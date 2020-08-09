«Вообще ничего не ела? Да»: девушка из Рыбинска за год похудела на 26 кг

— Обычно задают стандартный вопрос: «Ты что, совсем ничего не ешь?» Формально да, 21 день я не ела твердую пищу. Но я пила воду, отвар трав по рецепту ученого-биохимика Марвы Оганян с мёдом и лимоном, затем добавила свежевыжатые соки. Я легко переношу отказ от пищи, есть не хочется совсем, просыпается невероятная энергия и работоспособность, высвобождается время, которое раньше тратила на еду, а сейчас можно было посвятить себе. После 21 дня голодания начинается еще 21 день на растительной пище. Это необходимо, чтобы правильно запустить процессы пищеварения, заполнить кишечник полезными микроэлементами, подготовиться к приему более тяжелой пищи, — рассказывает Светлана Израйлева.

— После голодания, когда ты начинаешь есть впервые за три недели, коктейль из шпината или яблочное пюре — это гастрономический восторг. Продукты открываются новыми ароматами, вкусами, консистенцией. Ты не просто закидываешь в себя еду, а смакуешь ее, раскрываешь, чувствуешь волокна апельсина или крупинки груши, сок салата или островатый привкус сладкого перца. Это наше удивительное невежество — лопать десятилетиями продукты и не замечать их истинный вкус. Ты наедаешься очень маленькими порциями, телу вообще очень мало надо, аппетит разжигает мозг, скука, автоматическое потребление. И я поняла, что все свои гигантские тарелки ела раньше только для одного — доставить себе удовольствие.