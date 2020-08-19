«Часто начали появляться»: в центре Ярославля на Стрелку выползла змея. Видео

В самом центре Ярославля прохожие обнаружили змею. Кадры с ползучим ужом по тротуару на Стрелке опубликовали в сообществе «Ярославль.LIVE» во «ВКонтакте». Змея проползла несколько метров по плитке набережной, после чего скрылась в траве. В социальных сетях появление ужа вызвало бурную реакцию, однако ярославцы отмечают, что после медведя, бегающего по Брагино, их напугать чем-то уже сложно.
Видео: «Ярославль.LIVE» / VK.COM
— Удивили. Уж — в центре Ярославля, — иронизирует Владимир Лужанский. — У нас в Брагино медведи бегают, а вы про какого-то ужа в центре говорите.
— Что-то каждый день ужики ползать начали по городу, — говорит Елена Кукушкина.
— Траву косить необходимо, — пишет Юлия Кашинцева. — Много травы — много ползающих, хорошо, что пока не ядовитых.
Специалисты отмечают, что в целом ужи не представляют опасность, однако, если вступить в контакт со змеёй, можно все-таки пострадать.
— Дайте ужу уползти, — говорит заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ Елена Анашкина. — Он не ядовит. Опасности не представляет. Но если взять его на руки, то укусит он очень больно и, возможно, инфекцию занесёт. А так, такая змея очень полезна — убивает мышевидных грызунов.
Напомним, что на днях жители Дзержинского района также обнаружили змею на раскопанном Тутаевском шоссе. Тогда мужчина не побоялся отнести рептилию обратно в лес.