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Здоровье Могут привести к новой пандемии: ВОЗ пополнила список угрожающих миру вирусов и бактерий

Могут привести к новой пандемии: ВОЗ пополнила список угрожающих миру вирусов и бактерий

Некоторые из них присутствуют и в России

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Список вирусов, которые смогут спровоцировать новую волну заболеваний, обновила ВОЗ

В новый список ВОЗ вошло 36 видов патогенов, которые могут спровоцировать новую пандемию. Такая цифра сильно отличается от предыдущих версий документа за 2017 и 2018 года, тогда упоминалось лишь по десятку наименований.

Среди наиболее опасных вирусов — птичий грипп H5N1, который может легко мутировать, передаваясь от человека к человеку. Также существуют опасения по поводу переносимой комарами лихорадки денге, которая иногда называется «болезнь, разрушающая кости», и распространяется в США, следует из данных документа на официальном сайте ВОЗ.

В список опасных патогенов вошли возбудители оспы обезьян, лихорадок денге и Зика, холеры, чумы, дизентерии, сальмонеллеза. Также ученые упомянули два вируса грызунов, которые передаются от человека к человеку, и несколько коронавирусов. ВОЗ отмечает особую угрозу бактерий, устойчивых к антибиотикам, вызывающих внутрибольничные инфекции.

В составлении списка участвовали более 200 ученых из 50 стран. Российскую Федерацию представляли только два человека: доктор биологических наук, профессор Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток Игорь Красильников, а также ученый-иммунолог Института экспериментальной медицины Ирина Исакова-Сивак.

По словам Николая Крючкова, иммунолога, генерального директора ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцента медицинского университета имени И. М. Сеченова, на ближайшие пять лет наибольшую опасность для развития пандемии имеет грипп.

— Самые высокие шансы для будущей пандемии в среднесрочных прогнозах — грипп. Надо сказать, что с сезонным гриппом это не очень связанные вещи. Пандемическим становится грипп, с которым раньше человечество в каком-то существенном виде не сталкивалось. В частности, это один из серотипов птичьего гриппа, — пояснил он в беседе с корреспондентом Городских порталов.

Пандемия может начаться в любой момент, «когда произойдет крупный прорыв [вируса в человеческую популяцию] и его не удастся быстро ликвидировать». Такие прорывы происходят уже сейчас, но пока их удавалось ликвидировать. Наиболее часто с этим сталкиваются в Китае, по несколько раз в год.

Названы вирусы, которые смогут спровоцировать новую эпидемию

По данным ВОЗ, инфекционные заболевания продолжают оставаться одной из главных угроз человечеству.

По данным заместителя директора департамента Минздрава РФ, в 2023 году было зарегистрировано более 30 млн случаев инфекционных заболеваний. Это на 30% меньше, чем в пандемийном 2022 году. В структуре болезней 90% занимают ОРВИ, а в структуре смертности лидируют ВИЧ, туберкулез и вирусные гепатиты.

В России в 127 раз выросла заболеваемость корью, в 5,8 раза — лихорадкой Западного Нила. Существенно вырос также уровень заболеваемости менингококковой инфекцией, гриппом, лихорадкой Денге, сибирской язвой, эпидемическим паротитом.

ПО ТЕМЕ
Вирусы Пандемия ВОЗ Опасные вирусы Новая пандемия Риск заболеваний
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