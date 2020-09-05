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Перекроют центр на несколько дней: публикуем карты ограничений движения в Ярославле 5–7 сентября

В городе пройдет сразу несколько событий

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В выходные в центр лучше ехать на общественном транспорте&nbsp;

В выходные в центр лучше ехать на общественном транспорте 

По центру Ярославля вводят ограничения движения с 5 по 7 сентября

В ближайшие дни в центре Ярославля пройдёт немало событий, поэтому улицы города освобождают от автомобилистов. Рассказываем, когда и где будет не проехать.

5 и 6 сентября — забег «Золотое кольцо»

В воскресенье, 6 сентября, по центру Ярославля пройдет большой полумарафон, сотни спортсменов стартуют с разных дистанций, от 300 метров до 21 километра. На дистанции для бегунов ограничат движение для автомобилей, а также запретят парковку. Это сделают уже с вечера субботы: с 18:00 5 сентября до окончания событий.

Где будет запрещено движение на автомобиле, остановка и стоянка:

  • Которосльная набережная (верхний и нижний ярус);
  • Волжская набережная (верхний и нижний ярус);
  • Пятницкий съезд;
  • Красный съезд;
  • Флотский спуск;
  • Суркова;
  • Первомайская;
  • Революционная;
  • Почтовая;
  • Подзеленье;
  • Максимова;
  • Трефолева;
  • Андропова, Кирова;
  • Нахимсона, Советская;
  • Советская площадь;
  • площадь Челюскинцев;
  • Кедрова;
  • Народный переулок;
  • Советский переулок;
  • Волжский спуск.
Схема ограничений по большому кругу&nbsp;

Схема ограничений по большому кругу 

Перекроют участок улицы Чехова у Леонтьевского кладбища

Перекроют участок улицы Чехова у Леонтьевского кладбища

7 сентября — день памяти погибших хоккеистов «Локомотива»

7 сентября 2020 года исполнится девять лет со дня трагедии: в этот день разбился самолёт хоккейной команды «Локомотив», едва оторвавшись от земли в аэропорту Ярославля (Туношна). Погибли все игроки, тренеры, массажисты.

В городе пройдут памятные события, поэтому введут частичное ограничение движения по центру.

Ограничение будет действовать 7 сентября с 07:00 до 13:00 в районе Успенского кафедрального собора на Которосльной набережной и на участке улицы Чехова (у Леонтьевского кладбища, где похоронена команда).

Это не самые популярные для проезда улицы, но стоит иметь в виду&nbsp;

Это не самые популярные для проезда улицы, но стоит иметь в виду 

Сетевые работы на улице Володарского

В субботу и воскресенье сетевики будут устранять проблемы на теплосетях под улицей Володарского. Эту улицу перекроют в районе дома № 1 с 08:00 5 сентября до 20:00 6 сентября.

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