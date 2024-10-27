Дезодорант можно выбросить? Как лимон может избавить от запаха пота, но не всех — советы врача

Цитрусовые богаты витаминами, но у людей часто бывает на них аллергия Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Люди, страдающие от потливости, ищут любые способы спастись от неприятного запаха. После того как на NGS24.RU вышел материал о том, почему тело может неприятно пахнуть, читатель поделился с редакцией своим лайфхаком. Он сообщил о том, что уже много лет вместо дезодорантов использует обычный лимон.

Такие советы нередко ходят по сети. И мы узнали у врача-дерматолога Кристины Кравченко, полезны ли они и, в частности, как действует лимон и чем он может быть опасен.

— Лимон помогает закислить среду, и в ней не размножаются бактерии. На самом деле не всем подходят цитрусовые — как минимум из-за аллергии. К тому же народные методы — это не лучший способ избавиться от повышенного потоотделения, — поясняет специалист.

У многих аллергия даже на аромат цитрусовых, чего уж говорить об их соке, тем более на коже.