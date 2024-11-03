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Здоровье Жить дорого «Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент

«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент

Рассказываем, удалось ли нашей журналистке уложиться в бюджет и не остаться голодной

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6 комментариев

Еды с этой картинки, конечно, не встретишь в рационе за тысячу рублей

Цены на продукты растут с невероятной скоростью — упаковка сливочного масла иногда стоит 400 рублей. Но что делать, если на еду в кармане только 1000 рублей? На эти деньги в 2024 году точно можно купить сосиски, гречку и макароны. Сытно, но не слишком полезно. Корреспондент E1.RU Полина Краснопевцева проверила, хватит ли 1000 рублей на довольно-таки правильное питание.

Далее — от первого лица.

Низкобюджетный и низкокалорийный ЗОЖ

К эксперименту я решила подготовиться заранее. За день написала список продуктов и подготовила перечень блюд на всю следующую неделю. Важно было составить сбалансированный рацион, не наносящий вреда здоровью.

Обычно я веду активный и здоровый образ жизни: три раза в неделю хожу в спортзал на силовые тренировки и ем от 2,5 до 3,5 тысячи килокалорий. Этого мне хватает, чтобы хорошо себя чувствовать, качественно восстанавливаться после занятий и получать удовольствие от еды и от жизни.

Вечером накануне первого дня эксперимента зашла в магазин, чтобы купить продукты на следующую неделю. В список покупок попали капуста, морковь, свекла, картошка, яйца, творог, лаваш, сметана, гречка и целая курица. Всё вместе вышло на 772 рубля. Масло для жарки, соль, муку, сахар и специи решила не покупать: уверена, эти продукты есть дома у каждого.

Набор продуктов

772 рубля

Подготовка на этом не закончилась: еще пару часов пришлось потратить на готовку. Куриную тушку поделила на части. Из тех, что непригодны к употреблению, сварила бульон. На нем приготовила гречку. По вкусу крупа не изменилась, а вот насыщенность и калорийность блюда возросла.

Уже на этом этапе поняла, что рацион будет дефицитным, поэтому от спорта временно отказалась: только на одной полуторачасовой тренировке можно потратить тысячу калорий. На этой неделе энергию придется беречь.

Всё вкусное пришлось отложить на потом

Первый день эксперимента прошел на энтузиазме: без чувства голода, усталости или срывов. Самым непривычным был стакан воды вместо кофе на завтрак. Все напитки и снеки попали под запрет — в пользу более сытной еды.

Вообще-то чашку капучино я выпила, но уже на работе — его у нас в офисе предоставляют бесплатно (и чай тоже). Все приемы пищи за день с указанием КБЖУ (калорий, белков, жиров и углеводов) — в фотографиях ниже.

Весь рабочий день коллеги интересовались, как проходит моя голодовка, но особой необходимости поесть я не чувствовала. По крайней мере, не сильнее, чем обычно.

После работы встретилась с подругой. Она предложила зайти в магазин за чем-нибудь вкусным.

Пришлось наблюдать со стороны, как человек с (почти) не ограниченным бюджетом выбирает глазированный сырок по цене двух пачек гречки.

Для меня такая покупка была бы роскошью на грани расточительства.

Общая калорийность рациона за день — 1632 ккал. Если верить фитнес-часам, за этот день я потратила 2241 ккал.

Желудок полный, а сытости нет

На второй день эксперимента мне было уже не так весело, потому что засыпать и просыпаться приходилось с ощутимым чувством голода. Но сытный и вкусный завтрак быстро поправил настроение.

+1

В этот день коллега принесла на дегустацию варенье из какого-то экзотического фрукта. Я, к сожалению, не запомнила его название. В офисе пошутили: «Съешь одну ложку, но не больше, чтобы было честно».

Во время обеда я поняла, что устала есть «пустую» курицу, поэтому после работы зашла в магазин и купила упаковку куриных шницелей (всё, что из свинины и говядины, мне было уже не по карману) и два банана. Чек вышел на 195 рублей. От общего бюджета осталось 33 рубля.

Два банана дороже одной поездки на общественном транспорте

Весь вечер после рабочего дня я пыталась придумать, как начать есть больше, не имея возможности купить что-то еще. К этому времени чувство голода стало моим постоянным спутником. Из-за нежирности и низкокалорийности блюд даже после полноценных приемов пищи я не ощущала сытости. Желудок был заполнен, но насыщение не наступало.

Всего за день потреблено 1917 ккал. Потрачено — 2257 ккал.

Чувство голода сильнее принципов

Если честно, я не люблю есть одно и то же на протяжении нескольких дней, но из набора продуктов на тысячу рублей особенно не разгуляешься — пришлось включать воображение. Например, на завтрак в третий день приготовила блин из гречки.

Перед работой съела один банан. На пресном фоне всех остальных блюд он показался мне настоящим десертом.

На третий день я впервые задумалась над тем, чтобы всё бросить, потому что мой близкий друг, уже пару лет живущий в другом городе, позвал всех знакомых встретиться в ресторане. Я понимала, что поход на ужин мне не по карману, но пропустить встречу не могла — мы и без всяких экспериментов видимся крайне редко.

Взяла ужин с собой на работу, чтобы поесть перед выходом и не чувствовать себя голодной в ресторане. Больше всего пугала мысль о том, как странно смотрится за общим ужином человек со стаканом воды.

При встрече рассказала друзьям про свой эксперимент. Они меня пожалели, предложили оплатить счет. Поначалу идея мне не понравилась — показалась не совсем честной. Но чувство голода оказалось сильнее принципов, и я согласилась. Затем подумала: каждый из нас время от времени ходит в гости, на дни рождения, принимает в дар продукты от родителей и родственников. К тому же это был единственный прием пищи, за который я не платила.

Заказала тыквенный суп и травяной чай. Вышло на 450 рублей. Чтобы не быть в долгу, предложила оплатить такси. Никто не остался в обиде

Больше в этот день я ничего не ела. Вся еда вышла на 1815 ккал. Потрачено при этом 2287 ккал.

Испытание маминым борщом

На четвертый день я приняла чувство голода как данность. Сил стало меньше, но организм успел адаптироваться к новым условиям. Стала придумывать, что съем, как только закончится эксперимент. На первом месте — бутерброд с авокадо.

Пожаловалась подруге на ограниченность питания. Она сразу же позвала в гости и предложила привезти еду. Ей стало меня жаль. Мне тоже было себя жаль, если честно. Но я отказалась.

Вечером этого же дня поехала к родителям. Все продукты пришлось везти с собой. Мама не могла принять мою «голодовку» и усердно пыталась накормить меня борщом. Договорились, что я возьму суп в контейнере с собой.

За день съедено 2082 ккал. Потрачено — 2311 ккал.

Не хватило даже на хлеб

Утром пятого дня пришло осознание, что продуктов осталось совсем немного. Их, к слову, не хватило даже до конца дня, хотя я планировала питаться ими все семь дней. В бюджете на эксперимент оставалось 33 рубля. На эти деньги даже хлеба не купишь.

Поэтому приняла решение доесть всё, что можно превратить в блюда.

Всё, что осталось к середине пятого дня, — капуста и гречка. Питаться этим еще два с половиной дня, будем откровенны, просто невозможно.

Показываю всё, что осталось к середине пятого дня эксперимента

Общая калорийность всех продуктов, съеденных в этот день, — 766 ккал.

Экономия — не про здоровье

Итак, продуктов за тысячу рублей не хватило и на пять полноценных дней. Этому я была даже рада: не было сил жить так дальше, без спорта и удовольствия от еды.

До и после эксперимента взвешивалась на весах. За это время похудела на 1,1 килограмма.

До эксперимента я весила почти 73 килограмма при росте 170 сантиметров

После питания на тысячу рублей в неделю похудела чуть больше чем на килограмм

Самочувствие при этом было ужасным: усталость, отсутствие сил и желания жить. Для меня не секрет, что любые ограничения ведут к срывам, но я сама удивилась тому, с какой жадностью кинулась выбирать продукты в магазине. Успела так соскучиться по вкусной еде, что не могла остановиться и сильно переела.

Когда физический и эмоциональный голод были утолены, питание вернулось в прежний режим. Крупы, салаты, разные источники белка и полезные сладости — всего в меру.

Каков итог? По-моему, при таком питании могут хорошо себя чувствовать только девушки невысокого роста с весом до 50 килограммов, ведущие не очень активный образ жизни. Для всех остальных такого объема еды будет просто недостаточно. Работники умственного труда станут туго соображать из-за отсутствия глюкозы в рационе, а на физической работе будет сложно из-за нежирности и низкокалорийности блюд.

Если это вынужденная мера — прожить, конечно, можно.

Но это не жизнь, а выживание. И удовольствия от этого, уверена, никто не получит.

Я бы посоветовала провести такой эксперимент тем, кто не умеет разнообразно готовить и много тратит на доставку и рестораны. Этот опыт поможет по-новому взглянуть на свой рацион. Во всех остальных случаях эксперимент будет бессмысленным издевательством над собой.

А вы бы решились на такой эксперимент?

Легко!
Нет, это уже слишком
Это не эксперимент, а моя обычная жизнь

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ЗОЖ Питание Экономия Еда Правильное питание Цены на продукты Экстремальная экономия Экономия денег
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Комментарии
7
Гость
46 минут
Готовить просто надо уметь. Жевать пустые вареную картоху, морковь и свеклу, вместо того чтобы приготовить свежую тертую морковку или тертую вареную свеклу со сметаной и чесноком, капустный салат с морковкой, растительным маслом и каплей уксуса, винегрет из вареных свеклы, моркови, картофеля и быстро замаринованной капусты, тушеную капусту - надо быть особым умельцем, конечно. Не догадаться сделать гречневые оладьи и вместо банана купить огурец, чтобы сделать к ним соус дзаздики на сметане - это тоже проблемы не суммы и набора продуктов. И нет, всё это совершенно не вреднее горелых сырников и неизвестного состава полуфабриката. Не говоря уже о борще, от которого тоже никто пока не умер, особенно, если он на курице. Вывод - кроме прочего нужна еще голова на плечах и руки из нормального места, а то от денег никакой пользы не будет, сколько бы их ни было.
Гость
1 час
Зумеры - это всё же какой-то эпик фейл. Через сутки (сутки, Карл!) после начала, она уже устала от курицы, а еще через день пошла в ресторан 🤦‍♂️🤡
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