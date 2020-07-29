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Кипяток лился с потолка: в Ярославле во время промывки батарей затопило квартиру. Видео

Жильцы рассказали, что случилось и кто виноват

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Ливень из кипятка в ярославской квартире шёл целый час

Ливень из кипятка в ярославской квартире шёл целый час

Настоящее бедствие произошло в доме № 4 на проспекте Ленина в Ярославле 28 июля. Здесь с потолка кухни коммунальной квартиры на втором этаже целый час лил ливень из кипятка. Произошло это около полудня.

— По всей видимости, собственники квартиры сверху не закрыли вентиль системы отопления, когда началась промывка батарей, — говорит один из жильцов пострадавшей квартиры Иван Беляков. — Перекрыть вентиль смогли, только когда приехала домой собственница одной из комнат.

По крайней мере, эту версию написали в заключении по результатам проверки специалисты управляющей компании «Спектр», обслуживающей дом.

Видео: Елена Богданова / Facebook.com

— У нас был сделан хороший ремонт, а сейчас на стенах чернота, окна и двери распухли — не открываются. Мебель испорчена. На ремонт придется потратить 50–100 тысяч, — прикидывают пострадавшие жильцы.

Они говорят, что попробуют договориться с соседями, затопившими их квартиру, о компенсации полюбовно, а если не получится — подадут иск в суд.

Правда, даже если выиграют процесс, их проблемы не прекратятся. Этот дом периодически топит и сверху, и снизу. И тут уже дело не в недобросовестных соседях.

— У нас сосульками повредило крышу, во время дождя вода течет прямо в подъезд, на лестничной площадке — лужи, — жалуются жители.

Люди говорят, что куда только не обращались. Но максимум, что им обещают, — всё починить в рамках капитального ремонта. А как жить до этого?

— Мы скинулись с жителями и починили крышу сами. Сейчас вроде бы стало получше, — говорит Иван Беляков.

А вот с ещё одной причиной потопов до сих пор никто справиться не может.

— Территорию перед нашим домом заасфальтировали к 1000-летию города. И получилось, что уровень асфальта на 15 сантиметров поднялся по отношению к уровню входа в подъезд. В результате вода с улицы течет прямо в дом. Зимой всё это промерзает, так что дверь бывает не открыть, — говорят жители.

По решению этой проблемы люди тоже пока никаких ответов ни от кого не получили.

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потоп в квартире
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