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В Ярославле посадили директора «Комбината социального питания» из-за махинаций с больничной едой

Владимира Руденко обвинили в мошенничестве на 13,5 миллиона рублей

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42-летний Владимир Руденко с обвинениями не был согласен

42-летний Владимир Руденко с обвинениями не был согласен

Кировский районный суд Ярославля огласил приговор директору «Комбината социального питания» Владимиру Руденко — его отправили в колонию общего режима на 3,5 года после скандала с больничной едой. Речь идёт о поставках питания в психиатрическую больницу Ярославля, госконтракт на это получила ещё одна фирма, которой руководил Владимир Руденко — «Корпоративный кейтеринг».

— Руководитель фирмы обманным путем, на основании проведенной конкурсной процедуры, с октября 2015 года по июль 2017 года поставлял в медицинское учреждение лечебное питание, не соответствующее требуемым нормам. Поставлял в медицинское учреждение некачественное горячее лечебное питание для пациентов. В частности, в нарушение требований норм лечебного питания и условий контрактов не добавлялись в продукты сухие белковые композитные смеси, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Возили пустую еду

Речь идёт о специальной белковой смеси «Дисо Нутринор», которую должны были добавлять в больничную еду. Зачем это нужно? Смысл объясняется в показаниях от докторов самой больницы.

— В состав данной смеси входит большое количество витаминов и минералов, которые необходимы для организма. В случае если данная смесь не добавляется в продукты питания пациентов, то учреждению необходимо в питание включить дополнительные мясные, молочные продукты, фрукты, это все необходимо для нормальной жизнедеятельности организма любого человека, — говорилось в показаниях работников больницы.

То есть смесь фактически заменяла мясо, фрукты и молочные продукты в рационе. Но, по мнению следствия, и этой смеси у пациентов больницы не было.

— Все повара знали, что смесь надо экономить, так как она очень дорогая, а в кашах ее можно не заметить, так как она в кашах бесцветная. Повара, которые готовили каши, знали, что ее нужно добавлять нерегулярно, так как она дорогая, — приводятся показания одного из поваров, которая работала на производстве до ноября 2016 года.

Владимир Руденко предоставлял в редакцию 76.RU обвинительное заключение, прочитав которое мы пытались разобраться, в чём именно вина поставщика. И в нём действительно были вопросы по закупкам смеси и рассказы работников пищеблока о ней.

Сторона обвинения просила для Руденко 5 лет колонии, однако, как сообщает Городской телеканал с заседания, суд учёл смягчающие обстоятельства для мужчины: хроническое заболевание, участие в общественной жизни города, а также положительные характеристики и благодарности за его работу, отсутствие административной и уголовной ответственности в личном деле.

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больничное питаниеСоциальное питание
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