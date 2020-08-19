«Часто начали появляться»: в центре Ярославля на Стрелку выползла змея. Видео

— Что-то каждый день ужики ползать начали по городу, — говорит Елена Кукушкина.



— Траву косить необходимо, — пишет Юлия Кашинцева. — Много травы — много ползающих, хорошо, что пока не ядовитых.



Специалисты отмечают, что в целом ужи не представляют опасность, однако, если вступить в контакт со змеёй, можно все-таки пострадать.



— Дайте ужу уползти, — говорит заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ Елена Анашкина. — Он не ядовит. Опасности не представляет. Но если взять его на руки, то укусит он очень больно и, возможно, инфекцию занесёт. А так, такая змея очень полезна — убивает мышевидных грызунов.

Напомним, что на днях жители Дзержинского района также обнаружили змею на раскопанном Тутаевском шоссе. Тогда мужчина не побоялся отнести рептилию обратно в лес.

