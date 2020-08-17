Выздоровевших почти нет: в Ярославской области растёт число заболевших коронавирусом

Как бы ни хотелось думать, что коронавирус давно отступил, официальная статистика показывает обратные цифры. На утро 17 августа в Ярославской области подтвердились ещё 40 положительных тестов на COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки трое.
— В Ярославской области с начала пандемии подтверждено 6695 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 5948, умерли 32, — уточнил общие цифры Информационный центр по коронавирусу в России.
Несмотря на то, что официальная статистика молчит, в выходные в Рыбинске умерла учительница с поражением лёгких. Женщина резко перестала выходить на связь.
Всего в России за минувшие сутки подтверждено 4892 новых случая коронавируса. Это меньше, чем за всё лето, но по-прежнему немало. Выписано 3133 пациента, умерли 55 человек.