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Здоровье Спецоперация на Украине «Она теперь никто, раз "овощ"?» Жена участника СВО бьется за свою мать, которая стала лежачей после тяжелой инфекции

«Она теперь никто, раз "овощ"?» Жена участника СВО бьется за свою мать, которая стала лежачей после тяжелой инфекции

Молодая женщина на грани отчаяния и умоляет о помощи

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5 комментариев
Опытного воспитателя и любимицу детсадовцев Любовь Лебедеву в миг скосила болезнь

28-летняя Юлия Кирамова из Магнитогорска заявила, что ее мама, воспитатель детского сада Любовь Лебедева, осталась без врачебной помощи после перенесенного гнойного менингоэнцефалита. Из больницы 55-летнюю Любовь Николаевну выписали с гнойными пролежнями, в состоянии «минимального сознания». Дочери пообещали помощь хирурга и оперативное оформление инвалидности. Всего этого Юлия не дождалась. Молодая женщина, которая после ухода мужа на СВО одна воспитывает годовалую дочь, ухаживает за старенькой бабушкой, а теперь и за лежачей матерью, находится на грани отчаяния и умоляет о помощи. Ее история — в материале наших коллег из MGORSK.RU.

22 апреля Любовь Лебедева, как обычно, собиралась на смену в детский сад, где работала 15 лет, но почувствовала себя плохо. В обед Юлия примчалась к маме и увидела ее в странном состоянии, сразу вызвала скорую. Это были последние минуты, когда Любовь Николаевна могла говорить.

— Лежит, встать не может. Первая скорая не поняла, что с ней, просто укол сделали, и всё. Потом ей стало хуже, уже ничего сказать не могла, сознание потеряла. Вторая скорая ее отвезла в горбольницу на Чкалова. Там она была уже под ИВЛ, — рассказала Юлия.

Менингоэнцефалит — это воспаление оболочек и вещества головного мозга. При тяжелом течении заболевания среди пациентов наблюдается высокий процент летальности.

Любовь Николаевна пролежала в реанимации горбольницы № 1 имени Дробышева три месяца. Всё это время Юлию не пускали к матери, объясняли тяжелым состоянием пациентки. Также у дочери не приняли противопролежневый матрас, который она предлагала реанимации.

Мама была поддержкой для Юли, оставшейся одной с ребенком

30 июля из больницы позвонили и сообщили, что можно навестить маму. О том, что та превратилась в «овощ», Юлю не предупредили. Она была шокирована и отсутствием сознания у матери, и огромными пролежнями на копчике и на голове. Одна из ран гноилась.

— Я зашла — там был ужас. «Овощ», не двигается. Это даже не пролежни. Это некроз, дырка 7 см, оттуда гной, — описала Юлия. — У меня слезы.

Увидев такую реакцию, по словам дочери, медики начали ворчать и просить ее, чтобы та забрала мать домой.

— Медсестра говорит: «А ты что плачешь? Я тебя выведу отсюда». Я ей сказала, как она смеет со мной так говорить, ведь это естественно, это моя мама. Она сказала: «Вы хотите, чтобы она, как бомж, умерла здесь, в больнице, не хотите ухаживать!» — продолжила Юлия. — Я сказала, что забираю. Они обрадовались. Я забрала ее 1 августа. Мне сказали: «Вам никуда не надо будет ходить, к вам придет врач, и инвалидность оформят через поликлинику автоматически». Врач в неврологии мне это сказала, хирург должен был прийти 2 августа.

В тот день из поликлиники никто не пришел.

— Ждали врача, звонила. Сказали: «Ждите». Никто не пришел. После выходных снова звонила — пришла врач, — рассказала Юлия.

Врач осмотрел маму Юлии на дому и направил к участковому врачу в поликлинику. Дочь пришла на прием, но ей не помогли ни с оформлением документов для инвалидности, ни с вызовом хирурга на дом. Юлия объясняла в поликлинике, что у матери гноятся пролежни, нужно грамотное лечение.

Любовь Николаевна не разговаривает, но чувствует боль, и ее страдания можно облегчить, уверена дочь

— Терапевт мне говорит: «У меня много инвалидов, нет времени заниматься вами». Я пошла к старшей медсестре, она меня опять к врачу [отправила]. Я — к заведующей. Заведующая руками развела: «У нас работать некому, что я сделаю? Я не могу заставить врача, ей за это не платят». В 412-м кабинете мне сказали открыто: «Ну человек же умрет», — возмутилась Юлия. — Хирурга до сих пор не было. Бьюсь, чтобы он пришел. Я ходила по всем кабинетам, с одного в другой меня отправляли. Раза три в неделю я точно там. Она [мама] теперь никто, что ли, раз она «овощ», лежит?

Молодая женщина измотана ситуацией, но продолжает биться

Юлия воспитывает годовалую дочь одна. На ней также лежит забота о 80-летней бабушке. Надежного плеча у молодой женщины нет. Ее супруг в феврале ушел контрактником в зону СВО и перестал интересоваться судьбой жены и маленькой дочки, объяснила Юлия.

— У нас испортились отношения, когда он подписал контракт, бросив меня с маленьким ребенком. Я одна, и никто не поможет. Мы не справляемся, нам необходима сиделка, для этого нам необходимо оформить инвалидность.

Ее семья с мужем распалась, и пока Юлия вынуждена рассчитывать только на себя

MGORSK.RU обратился в Министерство здравоохранения Челябинской области с просьбой прокомментировать качество оказания медицинской помощи Любови Лебедевой в больнице и после выписки. Там ответили кратко:

— В Минздраве о данной ситуации в курсе. Вопрос решается. Вся информация будет дана дочери пациентки.

Между тем после публикации материала чиновники зашевелились. И не только они. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сотрудники следственного управления СК по Челябинской области при мониторинге публикаций СМИ увидели историю Юлии и ее мамы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

— В настоящее время следователем регионального СКР запрошена медицинская документация, допрошена дочь пациентки, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся, — сообщили в Следственном комитете.

Юлия Кирамова рассказала, что ее допросили как законного представителя мамы. Уголовное дело возбуждено по факту халатности должностных лиц как городской больницы № 1 имени Дробышева, так и поликлиники с дневным стационаром при ней, к которой относится Любовь Лебедева, уточнила ее дочь.

С Юлией, оказавшейся один на один со своей бедой, тут же связались представители поликлиники и назначили визиты врачей.

Как рассказала нашим коллегам из MGORSK.RU дочь пациентки Юлия Кирамова, после обращения в СМИ и реакции Следственного комитета ей позвонили из поликлиники имени Дробышева и сообщили, что маму посетят три специалиста, затем будет решаться вопрос с оформлением инвалидности.

— 21 августа придет хирург, 23-го — уролог, 3 сентября — невролог, — уточнила Юлия Кирамова.

Социальные работники тоже отреагировали на публикацию и посетили лежачую пациентку лично. Пока они не могут ей чем-то помочь, заметила Юлия, ждут решения по инвалидности, но дали советы.

— Они рассказали мои права, что после осмотра хирурга должна приходить медсестра, больница должна ее назначить. У меня же нет образования. Мало ли. Может, я делаю что-то не так, вред причиню по незнанию. Сказали, что должна медсестра приходить, это всё [гнойные пролежни] обрабатывать.

Мы будем следить за ситуацией.

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Комментарии
5
Инженер1
20 августа 2024, 14:47
Скрепные отношения между оказывающими услуги здравоохранением и обращающимся к ним! За эти скрепы все борются сейчас. Отнеситесь с пониманием.
Гость
20 августа 2024, 13:46
Узнаю нашу родину.Всем на всех глубоко на.....И только в телевизоре-сказочные отзывчивые медработники всем помогут.
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