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Здоровье «Им просто плевать. Умер и умер»: мать выжила при родах, но потеряла дочку — ее откровенный рассказ

«Им просто плевать. Умер и умер»: мать выжила при родах, но потеряла дочку — ее откровенный рассказ

Она винит в произошедшем гинеколога, у которого наблюдалась во время беременности

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5 комментариев

История молодой мамы, которая потеряла нерожденную дочь

Молодая мама из Архангельской области Татьяна Балдакова ждала рождения второй дочери. Семья выбирала имя и думала назвать малышку или Оливия, или Камила. Но на шестой день 36-й недели произошла трагедия — Татьяну в полуобморочном состоянии экстренно увезли на кесарево сечение. Сердце малышки перестало биться в утробе матери. В видео выше Татьяна рассказала о горе, которое пережила.

Татьяна ждала второго ребенка, на момент трагедии ей был 31 год

С момента трагедии в семье Балдаковых прошел год. Татьяна скорбит о потере дочери, молодой маме тяжело без слез вспоминать произошедшее. Вторая беременность проходила так же, как и первая, только тогда женщину госпитализировали на раннем сроке, а в этот раз — нет. Второго ребенка Татьяны спасти не смогли. В протоколе экспертизы причиной смерти указали асфиксию плода, якобы это произошло из-за преждевременной отслойки плаценты.

— Первые месяцы я ревела практически 90% времени. Муж с первой дочкой всё время были со мной, им спасибо огромное за поддержку, — вспоминает Татьяна.

Через несколько месяцев после экстренной операции 31-летняя мама пошла к врачу, чтобы пройти обследование и найти причину, почему потеряла ребенка. Но столкнулась с холодностью и безразличием.

 — Я понимаю, что для врачей это абсолютно штатная ситуация. А для меня нет. Для моей семьи — нет. Это мой ребенок, а всем без разницы. Им просто плевать. Умер и умер! — рассказывает мама, потерявшая нерожденную дочь.

Женщина считает, что в смерти ребенка виновата гинеколог, которая вовремя ее не госпитализировала. Она собирается обращаться в суд и требует отстранить врача от работы.

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Комментарии
5
Матрёшка
1 час
А кто мешал вызвать скорую и уехать в больницу сразу? Отслойка могла произойти в любой момент… Горе помогают пережить психологи и психотерапевты , у гинекологов другая задача ..
Гость
1 час
А в чём тут новость ? Это и так всем известно
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