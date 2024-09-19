«Всё хрипит, и жуткий кашель»: как россияне переносят новый сезон простуд — температура скачет до 39 градусов

От простуды многие спасаются горячим чаем Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











С приходом осени начался сезон простуд. В общественном транспорте теперь чаще можно заметить чихающих и кашляющих людей, которых сторонятся окружающие. Но куда можно спрятаться в час пик? Отдалиться от коллег, переносящих простуду на ногах, тоже бывает проблематично, в результате многие начинают болеть. Наши коллеги из NGS.RU попросили заразившихся рассказать, как проходит течение их болезни, а терапевт Ольга Березовская назвала особенности эпидсезона в этом году. Читайте подробности в этом материале.

«Переболели семьей»

Есть те, кто относительно легко перенес простуду этой осенью. Другим повезло меньше — дошло до сильного кашля, озноба и назначения антибиотиков. Об этом читатели NGS.RU рассказали в Telegram-канале.

— У ребенка сначала сильно болело горло, температура 38,2, потом насморк и кашель, температура — 37,3, — пишет сибирячка Светлана.

— Заболела в пятницу. Температура 37, небольшая ломота в теле. Потом суббота, и я думала: просто умираю. Температура 38, кашляю (очень сухой кашель), грудина болит, и хлюпает, трясет. Мне стало легче в понедельник вечером. Но кашель, горло болит, насморк. Это ужас! И вот вторник мне назначили антибиотики. Всё хрипит, и жуткий кашель, — поделилась Вера.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

— Заболел сначала ребенок: сопли, температура, ломота в теле, — потом я. У меня ощущение жжения в носоглотке, горле, сильная ломота в теле, температура невысокая. Я подкашливаю, ребенок сильно кашляет иногда. Лечение симптоматическое, так как признаков бронхита и пневмонии у нас нет, — пишет Anna.

— Сильный кашель, насморк, головная боль, температура 37,2. Теперь заболели дети, температура 38, что за вирус — не понятно, — рассказала Елена.

— Приехала с Алтая, и уже в дороге начался чих, и потом присоединились горло и заложенность носа, болею очень редко, пришлось присоединить антибиотик — горло для меня — это всё, — оставила комментарий Натали.

— Семья из четырех человек, все переболели пневмонией. С детьми лежали в больнице. Всё началось как обычное ОРВИ, потом перешло в пневмонию. Берегите себя и своих близких, — рассказала Елена.

— С начала августа уже по третьему кругу болею сначала я, потом дети. Начиналось с 39,3 резко, потом непроходящая боль в горле две недели, затем кашель изнуряющий, перешедший в бронхит. У всех нас идентичные симптомы. У детей еще и отит добавился, — написала Ольга.

Все переносят по-разному

Осенью люди чаще болеют по нескольким причинам. Как объяснили специалисты Роспотребнадзора Новосибирской области, это происходит из-за холодной погоды, сухого воздуха в помещениях, недостатка солнечного света и снижения активности на свежем воздухе.

ОРВИ у пациентов может проявляться по-разному из-за того, что заболевание вызывает большое количество вирусов. Также на течение влияет общее состояние организма. Поэтому, объясняет терапевт Ольга Березовская, даже если болеют члены одной семьи, то у одного температура может подняться до 37 градусов, а у другого — до 39.

Ольга Березовская — врач-терапевт высшей категории, сотрудник центра семейной медицины «Здравица» (Новосибирск).

— Каких-то тяжелых течений заболевания нет. Всё проводится по плану лечения ОРВИ. Некоторые пациенты сами покупают тесты, ковид встречается, но по течению заболевания он такой же, как ОРВИ, — объяснила терапевт.

Случаев гриппа за этот сезон в практике у врача не было. Ольга Березовская отметила, сейчас для ковида не характерны симптомы, которые возникали ранее, — потеря обоняния и снижение сатурации.