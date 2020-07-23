Директора «Ростовского кремля» уличили в покупке дорогого автомобиля за бюджетные деньги

Этот автомобиль цвета белый перламутр музей покупает за деньги Министерства культуры для директора Наталии Каровской. Представители штаба Навального написали жалобу в прокуратуру на нецелевое расходование средств на дорогой автомобиль, его обслуживание и водителя. Уже направлена в прокуратуру.

В социальных сетях люди бросились обсуждать эту тему.



— Я понимаю, что коррупцией и расточительностью в нашей области никого не удивишь, но от музеев я этого не ожидала, — написала в Facebook журналист Людмила Шабуева. — Честно, я в шоке.



Директор музея «Ростовский кремль» считает, что тема с покупкой автомобиля раздута на пустом месте и не видит в этом ничего плохого.



— В парке музея есть девять автомобилей, один из них предназначен для директора, — сообщила Наталия Каровская. — Я не сама сижу за рулём, за машиной закреплён водитель. На служебном автомобиле я езжу каждый день из Ярославля, где живу, в Ростов и обратно, также часто приходится ездить в Москву, где находится моё руководство, а ещё — на конференции и в другие музеи по разным городам.

