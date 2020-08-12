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Ещё одна смерть: в Ярославской области от коронавируса скончался 40-летний мужчина

Актуальные данные о COVID-19 от оперативного штаба на 12 августа

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С начала пандемии в Ярославской области скончались 32 человека

С начала пандемии в Ярославской области скончались 32 человека

В Ярославской области от коронавируса умер 40-летний мужчина

В Ярославской области от коронавируса умер 40-летний мужчина — он попал в официальную статистику на утро 12 августа. За минувшие сутки в регионе заражённых стало больше на 38 человек, а с больничных выписаны 46.

— С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 6500 человек в Ярославской области, 5829 из них выздоровели, 32 скончались, — уточнили общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.

Распространяется инфекция по региону так:

  • Ярославль — 3196 подтвержденных диагнозов;
  • Рыбинск — 918;
  • Ростовский МР — 337;
  • Ярославский МР — 324;
  • Тутаевский МР — 285;
  • Переславский городской округ — 275;
  • Гаврилов-Ямский МР — 240;
  • Рыбинский МР — 191;
  • Борисоглебский МР — 147;
  • Угличский МР — 131;
  • Некрасовский МР — 124;
  • Большесельский МР — 85;
  • Пошехонский МР — 77;
  • Даниловский МР — 59;
  • Некоузский МР — 56;
  • Первомайский МР — 18;
  • Мышкинский МР — 16;
  • Брейтовский МР — 13;
  • Любимский МР — 8.

В России на сегодняшнее утро подтвердилось 5102 положительных теста на коронавирус, умерли 129 человек, выписаны с больничных — 7123 пациента.

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