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Здоровье Японское правило насыщения и еще 10 секретов долгожителей из голубых зон

Японское правило насыщения и еще 10 секретов долгожителей из голубых зон

Как прожить долгую и счастливую жизнь без сожалений

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1 комментарий

Следуйте этим простым правилам смолоду, чтобы жить долго и счастливо

Чем старше мы становимся, тем больше пугает возраст и мысли о том, что жизнь проходит зря. Кажется, что возможностей меньше, а проблем только прибавляется. Да и здоровье уже не то, на многое не хватает сил.

На самом деле возраст — это все лишь цифра. Как бы банально это ни звучало, но это действительно так. Гораздо большее значение имеет то, как человек себя чувствует, чего хочет от жизни и готов ли меняться ради собственного комфорта, рассказывает «Доктор Питер».

Есть несколько секретов, которые помогут прожить счастливую жизнь без сожалений, пишет издание CNBC. Они основаны на выводах ученых, советах врачей, а также личном опыте долгожителей из голубых зон — регионов, где больше всего людей, доживших до глубокой старости.

Спросите себя: «С кем я хочу провести последний день своей жизни?» Это поможет сфокусироваться на вашем круге общения. Есть ли рядом люди, которых вы хотели бы видеть рядом всю оставшуюся жизнь? Если нет, то самое время заводить новые знакомства или налаживать утраченные связи.

Проведите «финансовую пожарную тревогу». Деньги — это важный ресурс, от которого зависит комфорт человека. Проанализируйте свои траты и доходы, попробуйте начать копить или же положите средства на депозит. Финансовая грамотность — важное умение для счастливой жизни.

Ешьте меньше простых углеводов, жиров и мучного. Да, об этом говорят постоянно, но от еды действительно зависит ваше ментальное и физическое здоровье. Чем больше в рационе сладкого, жирного и соленого, тем хуже вы себя чувствуете.

Представьте свою жизнь «задом наперед». Что бы вы хотели, чтобы о вас рассказывали вашим внукам и правнукам? Вообразите себе эту историю, а затем начинайте реализовывать пункты — увидите, как мир заиграет новыми красками.

Проводите больше времени у воды. Про прогулки на природе слышали многие, но еще лучше, если вы будете отдыхать возле водоема. Удивительно, но люди, которые живут у озера или реки, чувствуют себя гораздо счастливее (о море уже и говорить нечего). Вероятно, дело в климате и успокаивающем журчании. Да и просто смотреть на воду — это уже радостно.

Следуйте правилу «хара хачи бу». Японская фраза переводится как «Ешьте, пока не насытитесь на восемь частей», то есть пока желудок не наполнится на 80%. После того как встаете из-за стола, должно быть легкое чувство голода. Оно пройдет через 20 минут, а вы не съедите лишнего.

Чаще ходите в музеи, театры и на выставки. Искусство помогает увидеть прекрасное, разгружает голову и в целом благоприятно влияет на психику. Замечали, что после хорошего спектакля как будто прибавляется сил? Это всё не просто так.

Делайте зарядку. Даже десять минут и самые простые упражнения могут принести огромную пользу. Вы также можете практиковать физическую нагрузку, занимаясь привычными делами.

Найдите хобби по душе и чаще общайтесь с людьми. Возможно, вы давно хотели научиться играть на рояле, лепить из глины или пойти в тир. Самое подходящее время — сейчас. Хобби помогает чувствовать себя счастливее, а социальные связи питают мозг, уберегая от деменции. Таким людям старость не страшна.

Ложитесь спать в одно и то же время. Организму необходимо поддерживать циркадные ритмы. Иначе мы быстрее стареем, выгораем и чаще болеем. Ранее врач-терапевт рассказывала, что критерием качественного здорового сна является засыпание в течение 20 минут до полуночи и сон с пробуждениями максимум один раз, при этом быстрое повторное засыпание до 10 минут. Здоровый сон длится 7,5−9 часов.

Всего выделяют две фазы сна: медленную и быструю. При первой характерен глубокий сон без быстрого движения глаз. Во время нее идет восстановление физического состояния. В период быстрого сна (иначе его называют REM-сном) все силы организма направлены на перезагрузку психологического состояния и восстановление нейронов.

Начинается сон с глубокой фазы, и в течение ночи она сменяется на быструю — и наоборот. К утру становится больше фаз REM-сна. Чтобы было проще просыпаться, надо вставать по первому будильнику. Иначе сон фрагментируется, далее можно погрузиться в глубокую фазу — и проснуться будет уже тяжелее. Вследствие чего может образоваться разбитое состояние, усталость, ломота в теле.

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Комментарии
1
Гость
39 минут
Какое насыщение? люди голодные ходят, в нищей Костроме открыли бесплатную столовую для пенсов и безработных
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