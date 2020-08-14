В Ярославле посадили директора «Комбината социального питания» из-за махинаций с больничной едой

Возили пустую еду

Речь идёт о специальной белковой смеси «Дисо Нутринор», которую должны были добавлять в больничную еду. Зачем это нужно? Смысл объясняется в показаниях от докторов самой больницы.

— В состав данной смеси входит большое количество витаминов и минералов, которые необходимы для организма. В случае если данная смесь не добавляется в продукты питания пациентов, то учреждению необходимо в питание включить дополнительные мясные, молочные продукты, фрукты, это все необходимо для нормальной жизнедеятельности организма любого человека, — говорилось в показаниях работников больницы.



То есть смесь фактически заменяла мясо, фрукты и молочные продукты в рационе. Но, по мнению следствия, и этой смеси у пациентов больницы не было.

— Все повара знали, что смесь надо экономить, так как она очень дорогая, а в кашах ее можно не заметить, так как она в кашах бесцветная. Повара, которые готовили каши, знали, что ее нужно добавлять нерегулярно, так как она дорогая, — приводятся показания одного из поваров, которая работала на производстве до ноября 2016 года.

