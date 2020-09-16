Люди мокнут под дождем: в Ярославле с остановок пропали павильоны

— Шел 21-й век. Илон Маск запускает космические ракеты, а власти Ярославля так и не могут поставить хоть какую-нибудь остановку в центре Брагино, — пожаловались в группе «Подслушано в Ярославле» жители Дзержинского района.



В качестве примера люди привели остановку «Улица Пионерская» на проспекте Дзержинского. Показательно, что она прямо около администрации района. Поэтому чиновники могут из окон полюбоваться, как жители ждут транспорта под дождем и ветром без крыши над головой.



— Раньше здесь стояли ларьки и была крыша, но киоски снесли, навес убрали. А вместо него так ничего и не поставили. Такие примеры есть еще. Например, трамвайная остановка на улице Панина, — жалуются жители Брагино.