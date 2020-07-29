Кипяток лился с потолка: в Ярославле во время промывки батарей затопило квартиру. Видео

— У нас был сделан хороший ремонт, а сейчас на стенах чернота, окна и двери распухли — не открываются. Мебель испорчена. На ремонт придется потратить 50–100 тысяч, — прикидывают пострадавшие жильцы.



Они говорят, что попробуют договориться с соседями, затопившими их квартиру, о компенсации полюбовно, а если не получится — подадут иск в суд.



Правда, даже если выиграют процесс, их проблемы не прекратятся. Этот дом периодически топит и сверху, и снизу. И тут уже дело не в недобросовестных соседях.



— У нас сосульками повредило крышу, во время дождя вода течет прямо в подъезд, на лестничной площадке — лужи, — жалуются жители.



Люди говорят, что куда только не обращались. Но максимум, что им обещают, — всё починить в рамках капитального ремонта. А как жить до этого?



— Мы скинулись с жителями и починили крышу сами. Сейчас вроде бы стало получше, — говорит Иван Беляков.



А вот с ещё одной причиной потопов до сих пор никто справиться не может.



— Территорию перед нашим домом заасфальтировали к 1000-летию города. И получилось, что уровень асфальта на 15 сантиметров поднялся по отношению к уровню входа в подъезд. В результате вода с улицы течет прямо в дом. Зимой всё это промерзает, так что дверь бывает не открыть, — говорят жители.

