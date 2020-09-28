Как будем жить через 10 лет: у Ярославля появятся несколько центров, а приоритетным станет трамвай

В Ярославле разработали стратегию развития до 2030 года
В Ярославле разработали стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. В ней прописано, как мы будем жить и что делать в предстоящую десятилетку. В документе говорится, что миссией Ярославля на этот период должно стать сохранение историко-культурного наследия, экономическое развитие, поддержка бизнеса, инвестиций и инноваций, улучшение городской среды.
Что именно планируют делать? Мы почитали документ и решили рассказать вам о самых интересных проектах. Пока некоторые из них даны, что называется, широкими мазками. Конкретику обещают чуть позже.
В районах появятся свои центры
К 2030 году в Ярославле планируют изменить зонирование города. Центр будет не только в Кировском районе. На окраинах появятся свои центры районов. Предполагается, что здесь появится что-то, что станет местом притяжения жителей. Например, центром Заволжского района хотят сделать пересечение проспекта Машиностроителей с улицей Орджоникидзе, центрами Брагино — пересечение Ленинградского проспекта и улицы Панина, пересечение улицы Бабича и Тутаевского шоссе, пересечении Ленинградского проспекта и улицы
Исторический центр Ярославля тоже хотят изменить — освободить от транзитного потока транспорта и сделать здесь платные парковки. Вдоль Волги и Которосли будут организованы пешеходные зоны, озеленены и благоустроены прибрежные территории. Также в Ярославле планируют построить несколько пешеходных мостов через Которосль — например, у строящегося многофункционального офисного центра на пересечении Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской. Начнется проектирование нового моста через Волгу, будут построены новые улицы и дороги, которые свяжут районы и микрорайоны города. Одновременно с этим власти хотят активно развивать инфраструктуру для велосипедистов — велодорожки и прокат велосипедов.
Что должно появиться в Ярославле с 2021 по 2030 год
- четыре детских сада;
- три школы;
- волейбольный центр;
- промышленный парк «Северный» на улице Громова;
- ИТ-парк на Московском проспекте;
- биопарк — крупный центр отдыха на базе ярославского зоопарка;
- инновационный производственный центр и творческий комплекс на базе Ярославской Большой мануфактуры;
- проект третьего моста через Волгу.
В приоритете — трамваи
Для Ярославля наконец-то планируют сделать комплексную транспортную схему. Для более удобного и безопасного движения выделят полосы для общественного транспорта на проспектах Авиаторов, Октября, Московском и Ленинградском. Будет увеличена протяженность освещенных участков улиц и дорог, организовано круговое движение на перекрестках, вдоль дорог станет больше тротуаров. Также в Ярославле планируют внедрить интеллектуальную систему управления транспортными потоками. В общественном транспорте будет введена автоматизированная система оплаты проезда.
Общественный транспорт планируют перевести на газомоторное топливо или аккумуляторные батареи. Для этого создадут сеть газомоторных и электрических заправок. Пользоваться ими смогут и владельцы личных авто. И еще в Ярославле хотят увеличить протяженность трамвайных путей и модернизировать уже существующие для увеличения скорости трамваев.
Вообще многое будет направлено на то, чтобы жители пересаживались с личного на общественный транспорт.
Запустят программу реновации
В городе будет строиться жилье, доступное семьям со средним достатком. Для домов экономкласса выделят земельные участки. Будет запущена программа реновации, или расселения и сноса ветхих жилых домов и строительства на освободившихся площадках новых.
Самый чистый город в ЦФО
Приоритетом города должно стать поддержание чистоты и порядка на улицах и за счет этого возвращение Ярославлю неформального статуса одного из самых чистых городов Центральной России. Зеленые зоны должны появиться вдоль транспортных магистралей, на неблагоустроенных пока территориях, в жилых районах. Для оздоровления Волги планируют модернизировать очистные сооружения, реконструировать городскую ливневую канализацию, ликвидировать залежи «зеленых масел» в районе Юбилейного моста.
Сколько потратим
На воплощение в жизнь всего задуманного потребуется 670,8 млрд руб. Это очень много. Для сравнения, весь бюджет Ярославля на 2020 год — чуть больше 22 миллиардов. То есть нужную сумму сам город может накопить примерно за 30 лет. Но власти надеются на помощь областного и федерального бюджета. А в качестве основного ресурса вообще рассматриваются частные инвестиции — их доля должна составить 68% от всех вложений. Понятно, что шансы всё это воплотить не слишком велики. Поэтому авторы стратегии предусмотрели три сценария развития событий:
- Консервативный (большинство инициатив останется на бумаге): количество жителей города по сравнению с 2019 годом вырастет на 1% и составит 614,3 тыс. чел, объем отгруженных товаров обрабатывающих производств возрастет на 87% и будет равен 353 млрд руб., инвестиции вырастут на 11% (43,1 млрд руб.), зарплата вырастет на 58% (до 69 тыс. руб.), количество предпринимателей и микропредприятий вырастет на 2,5% (до 34 тысяч).
- Базовый (умеренное развитие, выбран как основной): численность жителей по сравнению с 2019 годом вырастет на 3% и составит 626,5 тыс. чел., объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырастет на 97% (до 379 млрд руб.), инвестиции — на 39% (до 54,2 млрд руб.), зарплата повысится в 2 раза (до 87,7 тыс. руб.), количество предпринимателей — на 26% (до 41,9 тыс. чел.).
- Оптимистичный (всё задуманное осуществится): количество жителей увеличится на 3,6% (до 630 тыс. чел.), объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырастет в 2,2 раза (до 420 млрд руб.), инвестиции увеличатся на 48% (до 57,7 млрд руб.), зарплата вырастет в 2,2 раза (до 96 тыс. руб.), количество предпринимателей увеличится на 52% (до 50,6 тысяч).
Напомним, о своем видении новой транспортной схемы в Ярославле рассказал главный архитектор города Артём Цымбалов.