Ещё одна смерть: в Ярославской области от коронавируса скончался 40-летний мужчина

В Ярославской области от коронавируса умер 40-летний мужчина
В Ярославской области от коронавируса умер 40-летний мужчина — он попал в официальную статистику на утро 12 августа. За минувшие сутки в регионе заражённых стало больше на 38 человек, а с больничных выписаны 46.
— С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 6500 человек в Ярославской области, 5829 из них выздоровели, 32 скончались, — уточнили общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.
Распространяется инфекция по региону так:
- Ярославль — 3196 подтвержденных диагнозов;
- Рыбинск — 918;
- Ростовский МР — 337;
- Ярославский МР — 324;
- Тутаевский МР — 285;
- Переславский городской округ — 275;
- Гаврилов-Ямский МР — 240;
- Рыбинский МР — 191;
- Борисоглебский МР — 147;
- Угличский МР — 131;
- Некрасовский МР — 124;
- Большесельский МР — 85;
- Пошехонский МР — 77;
- Даниловский МР — 59;
- Некоузский МР — 56;
- Первомайский МР — 18;
- Мышкинский МР — 16;
- Брейтовский МР — 13;
- Любимский МР — 8.
В России на сегодняшнее утро подтвердилось 5102 положительных теста на коронавирус, умерли 129 человек, выписаны с больничных — 7123 пациента.