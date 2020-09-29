Тысячи жителей Ярославской области освободят от транспортного налога

В Ярославской области расширили список льгот для многодетных семей
Депутаты Ярославской областной думы разработали законопроект о дополнительных льготах для многодетных семей. В ближайшее время они вынесут его на рассмотрение и голосование.
— Сегодня льгота по транспортному налогу предоставляется только на 100 лошадиных сил, — пояснил один из авторов законопроекта — заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов. — Сейчас мы планируем внести изменения, которые позволят расширить льготу на 150 лошадиных сил. Таким образом, если в многодетной семье есть автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил, то на этот автомобиль не будет производиться начисление налога, семья будет освобождена от его уплаты.
Депутат также уточнил, что по его подсчётам, этой мерой поддержки смогут воспользоваться несколько тысяч многодетных семей Ярославской области.
— Любая льгота для многодетных семей не будет лишней, и мощность в 150 лошадей охватывает большинство автомобилей среднего класса, — поделился мнением координатор сообщества «Дороги Ярославля» и многодетный отец Темур Абдуллаев. — При этом не стоит забывать о жителях сельской местности, где к автомобилям требования чуть выше, а значит, мощность автомобилей может превышать этот порог. Я бы предложил рассмотреть вариант полной отмены налога для двух автомобилей в многодетной семье. Таким образом, эти семьи окажутся в равных условиях и это не позволит массово использовать регистрацию авто на многодетных с целью ухода от налогов.
По сведениям Управления по социальной и демографической политике в Ярославской области проживает 11,3 тыс. многодетных семей. Из них около 4 тысяч (36%) воспользовались ранее установленной льготой по транспортному налогу.
Тем временем в России в очередной раз расширили перечень транспортных средств, попадающих под так называемый налог на роскошь. Список пополнился автомобилями пяти марок, которые ранее к категории роскошных не относились. Повышенный налог начали платить владельцы годовалых Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. Речь идёт о моделях Chrysler Pacifica, Honda Pilot, Jeep Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler, а также Mazda CX-9, Subaru Outback и WRX STI. Правда, налог коснется машин не во всех комплектациях, а только тех, которые стоят дороже 3 миллионов рублей.