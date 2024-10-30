Герпес на губе: чем он отличается от опоясывающего и какие мази с таблетками лучше всего помогают

При появлении сыпи на теле стоит сразу же обратиться к врачу Источник: Ирина Шарова / 72.RU











С герпесом на губе сталкивался точно каждый второй — по данным ВОЗ, во всем мире 3,8 миллиарда человек в возрасте до 50 лет, а это 64,2% всего населения, инфицированы вирусом простого герпеса. Наши коллеги из NGS.RU узнали у врачей, как быстро избавиться от неприглядных пузырьков, чем опасен опоясывающий лишай и как уберечь себя от болезни.

Герпес на губе и опоясывающий герпес

Герпес — это вирусное заболевание, поражающее кожу, слизистые оболочки, центральную нервную систему, иногда внутренние органы человека. Всего известно более 80 видов герпесвируса.

Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», подчеркнула, что для человека опасны лишь несколько из них. Такие как варицелла-зостер (возбудитель опоясывающего лишая и ветряной оспы), цитомегаловирус, вирус простого герпеса, вирус Эпштейна — Барр. Чаще всего герпесом человек заражается от другого человека. Именно так можно получить обычный ВПГ — вирус простого герпеса, который доставляет столько неудобств.

— Ключевые симптомы герпесвирусной инфекции — пузырьки на слизистых оболочках и на коже (они болят, сильно зудят, затем вскрываются), иногда беспокоит головная боль, ломота в мышцах, увеличение лимфатических узлов, — перечислила Александра Филева.

Справиться с герпесом на губе достаточно просто, если всё сделать вовремя и правильно, что не скажешь об опоясывающем герпесе. Его еще называют опоясывающим лишаем. Человек заражается вирусом варицелла-зостер, который вызывает сыпь на одной стороне тела, напоминающую ветрянку. Если болезнь осложняется неврологическими нарушениями — то потребуется госпитализация в стационар.

Также бывает герпетическая ангина. Она вызвана вирусами Коксаки группы А и В и ECHO-вирусами и характеризуется образованием болезненных пузырьков в горле, которые напоминают высыпания при герпесе.

Полина Ражева, врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье», добавляет, что после попадания в организм вирус герпеса остается в нем навсегда.

— Могут спровоцировать появление герпетической сыпи: переохлаждение, перегревание, травматизация кожи, стресс, инфекции, а также длительное нахождение под палящим солнцем. Стоит отметить, что проявления этого вируса не связаны со снижением иммунитета и иммунодефицитными состояниями, — подчеркнула врач.

Мази и таблетки от герпеса — что назначают врачи

Любой препарат нужно принимать только тогда и только так, как назначил врач Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пузырьки из-за герпеса чаще всего возникают на коже губ, слизистой рта, носа, но иногда могут быть поражены кожа, глаза и нервная система. Также высыпания появляются и на любом другом участке кожи. Например, у спортсменов контактных видов спорта — так называемый герпес гладиаторов.

Любое лечение должен назначать только врач после консультации. Препараты и дозировки подбираются индивидуально.

— Проявление высыпаний в конкретном месте обусловлено тем, что вирус герпеса пожизненно бессимптомно находится в чувствительных нервных узлах человека, — отметила врач-дерматолог. — В качестве лечения обычно рекомендуют прием противовирусных препаратов, например, с действующими веществами: «валацикловир», «фамцикловир», «ацикловир». Эта мера наиболее эффективна в первые 72 часа после появления высыпаний.

Если всё сделать так, как назначил врач, и принимать правильную дозировку в нужные интервалы, то через пару дней от пузырьков не останется и следа. При этом после облегчения состояния нельзя бросать лечение!

Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», добавила, что, если есть вероятность присоединения вторичной бактериальной инфекции, то в лечении применяют антибактериальные препараты. Врачи отмечают, что наружные мази могут облегчить состояние, снизить воспаление, но без медикаментозной поддержки малоэффективны. При этом они также содержат в себе противовирусные компоненты.

— При опоясывающем герпесе обычно назначают также противовирусные препараты. В случае формирования пузырьков рекомендуется точечная обработка антисептическими растворами, например хлоргексидином. От боли назначают нестероидные противовоспалительные средства, — объяснила Полина Ражева, врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье».

Профилактика герпеса

При частых обострениях врач может назначить ежедневную терапию Источник: Дарья Селенская / 72.RU











Главный принцип профилактики герпеса — не иметь контактов с зараженными. Но так как это достаточно трудно, то стоит их избегать хотя бы в период обострения болезни. Если появились высыпания, нужно отказаться даже от орального секса, так как герпес передастся и при таком контакте.

— При обострении высыпаний чаще шести раз в год может быть рекомендован длительный прием лекарственной терапии ежедневно в профилактической дозировке под контролем врача, — отметила дерматолог.

Тем, кто не болел ветрянкой, врачи советуют привиться от ветряной оспы. Осенью особо важно не переохлаждаться и правильно питаться.

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