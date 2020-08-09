«Вообще ничего не ела? Да»: девушка из Рыбинска за год похудела на 26 кг

Светлана Израйлева — журналист, специалист в сфере политического PR, девушка родом из Рыбинска, — за год похудела на 26 килограммов, причём последние 6 кило она сбросила всего за три недели. Девушка не сидела на диетах и не умирала в спортзале. Но выбрала непростую методику — голодание. Оно становится всё более популярным среди тех, кто стремится привести своё тело в хорошую форму. Но одновременно вызывает массу вопросов и споров о безопасности его применения.
Как люди сидят на голодании неделями, сбрасывают вес и остаются бодрыми? Не опасно ли это для здоровья? Рассказываем на примере одной яркой истории похудения.
«Селёдки и сладостей больше не хочется»
В борьбе с лишним весом Светлана перепробовала многочисленные способы — сидела на диетах, считала калории, питалась по часам, но килограммы все равно возвращались. Решение изменить себя и свою жизнь пришло, когда при росте 170 сантиметров вес перевалил за 85 килограммов. Худеть Светлана начинала обычным способом: контроль питания, спорт трижды в неделю. За 7 месяцев ей удалось сбросить 10 килограммов. А потом девушка наткнулась на курс Натальи Фуфиной, который называется практикой очищения и подразумевает сперва полный отказ от еды, а затем переход на сыроедение (Наталья сама похудела на 48 килограммов, полностью изменив свою жизнь в плане привычек питания, перейдя на растительную пищу). На такой системе следующие 16 килограммов сгорели за 4 месяца.
— С лишним весом я воюю уже лет 15, и он каждый раз побеждает, — откровенно пишет девушка. — А режим самоизоляции и вовсе вызывал панические атаки: месяц наедине с холодильником — это харакири естественным образом. Для голодания же лучшего времени не придумать — на работу не надо, в магазин нельзя.
— Обычно задают стандартный вопрос: «Ты что, совсем ничего не ешь?» Формально да, 21 день я не ела твердую пищу. Но я пила воду, отвар трав по рецепту ученого-биохимика Марвы Оганян с мёдом и лимоном, затем добавила свежевыжатые соки. Я легко переношу отказ от пищи, есть не хочется совсем, просыпается невероятная энергия и работоспособность, высвобождается время, которое раньше тратила на еду, а сейчас можно было посвятить себе. После 21 дня голодания начинается еще 21 день на растительной пище. Это необходимо, чтобы правильно запустить процессы пищеварения, заполнить кишечник полезными микроэлементами, подготовиться к приему более тяжелой пищи, — рассказывает Светлана Израйлева.
— После голодания, когда ты начинаешь есть впервые за три недели, коктейль из шпината или яблочное пюре — это гастрономический восторг. Продукты открываются новыми ароматами, вкусами, консистенцией. Ты не просто закидываешь в себя еду, а смакуешь ее, раскрываешь, чувствуешь волокна апельсина или крупинки груши, сок салата или островатый привкус сладкого перца. Это наше удивительное невежество — лопать десятилетиями продукты и не замечать их истинный вкус. Ты наедаешься очень маленькими порциями, телу вообще очень мало надо, аппетит разжигает мозг, скука, автоматическое потребление. И я поняла, что все свои гигантские тарелки ела раньше только для одного — доставить себе удовольствие.
И когда после практики можно было снова есть всё, что угодно, я пошла в магазин и решила, что куплю всё, на что отзовется тело и мозг. Я бродила по отделам, слушая себя. «Вот селедка, вот тортик, вот сгущенка. Хочешь?» — спрашивала я себя. И поняла, что не хочу ни дохлую рыбу, ни пальмовый крем, ни порошковые сладости. Я ушла из магазина с тележкой овощей и фруктов. До нового цикла месяц провела на растительной пище, не страдая и специально себя не ограничивая. Вряд ли я стану веганом, а вот вегетарианцем — вполне возможно.
Можно делать вид, что слова «попа» не существует
Особенность метода, по которому худеет Светлана, — чередование: три недели на отварах и соках, три недели — на сырых овощах и фруктах. Всё это происходит под наблюдением наставника, разработавшего такую практику, и при условиях, что у вас нет противопоказаний. Здесь также есть деликатный момент.
— Суть практики в том, что ты не ешь, делаешь клизмы. Это если коротко. Если глубоко, то ты естественным образом восстанавливаешь здоровье, обновляешь свой организм, избавляешься от лишнего веса, болезней и кучи токсичного шлака в своей голове, — говорит Светлана Израйлева. — Клизмы? Угу. Розовые единороги на облачках и люди, которые не какают, могут не читать. Чистить кишечник нужно, как и зубы. Именно в кишечнике хранятся все последствия наших беспорядочных пищевых связей, опасные отложения, гниль, яды, живут бактерии и кое-кто ещё. Всё, что они провоцируют, можно почитать в медсправочниках и заключениях о смерти. Поэтому выбор такой: или принимать свою анатомию, или делать вид, что слова «попа» не существует. Но оно и она существуют.
На сегодняшний день девушка прошла два курса интервального голодания и к своему прошлому питанию так и не вернулась, отказавшись от мяса и молока. Зато увлеклась бегом на дистанцию в 10 километров.
— Между заходами был месяц свободного питания, но к мясу, яйцам, молоку я так и не вернулась, — делится Светлана. — Состояние отличное, снова чувствую эту энергию, которая поднимает меня в пять утра, хотя я всегда считала себя совой, заставляет бегать каждый день и порождает бурную деятельность: в моей квартире больше нечего мыть.
О критике и критикующих
— Чего только я не наслушалась про свою идею принять участие в практике: ты посадишь печень, уйдут мышцы, вес вернётся, заработаешь авитаминоз, дисбактериоз. Подруги моей мамы звонили ей и говорили, что я стала страшная, костлявая, впереди меня ждет анорексия, поэтому меня нужно срочно спасть. Были и те, кто в лоб спрашивал: «А это не рак?», — признаётся Светлана (девушка открыто рассказывает о своём опыте в соцсетях).
Я не реагирую, потому что раньше рассуждала бы так же: не может человек взять и перестать есть. Это же нереально. И вся эта здоровая еда, ПП и ЗОЖ, био-, эко-, натуральные продукты казались мне либо погоней за модными трендами с элементами выпендрежа, либо пищей отлетевших, просветленных, тонких. Короче, ненормальных. Я цеплялась за свою адекватность, как за полицейский щит. Пока не поняла, что и на мир смотрю через узкую щелку этого щита, отрицаю другой опыт и закрываюсь от новых знаний, ограничиваю себя установками и штампами. Не читал, но осуждаю, угу.
Зачем мне это надо? Я знаю путь саморазрушения. Я прошла его до отметки 85 килограммов, депрессии и ненависти к себе. Я знаю себя на этом пути. И я хочу быть другой. И теперь я точно знаю, что все реально и начинать никогда не поздно.
Диетолог: «Доказано, что ожирение голоданием не лечится»
Врач Ярославского областного центра медицинской профилактики, диетолог Татьяна Селезнева оценила эту методику похудения и объяснила, как на самом деле мы сбрасываем вес.
— Наша привязка к еде очень сильна. Так что аскеза Светланы в столь стойком отказе достойна уважения. В целом эту методику можно назвать условным голоданием, детоксом, — считает диетолог Татьяна Селезнева. — И всё же детокс-программы лучше осуществлять в специализированных лечебно-профилактических учреждениях. Важно понимать, что будет потом, через 5–10 лет, сможет ли Светлана поддерживать желаемый вес, которого она достигла на голодании? Есть много диет и методов для похудения. Прежде чем приступать к эксперименту, надо спросить себя: а что я буду делать потом? Как сохранять результат? Есть очень простой и разумный способ: просто научиться правильно питаться, то есть не переедать и больше двигаться.
Что касается белков, витаминов и прочего, то когда организм голодает, он расходует запасы, а это мышечная ткань, а не жир, как многие считают. У кого-то запасы побольше, к кого-то поменьше, тут сложно спрогнозировать последствия. Но потеря мышечной массы — это всегда нежелательно, это всегда потеря здоровья, утрата физического ресурса. Жир уходит, когда создаем умеренный энергетический дефицит, процентов 10–15 от необходимой калорийности (определяется индивидуально), плюс начинаем увеличивать физическую активность.