Выздоровевших почти нет: в Ярославской области растёт число заболевших коронавирусом

Как бы ни хотелось думать, что коронавирус давно отступил, официальная статистика показывает обратные цифры. На утро 17 августа в Ярославской области подтвердились ещё 40 положительных тестов на COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки трое.

— В Ярославской области с начала пандемии подтверждено 6695 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 5948, умерли 32, — уточнил общие цифры Информационный центр по коронавирусу в России.