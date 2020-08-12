Ещё одна смерть: в Ярославской области от коронавируса скончался 40-летний мужчина

В Ярославской области от коронавируса умер 40-летний мужчина — он попал в официальную статистику на утро 12 августа. За минувшие сутки в регионе заражённых стало больше на 38 человек, а с больничных выписаны 46.

— С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 6500 человек в Ярославской области, 5829 из них выздоровели, 32 скончались, — уточнили общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.