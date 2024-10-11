Любите бургеры и картошку фри? Гастроэнтеролог рассказал, что происходит в кишечнике после такой еды

На вид вкусно, но полезно ли? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Перекусить бургером с картошкой многие любят не изредка, а регулярно. Такая еда доступна, стоит недорого, быстро утоляет голод и привлекает своим ярким и насыщенным вкусом.

Но знаете ли вы, что происходит с вашим кишечником после такого обеда или ужина? Объяснения врача-гастроэнтеролога Рустема Садыкова дают наши коллеги из «Доктора Питера».

Рустем Садыков — врач-диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom.

Что происходит в организме после бургера и картошки фри

Множество жиров и углеводов — серьезное испытание для ЖКТ Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Нагрузка на ЖКТ

В бургерах и жареной картошке очень много жиров и углеводов, которые быстро перевариваются, но создают повышенную нагрузку на ЖКТ. Высокое содержание жиров может замедлить процесс.

Влияние на микробиом

Кишечные бактерии питаются тем, чем мы их накормим, то есть тем, что мы едим. Бургеры с жирным соусом и котлетой далеко не полезны для него. В итоге баланс микробиома кишечника может нарушиться, вредные бактерии пойдут в рост, а число полезных снизится. Это может привести к проблемам с пищеварением и даже к воспалению.

Повышение уровня сахара в крови

Жирная калорийная еда с высоким гликемическим индексом (например, у картошки фри он 97 из 100 возможных) повышает уровень сахара, вызывает резкий скачок инсулина. Это создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и может способствовать развитию инсулинорезистентности.

Проблемы с желудком и кишечником

Избыток жира и соли может вызвать вздутие живота, газообразование и даже запоры. Острота и специи в фастфуде раздражают слизистую оболочку желудка и кишечника, особенно если вы не привыкли к подобной пище.

Что снизит вред от фастфуда

— Поели жирного, калорийного — пейте много воды, — советует гастроэнтеролог Садыков. — Она поддерживает пищеварение и снижает вероятность запоров.

Поможет минимизировать вред от фастфуда и клетчатка. Например, фрукты и овощи для тех, кто увлекается бургерами и жареной картошкой, обязательны в рационе.

— Будьте внимательны к порциям, — продолжает врач. — Не надо злоупотреблять фастфудом, лучше ограничивать его количество и частоту потребления. А еще лучше — выбирайте более здоровые альтернативы. Попробуйте готовить домашние версии любимых блюд с меньшим количеством жира и соли.

Добавим, что сделать в домашних условиях бургер на цельнозерновой булочке с домашним соусом из сметаны и горчицы с лимонным соком, постной котлетой из куриного мяса или индейки, добавив к нему много листового салата или овощей, не очень дорого и нетрудозатратно.

Американец съедал по бургеру в день 50 лет подряд: как он сейчас выглядит

68-летний Дон Горске отметил необычный юбилей — в течение 50 лет он каждый день съедает один-два двойных бургера. Всего набралось больше 32 тысяч съеденных бигмаков! Как чувствует себя рекордсмен и что думают о таком эксперименте врачи?

Рекордсмен по бургерам на жизнь не жалуется Источник: Guinnessworldrecords.com











Дон Горске из штата Висконсин вот уже 50 лет ест бигмаки, не пропуская ни одного дня. Рекордсмен попал в Книгу Гиннеса, чувствует себя отлично и продолжает эксперимент.

Всего мужчина съел уже больше 32 тысяч бигмаков. Каждый посчитан и зафиксирован в документах соответствующим чеком. Дон хранит даже коробочки, в которых продаются бургеры.

Впервые бигмак американец попробовал 17 мая 1972 года и тогда принял решение есть их каждый день. Обещание сдержал — за все 50 лет у Дона Горске было только 8 дней без фастфуда.

Ем бургеры и не толстею

Дон Горске рассказал, что почти никогда не покупает картошку фри вместе с бигмаком, но почти всегда заказывает колу.

— Меня пугали, что после 15-тысячного бургера я умру от сердечного приступа, но сейчас я съел уже больше 30 тысяч и всё еще жив, — смеется «король гамбургеров».

Дон рассказал, что каждый год сдает анализы на сахар и холестерин, контролирует вес и давление. Это заставляет делать его супруга, медсестра в госпитале. Поводов ходить по врачам пока нет. Показатели здоровья у мужчины отличные.

Дон говорит, что его секрет в том, что он ест бургеры не вместе с обедом, а вместо, в качестве основного приема пищи, и много ходит пешком — около 10 километров в день, чтобы поддерживать свое здоровье.

Диетолог предупреждает

— В одном бигмаке порядка 500 ккал, но в общем в нём нет ничего особенно вредного — соус (некоторое количество в день можно), булочка — углеводы, кунжут — источник кальция, огурцы, зелень и лук — источники клетчатки, сыр, рубленый бифштекс на гриле (он полезнее жаренного в масле), — разъяснила «Доктору Питеру» врач-терапевт, диетолог Елена Черненко. — Плюс, если человек кроме бигмака в течение дня будет есть полезные продукты — салаты, яйца, фрукты, и придерживаться в рамках своего питания баланса белков, жиров и углеводов, активно двигаться, заниматься физической активностью, то никакого вреда здоровью он не причинит.

Елена Черненко — терапевт, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии. Личный сайт.