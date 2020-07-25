25 июля суббота
СЕЙЧАС +18°С
usd 71.60
eur 83.10
СрочноНовый прирост заразившихся COVID-19

Все новости

Все новости
Город

«Чем она заслужила?»: реакция ярославцев на закупку элитного автомобиля для директора ростовского музея

«Тойоту-Камри» в полной комплектации закупают на бюджетные деньги

1 080
12Обсудить

Поделиться

Многих возмутила новость о такой покупки, другие — согласились, что директор должен ездить с комфортом&nbsp;

Многих возмутила новость о такой покупки, другие — согласились, что директор должен ездить с комфортом 

Представители штаба Навального в Ярославле опубликовали информацию о закупке государственного музея «Ростовский кремль» на поставку автомобиля Toyota Camry бизнес-класса за 2 миллиона 682 тысячи 250 рублей. Закупка идёт на деньги Министерства культуры РФ, автомобиль нужен непосредственно директору музея. Информация об этом взбудоражила всю Ярославскую область: соцсети кипят от обсуждений целесообразности покупки.

Приводим мнения аргументов в пользу этой закупки и против неё.

Людмила Шабуева

— Чем Каровская, которая работает не в коммерческой организации, а в музее на дотации государства, лучше других граждан? Зачем покупать автомобиль за такие деньги (2,6 миллиона) и на деньги музея? Неужели больше не на что потратить? Музей настолько в идеальном состоянии? Нет необходимости в ремонте? Все сделано? Хорошо, не в ремонт. Вложите деньги в творческие проекты, новые выставки, организуйте мероприятия для людей.

Гость

— Обратите внимание, что трудяга-работяга до работы добирается за свой счет, при этом его начальнику плевать на то, на чем он едет и сколько это работнику стоит... А чем выше поднят чиновник, тем роскошнее и дороже перевозка от дома до работы. Когда эти «слуги народа» оплатят хоть один раз свое перемещение от дома до должностного кресла, то, может, поймут, во сколько это обходится бюджету, может, тогда они пересядут на велосипеды?

Гость

— Одно не могу понять, а чем хуже наши отечественные автомобили представительского класса? Ведь по цене они намного дешевле...

Дед Мазай

— Дороги в Ростове Великом, как после жуткой бомбежки. Яма на яме! Директору музея надо было купить не «Тойоту-Камри», а трактор с прицепом, как раз для убитых вконец дорог. Новая машинка не выдержит езды по дорогам Ростова.

«В хорошей машине хорошо думается»

Ярославль разделился на два лагеря, второй — поддерживает покупку хотя бы в том, что руководитель крупного предприятия может и должен перемещаться с комфортом.

Темур Абдуллаев

— Аргумент про «в хорошей машине хорошо думается» вполне себе состоятельный. На самом деле за хорошей шумоизоляцией от дел ничего не отвлекает, плавность хода даёт возможность подписывать разные бумажки, коих у современного бюрократа вагон и маленькая тележка, а «Лунная соната» наверняка сподвигнет директора музея на мысли, достойные повышения в должности аж до министра культуры, чего я ей на самом деле желаю. Просто эта покупка в очередной раз подчеркивает количество людей, которым это доступно. Отсюда и столько недовольных. Будь у всех россиян «Тойота-Камри» в топовой комплектации и поменьше комплексов, никто бы и внимания не обратил. А так — обидно. И неважно, заработал ли музей при её руководстве достаточно средств, чтоб купить эту машину, или нет.

Ирина Герасимова

— Бред какой-то, а не новость... Ну она вроде как руководитель, ездит по разным городам, связи налаживает, в том числе и для развития музея. С чего она должна ездить своим ходом? Так на многих руководящих должностях, вообще-то, заведено.

Артём Милаков

— Есть, мне кажется, определенный уровень и статус руководителя подобного учреждения, сообразный ее ответственности и масштабам задач. Это не «Мерседес», это самая недорогая марка и модель бизнес-класса. «Лада Калина» — это некомфортный автомобиль, не предназначенный для работы в нем.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!