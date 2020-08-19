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«Часто начали появляться»: в центре Ярославля на Стрелку выползла змея. Видео

Мужчина обнаружил рептилию на Стрелке

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Змею обнаружили на нижнем ярусе набережной

Змею обнаружили на нижнем ярусе набережной

В самом центре Ярославля прохожие обнаружили змею. Кадры с ползучим ужом по тротуару на Стрелке опубликовали в сообществе «Ярославль.LIVE» во «ВКонтакте». Змея проползла несколько метров по плитке набережной, после чего скрылась в траве. В социальных сетях появление ужа вызвало бурную реакцию, однако ярославцы отмечают, что после медведя, бегающего по Брагино, их напугать чем-то уже сложно.

Видео: «Ярославль.LIVE» / VK.COM

— Удивили. Уж — в центре Ярославля, — иронизирует Владимир Лужанский. — У нас в Брагино медведи бегают, а вы про какого-то ужа в центре говорите.

— Что-то каждый день ужики ползать начали по городу, — говорит Елена Кукушкина.

— Траву косить необходимо, — пишет Юлия Кашинцева. — Много травы — много ползающих, хорошо, что пока не ядовитых.

Специалисты отмечают, что в целом ужи не представляют опасность, однако, если вступить в контакт со змеёй, можно все-таки пострадать.

— Дайте ужу уползти, — говорит заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ Елена Анашкина. — Он не ядовит. Опасности не представляет. Но если взять его на руки, то укусит он очень больно и, возможно, инфекцию занесёт. А так, такая змея очень полезна — убивает мышевидных грызунов.

Напомним, что на днях жители Дзержинского района также обнаружили змею на раскопанном Тутаевском шоссе. Тогда мужчина не побоялся отнести рептилию обратно в лес.

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Змеяживотное
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