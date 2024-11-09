Без врачей понятно: 8 симптомов упавшего сахара в крови

Иногда и глюкометр не нужен, чтобы понять, что упал сахар Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Обычное ощущение голода или легкое головокружение могут скрывать серьезные проблемы. Например, гипогликемию — низкий сахар в крови. Она может настигнуть после долгого перерыва между приемами пищи, из-за интенсивной физической нагрузки или даже при сильном стрессе. Симптомы гипогликемии проявляются внезапно, и, если вовремя не распознать ее, состояние может ухудшиться. Рассказываем, как определить по первым признакам, что уровень сахара в крови падает, и что в этом случае делать.

Что такое гипогликемия

Гипогликемия — это состояние, при котором уровень сахара в крови падает ниже нормы (менее 3,9 ммоль/л). При снижении сахара в крови клеткам мозга не хватает питания, и человек может потерять сознание.

— Обычно гипогликемия встречается у диабетиков, но может возникать и у здоровых людей, например при длительных перерывах между приемами пищи или интенсивной физической активности, — объясняет эндокринолог Вероника Савенко. — Важно распознать симптомы гипогликемии и знать, как правильно действовать, чтобы избежать неприятных последствий.

Вероника Савенко — врач-терапевт, педиатр, интегративный нутрициолог, эндокринолог, врач интегративной и антивозрастной медицины.

Что приводит к гипогликемии

Снижение уровня глюкозы в крови может произойти по разным причинам. Наиболее частые — пропуск приема пищи или недостаточное питание, а также чрезмерная физическая нагрузка, потому что при интенсивных тренировках мышцы используют глюкозу быстрее.

Кроме того, к резкому падению сахара в крови может привести и употребление спиртного на пустой желудок, так как алкоголь подавляет выработку глюкозы печенью.

Могут быть и чисто медицинские причины резкого снижения сахара в крови — например, неправильная доза инсулина или других сахароснижающих препаратов, а также липодистрофия — изменения подкожно-жировой клетчатки.

— Всасывание инсулина непредсказуемо и при инъекции инсулина в данную область может возникнуть как гипогликемия, так и гипергликемия, — предупреждает Вероника Савенко.

Как чувствует себя человек с низким сахаром

Человек с низким уровнем сахара в крови может ощущать слабость, головокружение и сильную усталость. Иногда появляются дрожь в руках, учащенное сердцебиение и усиленное потоотделение. Часто это сопровождается раздражительностью и замешательством — человек может забывать слова или с трудом концентрироваться на обычных задачах.

Также может возникнуть сильное чувство голода. В более тяжелых случаях гипогликемия может вызвать неустойчивую координацию движений и затуманенное зрение.

Как без врача понять, что у меня низкий сахар

Симптомы гипогликемии можно разделить на 2 группы: адреналиновые, когда организм посылает сигнал тревоги и требует действий, и мозговые — когда уровень сахара в крови уже настолько низок, что клеткам мозга попросту не хватает питания.

Адреналиновые симптомы запускаются при концентрации глюкозы в крови менее 4 ммоль/л. Мозговые симптомы появляются при концентрации глюкозы в крови менее 2,8–3 ммоль/л.

Симптомы гипогликемии могут проявляться индивидуально, в зависимости от уровня сахара и того, как быстро он понизился. Как правило, это:

потливость;

тремор (дрожание);

головокружение;

увеличение сердечного ритма;

чувство голода;

усталость или слабость;

беспокойство или нервозность;

помутнение или спутанность сознания.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Что делать, если у меня гипогликемия

Если вы замечаете симптомы гипогликемии, примите быстрые меры, чтобы повысить уровень сахара:

Съешьте 15–20 граммов простых углеводов. Проверьте глюкозу в крови через 15 минут. Если гипогликемия продолжается, то повторите прием 15 граммов простых углеводов.

Кстати, 15 граммов простых углеводов — это:

таблетки декстрозы (1 таб. — 4 грамма углеводов);

гель на основе глюкозы в тюбике;

полстакана сока, сладкого газированного напитка;

1 столовая ложка сахара, меда;

4–6 кусков сахара-рафинада.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











— Всегда лучше иметь при себе источник быстродействующих углеводов и следить за уровнем сахара, особенно если вы находитесь в группе риска, — отмечает эндокринолог Софья Цатурян. — Если симптомы усиливаются, важно немедленно принять углеводы, например сладкий сок или конфету, и обратиться за медицинской помощью, если состояние не улучшится.

Софья Цатурян — врач-эндокринолог, занимается вопросами профилактики, диагностики и лечения заболеваний органов эндокринной системы: щитовидной железы, поджелудочной железы, надпочечников, гипофиза, половых желез, паращитовидных желез, вилочковой железы и т. д.

Знание этих простых мер поможет вам вовремя распознать симптомы гипогликемии и предотвратить возможные осложнения.