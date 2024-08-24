Как понять, что у вас повышен гемоглобин: врачи назвали 9 тревожных признаков

Обычно люди до последнего откладывают поход ко врачу, особенно если чувствуют себя неплохо. О регулярной сдаче анализов многие и вовсе забывают — несмотря на то, что врачи советуют проверяться хотя бы раз в год. А ведь по общему анализу крови можно многое узнать о состоянии организма. Взять тот же гемоглобин: по нему можно выявить и анемию, и проблемы с сердцем, а в некоторых случаях — даже онкологию. Мы узнали у врачей, какой должна быть норма гемоглобина у женщин и мужчин и по каким симптомам понять, что его уровень повышен.