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Здоровье Прислушайтесь к своему организму: в онкоцентре Блохина назвали неочевидные симптомы рака

Прислушайтесь к своему организму: в онкоцентре Блохина назвали неочевидные симптомы рака

На что нужно обратить внимание ярославцам

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2 комментария

В НМИЦ имени Блохина провели сложную операцию для ярославны

Врачи онкоцентра имени Блохина рассказали ярославцам, что может стать звоночком о появлении рака в организме. Об этом специалисты НМИЦ имени Блохина рассказали 76.RU.

— На самых ранних стадиях у онкологических заболеваний нет специфических симптомов. Но порой в зависимости от локализации и типа опухоли человек может наблюдать у себя резкое изменение веса, потливость, быструю утомляемость и непривычную сонливость, а также боли, например в области живота. Но единых симптомов, которые с уверенностью указывают на наличие опухоли в организме, нет, — уточнили порталу 76.RU в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России.

Почувствовал изменения — иди к врачу

Ярославская область занимает лидирующие позиции в антирейтингах по онкологии. По данным главного онколога Ярославской области Павла Нестерова, в числе самых распространенных — рак молочной железы у женщин, предстательной железы у мужчин и рак кожи.

Специалисты столичного центра Блохина напоминают: предупредить появление онкозаболеваний поможет диспансеризация.

— В нашей стране существует бесплатная программа скрининга, благодаря которому можно провериться на самые распространенные виды рака — например, молочной железы, шейки матки, ЖКТ и предстательной железы. Также важно при появлении любых симптомов и изменений в самочувствии, которых человек не наблюдал ранее, сразу обращаться к врачу, — предупреждают в центре Блохина.

Очевидными факторами риска эксперты называют курение и спиртное.

— Конечно же, нельзя забывать о вреде курения и употребления алкоголя — они являются очевидными факторами риска, из-за которых вероятность появления опухоли возрастает в разы, — рассказали в онкоцентре. — Онкозаболевания, именно на ранних стадиях, в большинстве случаев удается победить навсегда, поэтому пренебрегать даже профилактическим посещением врачей не стоит.

30-килограммовая опухоль

Ранее в московском онкоцентре имени Блохина удалили 30-килограммовую опухоль у ярославской учительницы химии и биологии Ирины. 40-летняя пациентка с детства живет с диагнозом «нейрофиброматоз».

— Опухолевая масса составляла около 20% от ее веса и занимала всю заднюю поверхность бедра и частично ягодичную область, — рассказали в НМИЦ.

Нейрофиброматоз — генетическое заболевание, которое характеризуется ростом соединительной ткани и большого количества нейрофибром подкожной клетчатки и внутренних органов. Нейрофиброма — доброкачественная опухоль, которая развивается из оболочек нервов.

Операция по удалению опухоли шла более 6 часов. Из-за размера образование пришлось вырезать частями.

— Опухоль сильно кровоснабжается, сосуды расположены не в обычной ткани, например в подкожной клетчатке или в мышцах, а в патологической, где нет как таковой сосудистой стенки. Если совсем просто объяснять, это как дырки в сыре, через которые течет кровь, — объяснял доктор медицинских наук, заведующий отделом общей онкологии НМИЦ Блохина Ренат Валиев. — Остановить кровь в таких случаях практически невозможно, как и удалить опухоль целиком, ведь она занимает большую часть тела — закрыть рану, удалив радикально, нельзя. Но благодаря операции мы с коллегами даем нашим пациентам многие годы жизни без этой болезни.

ПО ТЕМЕ
Онкология Рак Заболеваемость Опухоли НМИЦ онкологии Центр Блохина
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Комментарии
2
Гость
1 сентября 2024, 07:49
"В нашей стране существует бесплатная программа скрининга, благодаря которому можно провериться на самые распространенные виды рака — например, молочной железы, шейки матки, ЖКТ и предстательной железы." В какой стране бесплатная? В Московии? В Ярославле не добиться направлерия на бесплатный анализ. В онкоцертр даже с направлением из своей поликлиники попасть проблема - очередь на несколько месяцев вперед. За деньги - пожалуйста, можно день в день записаться. Тетеньки, оформляющие платные договора - хамки
Гость
1 сентября 2024, 07:53
"Также важно при появлении любых симптомов и изменений в самочувствии, которых человек не наблюдал ранее, сразу обращаться к врачу, — предупреждают в центре Блохина." Еще бы рассказал, как попасть к врачу. Особенно, когда поликлинику закрыли, уже не первый год, как на Московском пр.
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