встречаются в 0,05–0,1% случаев, сами судите, насколько они распространены. Для сравнения: желудочно-кишечные кровотечения на фоне приема всеми любимой ацетилсалициловой кислоты встречаются в 2,07%.

Исследования не показывают связи между применением статинов и развитием катаракты. Результаты научных трудов показывают, что у пациентов с развившимся диабетом во время приема статинов была более низкая частота не только макрососудистых заболеваний, но и осложнений микрососудистых заболеваний, обычно связанных с диабетом.

Еще реже развиваются нарушения печени. В некоторых случаях может развиваться сахарный диабет, — говорит Григоренко.

Побочки для мышц

Еще один распространенный миф — будто бы статины делают мышцы дряблыми. Как отмечает кардиолог Тамаз Гаглошвили, препараты для снижения холестерина в крови не могут изменить тонус мышц или их объем.

На самом деле атрофия мышц возникает из-за малоподвижного образа жизни. Так что, если вы вдруг почувствовали, что ваши мышцы стали дряблыми, возможно, вам просто нужно добавить в свою жизнь больше физической активности.

При этом статины могут давать побочный эффект в виде мышечной боли и мышечной слабости.

Расскажите всё врачу

Что нужно делать, если препарат все-таки вызвал какие-то тревожные симптомы? Кардиолог советует в первую очередь посоветоваться с лечащим специалистом.

— При появлении побочных симптомов лечащий врач должен разобраться в причине возникновения жалоб. Если они связаны с приемом статинов, то можно будет рассмотреть вопрос о снижении дозировки, изменении режима приема или замене препарата.

В некоторых случаях медик посоветует просто подождать. Например, умеренное повышение уровня печеночных показателей после начала терапии статинами — временное явление. Если продолжать лечение, то со временем всё вернется к норме.

Польза от статинов в любом случае превышает все возможные побочные эффекты.

Пожизненные таблетки

Статины не пьют курсом. Если врач прописал вам эти препараты, то будьте готовы пить их до конца жизни.

— Постоянный прием статинов гораздо лучше снижает риск сердечно-сосудистых происшествий, чем прерывистый, — подчеркивает кардиолог.

Проверить, помогают ли лекарства, необходимо с помощью анализа крови. После достижения целевого уровня проверять уровень липидов можно 1–2 раза в год.

Бляшки статины не уберут

Высокий холестерин, неправильное питание, сидячий образ жизни и курение засоряют наши сосуды. На их стенках могут образоваться жировые отложения — бляшки, блокирующие или затрудняющие ток крови. Закупоренные бляшками сосуды — прямая дорога к серьезным болезням, инфарктам и инсультам.

Многие пациенты, боясь страшных последствий, пытаются чистить сосуды — едят определенные продукты по совету знакомых и псевдоврачей, разжижают кровь, пьют витамины и БАДы. Но на самом деле, если бляшки в сосудах уже образовались, убрать их невозможно. Не могут этого сделать даже статины. Зачем же тогда их назначают? На вопрос отвечает врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.

Тамаз Гаглошвили, кардиолог, терапевт, победитель конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов — 2020» НМИЦ кардиологии Минздрава, личный сайт.

«Перестаньте верить в сказки»

— Не существует препаратов, которые рассасывают бляшки, — заявил в своем блоге врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили. — Прекратите верить в сказки. Если вам кто-то говорит, что есть чудо-лекарство или чудо-БАД, которые рассасывают бляшки, разворачивайтесь и не слушайте этого товарища. Это абсолютная ложь.

Кардиолог объяснил, зачем врачи назначают пациентам с высоким «плохим» холестерином такие препараты, как статины.

— Мы назначаем статины не для рассасывания бляшек, главное — остановить их рост, стабилизировать, чтобы они не разорвались в тот или иной момент и не привели к инфаркту и инсульту, — объясняет Тамаз Гаглошвили.

По его словам, основная цель назначения статинов — это профилактика инфарктов и инсультов.