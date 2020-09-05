Перекроют центр на несколько дней: публикуем карты ограничений движения в Ярославле 5–7 сентября

По центру Ярославля вводят ограничения движения с 5 по 7 сентября
В ближайшие дни в центре Ярославля пройдёт немало событий, поэтому улицы города освобождают от автомобилистов. Рассказываем, когда и где будет не проехать.
5 и 6 сентября — забег «Золотое кольцо»
В воскресенье, 6 сентября, по центру Ярославля пройдет большой полумарафон, сотни спортсменов стартуют с разных дистанций, от 300 метров до 21 километра. На дистанции для бегунов ограничат движение для автомобилей, а также запретят парковку. Это сделают уже с вечера субботы: с 18:00
Где будет запрещено движение на автомобиле, остановка и стоянка:
- Которосльная набережная (верхний и нижний ярус);
- Волжская набережная (верхний и нижний ярус);
- Пятницкий съезд;
- Красный съезд;
- Флотский спуск;
- Суркова;
- Первомайская;
- Революционная;
- Почтовая;
- Подзеленье;
- Максимова;
- Трефолева;
- Андропова, Кирова;
- Нахимсона, Советская;
- Советская площадь;
- площадь Челюскинцев;
- Кедрова;
- Народный переулок;
- Советский переулок;
- Волжский спуск.
7 сентября — день памяти погибших хоккеистов «Локомотива»
7 сентября 2020 года исполнится девять лет со дня трагедии: в этот день разбился самолёт хоккейной команды «Локомотив», едва оторвавшись от земли в аэропорту Ярославля (Туношна). Погибли все игроки, тренеры, массажисты.
В городе пройдут памятные события, поэтому введут частичное ограничение движения по центру.
Ограничение будет действовать
Сетевые работы на улице Володарского
В субботу и воскресенье сетевики будут устранять проблемы на теплосетях под улицей Володарского. Эту улицу перекроют в районе дома