Как будем жить через 10 лет: у Ярославля появятся несколько центров, а приоритетным станет трамвай

В Ярославле разработали стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. В ней прописано, как мы будем жить и что делать в предстоящую десятилетку. В документе говорится, что миссией Ярославля на этот период должно стать сохранение историко-культурного наследия, экономическое развитие, поддержка бизнеса, инвестиций и инноваций, улучшение городской среды.



Что именно планируют делать? Мы почитали документ и решили рассказать вам о самых интересных проектах. Пока некоторые из них даны, что называется, широкими мазками. Конкретику обещают чуть позже.

