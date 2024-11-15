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Здоровье мнение Вы никогда не похудеете к Новому году: бывший тренер — о том, почему это утопия

Вы никогда не похудеете к Новому году: бывший тренер — о том, почему это утопия

Несколько советов для тех, кто очень хочет

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1 комментарий

Похудеть к лету за пару месяцев, кстати, тоже нельзя

Ну что, друзья, близится самый громкий праздник в России, а значит, кто-то точно захочет похудеть, чтобы влезть в новогоднее платье. Слышу, как вы говорите, что это стереотип, но как девушка уверяю — нет. Мы все хотим выглядеть хорошо, но не для кого-то, а для себя.

Новый год — это праздник чудес, подарков и внимания. Неважно, есть у нас партнер или нет, выглядеть в зеркале стройной кошечкой — идеально.

Только эта идея скорее утопия, чем реальность. Особенно если вы начали думать об этом в сентябре, а приступили только в октябре. Причин на это несколько: мало времени, неправильно поставленная цель, отсутствие опыта в вопросах питания и спорта.

Я работала тренером 7 лет, за это время изучила тонны литературы и поведение людей. Много практиковалась сама и теперь хочу еще раз объяснить, как всё работает на самом деле. Подробности — в материале автора и бывшего тренера из VLADIVOSTOK.RU.

Расскажу на примерах

Все персонажи в материале выдуманные, совпадения случайны. Или нет?

Наташа в 32 года решила впервые пойти в тренажерный зал, чтобы «сбросить лишние пару килограммов к Новому году», потому что летит с мужем в Таиланд. Она уже давно мама, домохозяйка. Да, много ходит, и бытовая активность у нее на уровне, но есть пузико, и попа совсем не упругая для пляжа.

Спустя четыре тренировки Наташа заметила, что вес только растет.

— Как так?! Я соблюдаю все рекомендации тренера! Отказалась от сладкого и мучного, много хожу и приседаю! — кричит в сердцах Наташа.

Только ей никто не объяснил, что коварный жир копился годами, а мышцы при этом — нет. И на стадии внедрения в тяжелый спорт организм начинает свою работу. Думает он примерно так (если бы думал отдельно от человека):

— Поднимаешь что-то тяжелее ребенка? Хорошо, добавим сюда мышц. Так, не понял, надо, чтобы плечи работали? Хорошо, сюда тоже добавим.

А мышцы тяжелее, отсюда на весах плюс.

Жир «топится» долго. Как его ни сгоняй внешне, он не уйдет — это я про массажи, маски и всевозможные кремы. Чтобы избавиться от накопленного, нужно в два раза больше времени, чем 10 тренировок. Что сделает Наташа? Скорее всего, решит, что такой спорт не для нее, расстроится, и хорошо, если муж в этот момент скажет, что она прекрасна и фигура — огонь.

Дело в том, что у новоиспеченной спортсменки, скорее всего, уклад жизни такой, что активность позволяет не набирать вес и есть то, что Наташа ест каждый день. Чтобы похудеть, надо определиться, чего она хочет: просто влезть в платье или чтобы из платья ничего не торчало?

В первом случае стоит только немного создать дефицит калорий, то есть еды, а во втором — полностью пересмотреть образ жизни.

В отличие от Наташи, Алена худеет не только к Новому году, а постоянно. Часто мечется от «я себе и такой нравлюсь» до «боже, я еще на размер поправилась, надо худеть». Она знает, какие продукты нельзя совмещать, когда лучше не есть сложные углеводы и от чего надо отказаться. Каждый раз Алена уверена — теперь-то точно похудеет.

Личный совет: все продукты совместимы. Если вам говорят, что картошка с грибами не усваивается, помашите собеседнику ручкой и пожарьте себе лучшую картошку с грибами. Можно без масла, так будет менее калорийно.

Ей 28 лет, работает менеджером в офисе, ходит пешком с остановки в горку домой, а на работе поднимается на 5-й этаж пешком по лестнице. Выходные часто проводит дома за уборкой, иногда делает зарядку и танцует, если есть настроение.

Готовить обеды некогда, старается покупать «правильную» еду в супермаркетах, обращая внимание на количество калорий. Но мало себе в чём-то отказывает.

В этот раз она выкидывает из холодильника все конфеты, скармливает колбасу бродячим собакам и первую неделю питается рисом, грудкой и овощами (клетчатка-то нужна). Порции урезала, и никаких сладостей. Вторую неделю, уже более вымотанная, иногда позволяет себе покупать еду в магазинах. Третью — подъедает вкусняшки у коллег.

Через месяц Алена перестает высыпаться, настроение падает на глубину Марианской впадины, а внешний вид больше бесит, чем нравится. В жизни перестает всё клеиться: автобусы вечно уезжают перед ней, коллеги бесят и вообще окружающий мир очень раздражает.

Очнется Алена уже с подругами в каком-нибудь ресторане или кафе с бокалом любимого напитка и вкусной едой. Она прекрасна, зачем кому-то что-то доказывать? Любить себя надо такой, какая есть.

Верно, но почему так произошло? Потому что, лишаясь одного ресурса, организм берет его из чего-то другого.

— Нет микроэлементов для нормальной работы пищеварения? Возьму их из волос. Гормон счастья мы пока приглушим, углеводов не хватает, а вот жир подсохраним — кажется, наступают сложные времена, — примерно так могло бы думать наше тело в эти моменты.

Алене надо было увеличить активность и создать тот же самый дефицит калорий. Да, она не сидит на месте два дня в неделю, но остальные рабочие дни проводит на стуле. И нет, ходьба пешком — это не спорт, а бытовая активность.

Самой продвинутой в этих вопросах оказалась 35-летняя бывшая спортсменка Ира. Теннис, танцы, баскетбол, бокс, тяжелая атлетика, легкая атлетика — чего в ее жизни только не было! Но после 25 лет на нее свалились размеренная семейная жизнь и боль от спортивных травм. Заниматься стало откровенно лень.

Фигура отличная, но за несколько лет набралось два-три размера. В Новый год решила выглядеть немного аккуратнее и подтянуть обвисшие части тела.

Помимо ежедневных прогулок по 1,5 часа, она добавляет занятия в тренажерном зале и снижает количество калорий. Рацион не меняет, но старается держать количество съеденного в одинаковых пределах каждый день.

Кажется, она всё делает правильно? Да, но Ира привыкла за 10 лет веселиться с подружками в выходные, гулять с друзьями на природе и есть вкусняшки с мужем дома под интересный фильм. А как же мамин борщ и котлетки? Их БЖУ (содержание белков, жиров и углеводов) тоже можно посчитать, а вот остановиться есть — нельзя.

В итоге Ира не достигнет цели, хоть и останется в своей весовой категории и форме. Вместо того чтобы сбросить вес, выберет платье на маркетплейсе, которое точно подчеркнет ее достоинства. Пожелаем ей удачи!

Да, это частные истории, но в целом героиней может быть каждая (или каждый, да простят меня за ремарку). А вывод такой: похудеть сможет тот, кто выстроил план и четко определил свои цели. Придется считать количество еды, завести новые привычки, научиться наслаждаться процессом.

Мало того, надо будет вникать в то, что ты делаешь. Хорошо, если находится грамотный тренер. Но всё равно советую проверять информацию и многое делить на два. Не стоит читать только фитнес-каналы, изучайте организм в школьных учебниках биологии, анатомии, просмотрите художественную литературу и что-нибудь про физиологию.

Похудеть за 1,5 месяца возможно, если полностью сосредоточиться на этом процессе. Но не всегда безопасно. Помните основное правило: движение — жизнь и стройность, а лучший друг похудения — умеренный дефицит калорий. Это примерно минус 20% от того, сколько вы тратите за день, но не ниже 1,4 тысячи ккал. Например, если расходуете 2 тысячи ккал, то есть надо 1,8 тысячи ккал.

Маленькая справочка

  • Жир в организме — это огромный источник энергии. Тратить сразу его жалко. Никто не любит быстро расставаться со своими накоплениями.

  • Фруктоза сложнее для организма, чем глюкоза. Это значит, что яблоко перед сном и кружка чая с сахаром — почти идентичны во время похудения. А иногда чай даже приятнее.

  • Исключить из рациона следует только покупные готовые блюда. Рестораны и магазины готовят всё с добавлением большого количества масла. Этого посчитать нельзя. Если выхода нет, отдавайте предпочтение нежирным супам — например, щам.

  • Даже покупной бургер может стать приемлемым перекусом, если убрать из него соус.

  • Если на продукте написано «без углеводов», посмотрите на упаковке БЖУ. Скорее всего, их заменили жирами. В целом навык смотреть БЖУ облегчит процесс.

  • Не бывает еды без калорий. Исключение — напитки, например, Coca-Cola Zero.

  • Подберите снеки с высоким содержанием белка, таких много.

  • Макароны и картошка — лучшие углеводы. Если вам не нравится чечевица или нут, забудьте про них.

  • Мука тоже может стать хорошим помощником. Посмотрите ее БЖУ, оно удивит.

  • Ешьте то, что нравится, даже если это конфеты и сосиски.

Худеете к Новому году?

Хотелось бы…
Мне всё во мне нравится!
Я худею всегда.
Я всегда в отличной форме.

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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Лучшая диета это план Таврического Вы афигеете от результатов
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