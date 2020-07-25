«Чем она заслужила?»: реакция ярославцев на закупку элитного автомобиля для директора ростовского музея

Представители штаба Навального в Ярославле опубликовали информацию о закупке государственного музея «Ростовский кремль» на поставку автомобиля Toyota Camry бизнес-класса за
Приводим мнения аргументов в пользу этой закупки и против неё.
Людмила Шабуева
— Чем Каровская, которая работает не в коммерческой организации, а в музее на дотации государства, лучше других граждан? Зачем покупать автомобиль за такие деньги (
Гость
— Обратите внимание, что трудяга-работяга до работы добирается за свой счет, при этом его начальнику плевать на то, на чем он едет и сколько это работнику стоит... А чем выше поднят чиновник, тем роскошнее и дороже перевозка от дома до работы. Когда эти «слуги народа» оплатят хоть один раз свое перемещение от дома до должностного кресла, то, может, поймут, во сколько это обходится бюджету, может, тогда они пересядут на велосипеды?
Гость
— Одно не могу понять, а чем хуже наши отечественные автомобили представительского класса? Ведь по цене они намного дешевле...
Дед Мазай
— Дороги в Ростове Великом, как после жуткой бомбежки. Яма на яме! Директору музея надо было купить не «Тойоту-Камри», а трактор с прицепом, как раз для убитых вконец дорог. Новая машинка не выдержит езды по дорогам Ростова.
«В хорошей машине хорошо думается»
Ярославль разделился на два лагеря, второй — поддерживает покупку хотя бы в том, что руководитель крупного предприятия может и должен перемещаться с комфортом.
Темур Абдуллаев
— Аргумент про «в хорошей машине хорошо думается» вполне себе состоятельный. На самом деле за хорошей шумоизоляцией от дел ничего не отвлекает, плавность хода даёт возможность подписывать разные бумажки, коих у современного бюрократа вагон и маленькая тележка, а «Лунная соната» наверняка сподвигнет директора музея на мысли, достойные повышения в должности аж до министра культуры, чего я ей на самом деле желаю. Просто эта покупка в очередной раз подчеркивает количество людей, которым это доступно. Отсюда и столько недовольных. Будь у всех россиян «Тойота-Камри» в топовой комплектации и поменьше комплексов, никто бы и внимания не обратил. А так — обидно. И неважно, заработал ли музей при её руководстве достаточно средств, чтоб купить эту машину, или нет.
Ирина Герасимова
— Бред какой-то, а не новость... Ну она вроде как руководитель, ездит по разным городам, связи налаживает, в том числе и для развития музея. С чего она должна ездить своим ходом? Так на многих руководящих должностях, вообще-то, заведено.
Артём Милаков
— Есть, мне кажется, определенный уровень и статус руководителя подобного учреждения, сообразный ее ответственности и масштабам задач. Это не «Мерседес», это самая недорогая марка и модель бизнес-класса. «Лада Калина» — это некомфортный автомобиль, не предназначенный для работы в нем.