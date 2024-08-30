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Здоровье эксперт У вас давление 140 на 50? Кардиолог — о том, чем опасен такой показатель, а еще высокий гемоглобин

У вас давление 140 на 50? Кардиолог — о том, чем опасен такой показатель, а еще высокий гемоглобин

Эксперт объяснила, почему без обследования не обойтись

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1 комментарий

Золотым стандартом принято считать давление 120/80. Некоторые врачи даже говорят, что это показатели как у космонавтов. Однако в реальной жизни такие цифры встречаются нечасто. Во-первых, всё зависит от индивидуальных особенностей организма: давление может быть как незначительно выше, так и ниже, но для человека это будет нормой. Во-вторых, на показатели влияют наши привычки, режим дня, стресс и даже рацион.

— Бывает так, что при измерении давления человек замечает существенную разницу. Верхний показатель высокий, а нижний — понижен. И это действительно повод обеспокоиться, говорит кардиолог Ольга Бокерия «Доктору Питеру».

Ольга Бокерия — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

— Что делать, если давление 140/50? Да, такие показатели тоже бывают! Чаще всего это указывает на такое заболевание, как порок аортального клапана, или аортальная недостаточность, — говорит кардиолог.

Порок аортального клапана относится к серьезным патологиям и может требовать хирургического вмешательства. В этом случае у человека нарушен отток крови из одного желудочка в сердце.

Заболевание может быть как врожденным, так и приобретенным — например, из-за прогрессирования ревматизма, эндокардита, гипертонии, аневризмы и так далее. Чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

Если вы понимаете, что у вас такие разные показатели верхнего и нижнего давления, то в первую очередь необходимо записаться на обследование. Для начала нужно сделать эхокардиографию — это ультразвуковое исследование, которое помогает оценить правильную работу органа.

Врач увидит, как работает ваш аортальный клапан. В зависимости от результатов исследования кардиолог назначит дальнейшее лечение или же убедится, что с вашим сердцем всё в порядке.

Симптомы аортальной недостаточности

Если болезнь протекает в легкой форме, то человек может даже ее не замечать. Однако стоит забеспокоиться, если появились следующие симптомы: одышка при физической нагрузке, кашель по ночам, одышка в состоянии покоя, боли в легких.

— В целом прогноз благоприятный. Раннее оперативное вмешательство улучшает качество и продолжительность жизни человека. Однако для предотвращения окклюзии сосудов тромбами люди с механическим клапаном сердца должны пожизненно принимать антикоагулянты, — рассказал врач Алексей Киселев.

Алексей Киселев — нефролог, кардиолог, врач первой квалификационной категории «СМ-Клиника», личный сайт.

При подозрении на порок клапана сердца врач также прослушивает грудную клетку пациента с помощью стетоскопа. Он распознает недостаточность аортального клапана по шуму, вызванному обратным током крови в левый желудочек. Этот шум особенно заметен над верхушкой сердца.

На ранних стадиях порок клапана сердца лечат медикаментозно. Если же человек страдает от одышки и/или ему угрожает декомпенсация сердца, то хирурги либо восстанавливают клапан, либо ставят протез.

О болезни сердца может говорить высокий гемоглобин

— Когда мы видим у человека очень высокий гемоглобин и мы исключили все возможные заболевания крови, косвенно мы можем говорить о том, что у него есть либо заболевание сердечно-сосудистой системы, либо болезнь легких, — говорит Ольга Бокерия.

Нормальной концентрацией гемоглобина в крови считается:

  • у женщин — 120–140 г/л;

  • у мужчин — 135–160 г/л.

Чтобы определить уровень гемоглобина, надо сдать клинический (общий) анализ крови.

Типичных жалоб нет

Как ранее рассказывал врач-гематолог Олег Кузнецов, повышенный уровень гемоглобина в анализах крови часто соседствует с высоким уровнем эритроцитов — красных клеток крови. Всё потому, что гемоглобин входит в их состав — он содержит двухвалентный атом железа.

Если падение уровня гемоглобина человек обычно чувствует — появляются известные симптомы анемии, то при повышении показателя, как правило, специфических жалоб нет.

По словам гематолога, сочетанное повышение уровня гемоглобина и эритроцитов называется термином «полицитемия», и подобное состояние не всегда опасно для здоровья.

Условно полицитемию разделяют на первичную и вторичную.

  • Первичная связана непосредственно с нарушением работы костного мозга;

  • причины вторичной бывают разными. Среди них злоупотребление никотином или стероидами у спортсменов, частые походы в горы, обезвоживание, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), пороки сердца, сердечная недостаточность, опухоли почек. Также провоцировать полицитемию может прием некоторых лекарств.

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Комментарии
1
Гость
30 августа 2024, 13:54
Кардиолог Зубной Невропатолог звучит как ненаучная фантастика особенно Zа МКАДом
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