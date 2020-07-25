«Чем она заслужила?»: реакция ярославцев на закупку элитного автомобиля для директора ростовского музея

— Чем Каровская, которая работает не в коммерческой организации, а в музее на дотации государства, лучше других граждан? Зачем покупать автомобиль за такие деньги ( 2,6 миллиона ) и на деньги музея? Неужели больше не на что потратить? Музей настолько в идеальном состоянии? Нет необходимости в ремонте? Все сделано? Хорошо, не в ремонт. Вложите деньги в творческие проекты, новые выставки, организуйте мероприятия для людей.



Гость

— Обратите внимание, что трудяга-работяга до работы добирается за свой счет, при этом его начальнику плевать на то, на чем он едет и сколько это работнику стоит... А чем выше поднят чиновник, тем роскошнее и дороже перевозка от дома до работы. Когда эти «слуги народа» оплатят хоть один раз свое перемещение от дома до должностного кресла, то, может, поймут, во сколько это обходится бюджету, может, тогда они пересядут на велосипеды?



Гость

— Одно не могу понять, а чем хуже наши отечественные автомобили представительского класса? Ведь по цене они намного дешевле...

