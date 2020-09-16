Люди мокнут под дождем: в Ярославле с остановок пропали павильоны

В Ярославле на остановках убрали павильоны
— Шел 21-й век. Илон Маск запускает космические ракеты, а власти Ярославля так и не могут поставить хоть какую-нибудь остановку в центре Брагино, — пожаловались в группе «Подслушано в Ярославле» жители Дзержинского района.
В качестве примера люди привели остановку «Улица Пионерская» на проспекте Дзержинского. Показательно, что она прямо около администрации района. Поэтому чиновники могут из окон полюбоваться, как жители ждут транспорта под дождем и ветром без крыши над головой.
— Раньше здесь стояли ларьки и была крыша, но киоски снесли, навес убрали. А вместо него так ничего и не поставили. Такие примеры есть еще. Например, трамвайная остановка на улице Панина, — жалуются жители Брагино.
В мэрии признали, что проблемы есть, но не особо порадовали перспективами их решения. Ведь финансирование этой статьи ведется в Ярославле только по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
— В настоящее время необходимо установить более 100 новых павильонов, почти столько же старых павильонов заменить на новые, отремонтировать около 60 существующих павильонов, в том числе восстановить лавки и урны, устроить более 200 посадочных площадок, отремонтировать существующие, — перечислила начальник отдела развития и эксплуатации автомобильных дорог департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Климчук.
Из всего этого в этом году деньги выделены на установку только 55 остановочных комплексов.