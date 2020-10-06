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В мэрии назвали сквер и парк, которые благоустроят в 2021 году в Ярославле

Информацию озвучили на общегородском совещании

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Предварительный эскиз детской площадки у Яковлевско-Благовещенской церкви на проспекте Авиаторов

Предварительный эскиз детской площадки у Яковлевско-Благовещенской церкви на проспекте Авиаторов

В мэрии Ярославля назвали сквер и парк, которые благоустроят в 2021 году

В Ярославле назвали общественные территории, которые благоустроят в следующем году по проекту «Решаем вместе!» Их две — сквер у Яковлевской церкви в Заволжском районе и парк Победы на Липовой горе. Об этом на общегородском совещании в мэрии сообщила первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.

— Голосование за эти территории прошло еще в 2018 году. Тогда сквер у Яковлевской церкви занял 7 место, парк Победы на Липовой горе — 8 место, — отметила она.

Кроме того, в 2021 году по проекту «Решаем вместе!» благоустроят 24 двора. Полный их список пресс-служба городской администрации пообещала «опубличить» в ближайшее время. В мэрии отметили, что все процедуры по подготовке и согласованию проектно-сметной документации на работы, а также выбор подрядчиков пройдут уже до конца этого года.

Также в Ярославле появятся в следующем году многофункциональные спортивные площадки. В Заволжском районе — за 30 миллионов рублей, в Ленинском — за 20 миллионов.

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2021 год«Решаем вместе!»парксквер
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