Тысячи жителей Ярославской области освободят от транспортного налога

Депутат также уточнил, что по его подсчётам, этой мерой поддержки смогут воспользоваться несколько тысяч многодетных семей Ярославской области.



— Любая льгота для многодетных семей не будет лишней, и мощность в 150 лошадей охватывает большинство автомобилей среднего класса, — поделился мнением координатор сообщества «Дороги Ярославля» и многодетный отец Темур Абдуллаев. — При этом не стоит забывать о жителях сельской местности, где к автомобилям требования чуть выше, а значит, мощность автомобилей может превышать этот порог. Я бы предложил рассмотреть вариант полной отмены налога для двух автомобилей в многодетной семье. Таким образом, эти семьи окажутся в равных условиях и это не позволит массово использовать регистрацию авто на многодетных с целью ухода от налогов.

По сведениям Управления по социальной и демографической политике в Ярославской области проживает 11,3 тыс. многодетных семей. Из них около 4 тысяч (36%) воспользовались ранее установленной льготой по транспортному налогу.

