Эти сигналы в поведении должны насторожить: как понять, что у ребенка проблемы в школе

Адаптация ребенка к школе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Школа — один самых важных этапов формирования личности ребенка. Именно здесь он сталкивается с новым. Первоклассник может испытывать стресс, его может пугать новый коллектив и обязанности.

Как помочь ребенку, который столкнулся с трудностями? Мы спросили об этом у профессионального кризисного психолога, гештальттерапевта Светланы Пальгуновой.

— Школьная адаптация — процесс принятия и усвоения ребенком социальной ситуации школьного обучения, своего нового статуса (школьник) и новых систем взаимодействия («ребенок — учитель», «ребенок — сверстник»); выработки новых средств поведения.

Через период адаптации к школе проходят без преувеличения все ученики. В том числе и старшеклассники, снова садящиеся за парты после летних каникул, — объяснила психолог.

Сколько длится адаптация? Точного ответа нет. Всё строго индивидуально.

Как ребенку привыкнуть к школе Источник: Алена Косточкина / 76.RU











Ребенку во время адаптации нужна родительская поддержка. Он должен себя чувствовать в безопасности и знать, что ему всегда помогут.

— Если ваш ребенок — первоклассник, заранее обсудите, как будет проходить день, познакомьте его с будущими учителями и школьными правилами. Постепенно вводите школьный режим: подъем, завтрак, сборы. Особенно это полезно в августе и даже старшеклассникам. В первые недели уделяйте больше внимания эмоциональному состоянию ребенка, разговаривайте с ним о его впечатлениях и переживаниях, поддерживайте его в трудные моменты, — уточнила психолог.

Если у вашего ребенка возникнут проблемы с адаптацией к школе, он наверняка это как-то проявит. Обратите пристальное внимание на следующие признаки:

изменения в поведении;

физические симптомы;

эмоциональные реакции (тревожность, агрессивность и так далее).

Что делать, если ребенок не хочет идти в школу?

Прежде всего, столкнувшись с ситуацией, когда школьник стал протестовать против учебы в школе, стоит обратить внимание на то, в каком возрасте это произошло. Когда речь идет про первый класс, то здесь вполне понятна стрессовая ситуация кардинальной смены комфортной и привычной среды (детский сад) на совершенно новую, во многом непонятную и чуждую (школа). В этом случае смена привычного окружения может повлечь за собой разного рода кризисы.

Если ребенок не хочет идти в школу в первом классе (то есть в возрасте 6-7 лет), то прежде всего нужно выяснить причины такого поведения. Разговор должен проходить в абсолютно безопасной и спокойной атмосфере, без крика, манипуляций и слез (с обеих сторон). Отказ от школы может заключаться в боязни нового коллектива или учителя, распорядка дня, новых обязанностей и так далее.

— Когда причина найдена, нужно вместе с ребенком постараться найти как можно больше преимуществ в новой школьной жизни и положительных моментов. Незнакомый коллектив, например, гарантирует новые знакомства и друзей, а распорядок дня — желанную для многих детей «взрослость» и самостоятельность, — добавила специалист.

Почему ребенок не хочет в школу Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Если в школе ребенка расстраивает всё — и учебники, и одноклассники, — он жалуется и постоянно подавлен, стоит обратить особое внимание на его здоровье, как физическое, так и психологическое. Если это длится более 2–3 недель, нужно насторожиться. Также ребенок может плохо спать, у него меняется аппетит, нередко болит живот или голова. Это свидетельствует о необходимости более щадящей среды.

Еще одна причина — нагрузки. Нежелание идти в школу может свидетельствовать о хронической усталости. В начальных классах один кружок и пара часов спортивных занятий в неделю — уже предел. А при бурном росте в подростковом возрасте даже привычные нагрузки могут стать тяжелыми. Надо разрешать ребенку отдыхать от кружков, чтобы ему не приходилось ради них жертвовать силами и сном.

— Следует отрегулировать режим. Проблемы уменьшатся, когда у ребенка будет больше времени для отдыха. Сегодня оно стало редкостью. Сразу после школы хорошо хотя бы час прогуляться. Уроки можно делать вечером, с 18 часов у детей начинается интеллектуальная активность, — дала совет Светлана Пальгунова.

Стоит также оптимизировать выполнение уроков. Нередко нежелание учиться вызывают не столько походы в школу, сколько домашние задания. Чтобы ребенку стало легче, его нужно научить выстраивать свое время, расставлять приоритеты: наиболее сложными уроками стоит заниматься сначала, теми, что попроще, — потом.