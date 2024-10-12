«Таракан может заползти в ухо»: лор подтвердил страшилки, которые мы считали выдумками

За 13 лет работы Николай Винговатов повидал в своем кабинете всякое Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Может ли таракан заползти в ухо и что с этим делать? Будет ли гайморит из-за пирсинга в носу? Почему нельзя чистить уши ватными палочками? Из-за ОРВИ можно навсегда остаться глухим, а кипяток приведет к раку горла? На эти и другие вопросы наших коллег из 63.RU ответил оториноларинголог Клиник Самарского государственного медуниверситета Николай Винговатов.

Можно ли наковырять дырку в носу?

— Да, эта детская страшилка — не миф. Ковыряться в носу вредно. Почему? Потому что это может привести к перфорации носовой перегородки. В носу сначала возникают корочки, потом сукровичные корочки, затем появляется характерный такой свист при дыхании. Это свидетельствует о появлении очень маленькой перфорации. При увеличении дырочки свист проходит. Само уже ничего не зарастет. Придется делать операцию. В год два-три таких пациента у нас бывает.

Чаще всего на прием к лору приходят женщины. Их около 80% от общего числа пациентов Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Это не потому что женщины чаще болеют, а потому что лучше следят за своим здоровьем Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Чистить уши ватными палочками нельзя?

— Да, ватными палочками не рекомендуется пользоваться. Почему? Полностью очищая кожу слухового прохода от серы, человек лишает ее защитного слоя, создавая благоприятные условия для попадания инфекции и развития воспаления.

Мужчины обращаются к врачу реже: когда само не прошло и терпеть уже нет сил Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Почему еще нельзя чистить уши ватными палочками? Потому что мы проталкиваем серу вглубь наружного слухового прохода. Из-за этого образуется серная пробка, ухо закладывает. Если в течение длительного времени человек не обращается к врачу, вокруг этой серной пробки начинает развиваться воспаление. При слишком интенсивных движениях ватной палочкой можно повредить (перфорировать) барабанную перепонку или наружный слуховой проход. Это может привести к потере слуха.

— Мужчины моложе 45 лет приходят на прием одни. От 45 и старше — чаще всего вместе с супругами. Жёны лучше знают, чем они их лечили, когда и что заболело, — делится наблюдениями доктор Винговатов Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Ватные палочки для чистки ушей от серы детям совершенно не нужны, а к тому же еще и опасны, — объясняет врач. — Уши нужно мыть правильно. Во время приема ванны промойте ушную раковину снаружи с мылом и водой и аккуратно прочистите внутреннюю часть наружного слухового прохода указательным пальцем. Когда вы разговариваете, жуете, за счет движения нижнечелюстного сустава вся сера смещается к выходу наружного слухового прохода. И вот здесь, снаружи, ее и убираете. Всё! Этого достаточно!

— Во время болезни нельзя газировку, цитрусы, семечки, сладкое, острое. Всё это — благоприятная среда для развития инфекции, — предостерегает доктор Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Многоножка и таракан могут заползти в ухо?

— Это не миф. Такое бывает, особенно летом, когда люди выезжают на дачу или ночуют в палатках на природе. В наружный слуховой проход может залететь комар или заползти другое насекомое. У человека возникают резкая боль и дискомфорт. Комар-то не может вылететь назад и начинает там биться крылышками, ножками. Пациент, чувствуя зуд в ухе, начинает самолечение каплями. Насекомое гибнет, но остается внутри. А значит, в ухе сохраняются болевые ощущения и заложенность, так как идет повреждение кожи наружного прохода слухового аппарата, барабанной перепонки. В конечном итоге больной всё-таки попадает к врачу. Если вовремя удалить насекомое и пролечить повреждения, то никаких последствий для здоровья не будет. На слухе это не отразится.

Наглядно о том, как связаны ухо, горло и нос Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Пирсинг в носу приводит к гаймориту и частым простудам?

— Пирсинг в носу обычно безопасен при условии соблюдения всех правил стерильности и ухода за местом прокола. Однако существует риск инфекции, если процедуры выполняются в ненадлежащих условиях. Исследования не показывают увеличения частоты заболеваний ОРВИ или гайморита у людей с пирсингом в носу, но есть мнение, что это может быть связано с нарушением анатомии носа или возможным раздражением слизистой.

Мази в нос, киндеры с чесноком и противовирусный бейджик защитят от ОРВИ?

— Нет, это всё никак не предотвратит заражение вирусной инфекцией. Никакие оксолиновые мази, блокаторы в виде бейджиков или ношение зубчиков чеснока в киндере на шее никак не помогут.

В работе лоров есть своя сезонность. Летом больше пациентов с серными пробками и наружными отитами из-за купания в водоемах Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Мази могут временно облегчать симптомы, но сами по себе не предотвращают инфекцию. На снижение частоты заболеваемости вирусной инфекцией влияет только профилактика: это регулярное мытье рук, вакцинация и соблюдение гигиенических правил. Остальное — маркетинг.

Из-за ОРВИ можно оглохнуть?

— Да, это не миф. Случаи полной потери слуха из-за вирусной инфекции редко, но бывают. На фоне ковида или другой инфекции действительно может произойти поражение слухового нерва. Это может привести к необратимому процессу. Таких пациентов мы госпитализируем и сразу начинаем терапию. Главное — не упустить время.

С конца сентября идет бесконечная череда больных с ангинами, ларингитами и острыми риносинуситами Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Кроме того, временная потеря или снижение слуха часто бывает у простывших детей. Это происходит из-за анатомических особенностей маленького организма. У малышей очень короткая и широкая слуховая труба. И через нее слизь, которая скапливается в носу при насморке, проникает в среднее ухо. Это вызывает либо катаральный отит, либо экссудативный, либо тубоотит. В этих случаях процесс обратимый и после лечения слух у пациентов возвращается.

Тубоотит — это заболевание, при котором воспаляется евстахиева труба (трубка, соединяющая носоглотку с ухом). Эта труба помогает уравновешивать давление в ухе. Экссудативный отит — это состояние, при котором в среднем ухе скапливается жидкость (экссудат). Эта жидкость может быть вызвана различными факторами, включая воспаление, инфекции или аллергию. Оба состояния требуют медицинского внимания, особенно если они вызывают значительный дискомфорт или нарушают слух.

Кабинеты современных лор-врачей буквально напичканы аппаратурой Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Но и без классических инструментов отоларингологам не обойтись Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Ушная воронка Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Носовое зеркало Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Ложка для лечения хронического тонзиллита, которая присасывается к небной миндалине и вымывает казеозный гной (на этом моменте нервы нашего фотографа сдали) Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Как вам такой арсенал? Источник: Роман Данилкин / 63.RU











При простуде запрещено гулять и купаться?

— Нет, при простуде не запрещено гулять и купаться. Прогулки допустимы по мере снижения температуры и улучшения общего состояния. Также необходимо проветривать квартиру и поддерживать в помещении влажность воздуха.

При ОРВИ запрета на водные процедуры нет. Надеяться, что грязь на вас лечебная и ускорит процесс выздоровления, не стоит Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Если рыбная кость застряла в горле, нужно съесть хлеб?

— Нет, так нельзя делать ни в коем случае. Потому что вы можете еще сильнее повредить слизистую оболочку. Лор-врач сможет быстро и безопасно удалить инородный предмет.

— Такие народные методы лечения насморка, как сок свёклы, капусты, алоэ, масло персикового дерева, только навредят здоровью, — предупреждает доктор Источник: Роман Данилкин / 63.RU











После удаления миндалин никогда не будет ОРВИ?

— Ангины после удаления небных миндалин действительно не будет. Скорее всего, уменьшится и частота воспалительных заболеваний именно верхних дыхательных путей. Однако это не означает, что человек больше не будет болеть вообще. Иммунная система продолжает функционировать, и другие инфекции могут проявляться.

Если неправильно сморкаться, будет отит?

— Такая вероятность есть. Категорически нельзя сморкаться резко. Если у вас сильно заложен нос, то полноценного высмаркивания может не получиться. Рекомендую за несколько минут до сморкания закапывать в нос сосудосуживающие капли. Никогда не сморкайтесь через обе половины носа сразу. Правильно освободить сначала одну половину носа от слизи, а затем другую. Помните о риске осложнений. Чрезмерные усилия при высмаркивании могут действительно привести к отиту.

А как часто вы обращаетесь к лору? Источник: Роман Данилкин / 63.RU











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