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«Вообще ничего не ела? Да»: девушка из Рыбинска за год похудела на 26 кг

Светлана Израйлева практикует недели голодания

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Светлана достигла потрясающего результата. И не хочет останавливаться&nbsp;

Светлана достигла потрясающего результата. И не хочет останавливаться 

Светлана Израйлева — журналист, специалист в сфере политического PR, девушка родом из Рыбинска, — за год похудела на 26 килограммов, причём последние 6 кило она сбросила всего за три недели. Девушка не сидела на диетах и не умирала в спортзале. Но выбрала непростую методику — голодание. Оно становится всё более популярным среди тех, кто стремится привести своё тело в хорошую форму. Но одновременно вызывает массу вопросов и споров о безопасности его применения.

Как люди сидят на голодании неделями, сбрасывают вес и остаются бодрыми? Не опасно ли это для здоровья? Рассказываем на примере одной яркой истории похудения.

«Селёдки и сладостей больше не хочется»

В борьбе с лишним весом Светлана перепробовала многочисленные способы — сидела на диетах, считала калории, питалась по часам, но килограммы все равно возвращались. Решение изменить себя и свою жизнь пришло, когда при росте 170 сантиметров вес перевалил за 85 килограммов. Худеть Светлана начинала обычным способом: контроль питания, спорт трижды в неделю. За 7 месяцев ей удалось сбросить 10 килограммов. А потом девушка наткнулась на курс Натальи Фуфиной, который называется практикой очищения и подразумевает сперва полный отказ от еды, а затем переход на сыроедение (Наталья сама похудела на 48 килограммов, полностью изменив свою жизнь в плане привычек питания, перейдя на растительную пищу). На такой системе следующие 16 килограммов сгорели за 4 месяца.

— С лишним весом я воюю уже лет 15, и он каждый раз побеждает, — откровенно пишет девушка. — А режим самоизоляции и вовсе вызывал панические атаки: месяц наедине с холодильником — это харакири естественным образом. Для голодания же лучшего времени не придумать — на работу не надо, в магазин нельзя.

Результат действительно налицо

Результат действительно налицо

— Обычно задают стандартный вопрос: «Ты что, совсем ничего не ешь?» Формально да, 21 день я не ела твердую пищу. Но я пила воду, отвар трав по рецепту ученого-биохимика Марвы Оганян с мёдом и лимоном, затем добавила свежевыжатые соки. Я легко переношу отказ от пищи, есть не хочется совсем, просыпается невероятная энергия и работоспособность, высвобождается время, которое раньше тратила на еду, а сейчас можно было посвятить себе. После 21 дня голодания начинается еще 21 день на растительной пище. Это необходимо, чтобы правильно запустить процессы пищеварения, заполнить кишечник полезными микроэлементами, подготовиться к приему более тяжелой пищи, — рассказывает Светлана Израйлева.

— После голодания, когда ты начинаешь есть впервые за три недели, коктейль из шпината или яблочное пюре — это гастрономический восторг. Продукты открываются новыми ароматами, вкусами, консистенцией. Ты не просто закидываешь в себя еду, а смакуешь ее, раскрываешь, чувствуешь волокна апельсина или крупинки груши, сок салата или островатый привкус сладкого перца. Это наше удивительное невежество — лопать десятилетиями продукты и не замечать их истинный вкус. Ты наедаешься очень маленькими порциями, телу вообще очень мало надо, аппетит разжигает мозг, скука, автоматическое потребление. И я поняла, что все свои гигантские тарелки ела раньше только для одного — доставить себе удовольствие.

И когда после практики можно было снова есть всё, что угодно, я пошла в магазин и решила, что куплю всё, на что отзовется тело и мозг. Я бродила по отделам, слушая себя. «Вот селедка, вот тортик, вот сгущенка. Хочешь?» — спрашивала я себя. И поняла, что не хочу ни дохлую рыбу, ни пальмовый крем, ни порошковые сладости. Я ушла из магазина с тележкой овощей и фруктов. До нового цикла месяц провела на растительной пище, не страдая и специально себя не ограничивая. Вряд ли я стану веганом, а вот вегетарианцем — вполне возможно.

Можно делать вид, что слова «попа» не существует

После практики голодания девушка не вернулась к мясным блюдам&nbsp;

После практики голодания девушка не вернулась к мясным блюдам 

Особенность метода, по которому худеет Светлана, — чередование: три недели на отварах и соках, три недели — на сырых овощах и фруктах. Всё это происходит под наблюдением наставника, разработавшего такую практику, и при условиях, что у вас нет противопоказаний. Здесь также есть деликатный момент.

— Суть практики в том, что ты не ешь, делаешь клизмы. Это если коротко. Если глубоко, то ты естественным образом восстанавливаешь здоровье, обновляешь свой организм, избавляешься от лишнего веса, болезней и кучи токсичного шлака в своей голове, — говорит Светлана Израйлева. — Клизмы? Угу. Розовые единороги на облачках и люди, которые не какают, могут не читать. Чистить кишечник нужно, как и зубы. Именно в кишечнике хранятся все последствия наших беспорядочных пищевых связей, опасные отложения, гниль, яды, живут бактерии и кое-кто ещё. Всё, что они провоцируют, можно почитать в медсправочниках и заключениях о смерти. Поэтому выбор такой: или принимать свою анатомию, или делать вид, что слова «попа» не существует. Но оно и она существуют.

На сегодняшний день девушка прошла два курса интервального голодания и к своему прошлому питанию так и не вернулась, отказавшись от мяса и молока. Зато увлеклась бегом на дистанцию в 10 километров.

— Между заходами был месяц свободного питания, но к мясу, яйцам, молоку я так и не вернулась, — делится Светлана. — Состояние отличное, снова чувствую эту энергию, которая поднимает меня в пять утра, хотя я всегда считала себя совой, заставляет бегать каждый день и порождает бурную деятельность: в моей квартире больше нечего мыть.

Результаты появились уже и в спорте

Результаты появились уже и в спорте

О критике и критикующих

— Чего только я не наслушалась про свою идею принять участие в практике: ты посадишь печень, уйдут мышцы, вес вернётся, заработаешь авитаминоз, дисбактериоз. Подруги моей мамы звонили ей и говорили, что я стала страшная, костлявая, впереди меня ждет анорексия, поэтому меня нужно срочно спасть. Были и те, кто в лоб спрашивал: «А это не рак?», — признаётся Светлана (девушка открыто рассказывает о своём опыте в соцсетях).

Я не реагирую, потому что раньше рассуждала бы так же: не может человек взять и перестать есть. Это же нереально. И вся эта здоровая еда, ПП и ЗОЖ, био-, эко-, натуральные продукты казались мне либо погоней за модными трендами с элементами выпендрежа, либо пищей отлетевших, просветленных, тонких. Короче, ненормальных. Я цеплялась за свою адекватность, как за полицейский щит. Пока не поняла, что и на мир смотрю через узкую щелку этого щита, отрицаю другой опыт и закрываюсь от новых знаний, ограничиваю себя установками и штампами. Не читал, но осуждаю, угу.

Зачем мне это надо? Я знаю путь саморазрушения. Я прошла его до отметки 85 килограммов, депрессии и ненависти к себе. Я знаю себя на этом пути. И я хочу быть другой. И теперь я точно знаю, что все реально и начинать никогда не поздно.

Светлана Израйлева: «На обеих фотографиях я. Между ними путь. И только я выбираю направление»<br>

Светлана Израйлева: «На обеих фотографиях я. Между ними путь. И только я выбираю направление»

Диетолог: «Доказано, что ожирение голоданием не лечится»

Врач Ярославского областного центра медицинской профилактики, диетолог Татьяна Селезнева оценила эту методику похудения и объяснила, как на самом деле мы сбрасываем вес.

— Наша привязка к еде очень сильна. Так что аскеза Светланы в столь стойком отказе достойна уважения. В целом эту методику можно назвать условным голоданием, детоксом, — считает диетолог Татьяна Селезнева. — И всё же детокс-программы лучше осуществлять в специализированных лечебно-профилактических учреждениях. Важно понимать, что будет потом, через 5–10 лет, сможет ли Светлана поддерживать желаемый вес, которого она достигла на голодании? Есть много диет и методов для похудения. Прежде чем приступать к эксперименту, надо спросить себя: а что я буду делать потом? Как сохранять результат? Есть очень простой и разумный способ: просто научиться правильно питаться, то есть не переедать и больше двигаться.

Что касается белков, витаминов и прочего, то когда организм голодает, он расходует запасы, а это мышечная ткань, а не жир, как многие считают. У кого-то запасы побольше, к кого-то поменьше, тут сложно спрогнозировать последствия. Но потеря мышечной массы — это всегда нежелательно, это всегда потеря здоровья, утрата физического ресурса. Жир уходит, когда создаем умеренный энергетический дефицит, процентов 10–15 от необходимой калорийности (определяется индивидуально), плюс начинаем увеличивать физическую активность.

Теперь своим внешним видом Светлана довольна

Теперь своим внешним видом Светлана довольна

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голоданиедиетапохудение
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