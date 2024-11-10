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Здоровье обзор Это не кость широкая: врачи назвали три причины, которые мешают вам похудеть

Это не кость широкая: врачи назвали три причины, которые мешают вам похудеть

Они могут свести на нет все усилия обрести стройность

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1 комментарий

Если спорт и подсчет калорий не помогают, пора проверить состояние здоровья

На календаре уже ноябрь, и многие начинают задумываться о том, как похудеть за месяц, чтобы к Новому году влезть в то самое любимое платье. Если вы заметили, что в попытках убрать предательски выдающийся живот или «ушки» на боках вы пока терпите фиаско, срочно читайте этот текст. Мы спросили у специалистов, что же нам мешает похудеть, даже если мы давно забыли о десертах, перешли на правильное питание и протоптали уверенную тропинку в спортзал.

Причина первая: неправильная диета

Чаще всего для похудения используют диеты с ограничением калорийности пищи. Однако это может приводить к замедлению метаболизма, а также срывам и перееданию.

— Почти каждому худеющему знаком такой порочный круг: похудели на 5 кг благодаря диете и вот уже через неделю видите на весах +10 кг, потому что запреты так или иначе приводят к срыву. Нет таких людей, которые бы несколько лет могли соблюдать какую-либо диету, — считает эндокринолог Марина Иванова.

Марина Иванова, врач-эндокринолог, диетолог.

Экстремальные диеты или быстрое снижение веса вынуждают организм «замедлиться», чтобы сохранить энергию. Кроме того, состав потребляемой пищи напрямую влияет на энергозатраты процесса пищеварения. Помните, что для усвоения белков, жиров и углеводов организму требуется затратить как минимум 10% своей энергии.

— Недостаток даже одного витамина или микроэлемента может привести к возникновению заболеваний. Например, витамин D тесно связан с усвоением кальция. А недавние исследования показали, что дефицит витамина D приводит к ожирению, — рассказывает Кристина Пришвина. — Количество и качество потребляемой воды напрямую влияет на метаболизм. Вода помогает контролировать аппетит — иногда жажда может быть спутана с голодом.

Кристина Пришвина, врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, акушер-гинеколог, специалист гинекологической эндокринологии, врач УЗИ.

Другая беда диет — ошибки в расчетах, и, как следствие, у желающих похудеть не получается создать дефицит калорий.

— Люди, возможно, неправильно считают калории, то есть они очень часто недооценивают то количество калорий, которые съедают, или, наоборот, переоценивают количество сожженных калорий во время тренировок, — отмечает диетолог-гастроэнтеролог Оксана Тулупова.

Оксана Тулупова, врач — диетолог-гастроэнтеролог, врач превентивной и anti-age медицины, нутрициолог.

Причина вторая: неправильный сон

Наши эксперты отмечают, что похудеть можно даже во сне, однако для этого нужно соблюдать режим. Недостаток сна приводит к изменению обмена веществ и способствует набору веса.

— При недосыпе увеличивается уровень грелина. Этот гормон стимулирует аппетит и усиливает чувство голода, — предупреждает Кристина Пришвина. — В то время как уровень лептина, идентификатора насыщения, резко снижается. Это также способствует увеличению потребления пищи.

Врачи предупреждают, что недосыпание способствует развитию инсулинорезистентности — состоянию, при котором клетки организма не могут эффективно использовать инсулин в ответ на повышение уровня сахара в крови. В результате уровень остается высоким, что способствует накоплению жира. К тому же дефицит сна и стресс приводят к повышению уровня кортизола, что также способствует накоплению жира.

— Во время сна выделяются очень важные гормоны, в том числе соматотропный гормон, он является одним из главных жиросжигателей. Поэтому очень важно ложиться спать вовремя — это до 23 часов вечера, — советует Оксана Тулупова. — Есть такое правило: нужно ложиться сегодня, вставать завтра, для того, чтобы организм восстановился и гормональная система работала правильно.

Причина третья: проблемы с щитовидкой

Медики в один голос говорят, что наша стройность зависит от работы щитовидной железы, которая занимается поставками многих гормонов в организм .

Гормоны щитовидной железы являются основными «виновниками» замедленного метаболизма. Эндокринолог Марина Иванова объясняет, что набор веса или безуспешные попытки похудеть могут быть связаны с гипотиреозом — снижением функции щитовидной железы и нарушением углеводного обмена — диабетом или преддиабетом.

— При этом состоянии могут быть отеки, слабость, повышенная утомляемость, — объясняет эксперт. — Нарушение углеводного обмена — это всё же следствие, а не причина лишнего веса, а симптомов долгое время может вовсе не быть. Более редкие причины — избыток выработки кортизола и пролактина. Однако в этих случаях диагностика не так проста, и лучше консультироваться с эндокринологом для решения вопроса о необходимости сдачи анализов.

Гормоны напрямую влияют на аппетит, уровень энергии в организме, скорость обмена веществ и даже на то, как и где организм хранит жир. Гормональный дисбаланс приводит к нарушению четких метаболических процессов в организме, это может мешать снижению веса.

— Дефицит тиреоидных гормонов (гипотиреоз) характеризуется хронической усталостью, увеличением массы тела, замедлением обмена веществ и распадом мышечной ткани, — добавляет Кристина Пришвина. — Без достаточного уровня Т3 и Т4 организм не может эффективно перерабатывать калории, что приводит к накоплению жира и проблемам с потерей веса.

Еще один гормон, который противоборствует вашему похудению, вырабатывают надпочечники.

— И стресс может привести к поднятию уровня кортизола, а кортизол способствует накоплению жира и затрудняет снижение веса, — отмечает Оксана Тулупова. — Такие проблемы со здоровьем, как снижение функций щитовидной железы, инсулинорезистентность, нарушение работы печени, желчетока, также могут приводить к тому, что человек плохо худеет.

Поэтому снижение веса — всегда комплексный подход, в первую очередь к здоровью. Невозможно похудеть, если в организме дефициты витаминов, минералов, хронические заболевания, постоянные стрессы или неправильный режим сна.

Вам легко удается похудеть?

Да, стоит только заняться собой, и килограммы уходят
Прилагаю усилия и худею
Практически невозможно, что я только не делал(а)!
Ко мне лишние кило не пристают
Зачем худеть? Мечтаю набрать вес
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Комментарии
1
Гость
2 часа
Народ ест хлеб картошку крупы нет денег на белок(рыба мясо) и овощи с фруктами, на спортзал тоже нет денег да и времени, всё отнимает изнурительная малооплачиваемая работа
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