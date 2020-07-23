Директора «Ростовского кремля» уличили в покупке дорогого автомобиля за бюджетные деньги

Представители штаба Навального в Ярославле опубликовали информацию о закупке государственного музея «Ростовский кремль» на поставку автомобиля Toyota Camry бизнес-класса за 2 миллиона 682 тысячи 250 рублей.
— Я с большим уважением отношусь к людям, посвятившим себя сохранению истории, — рассказала координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили. — Но все же есть какие-то рамки, за которые лучше не выходить. Покупать дорогой автомобиль, чтобы добраться до работы, — все-таки немного слишком. Уверена, музею есть на что потратить эти деньги.
Этот автомобиль цвета белый перламутр музей покупает за деньги Министерства культуры для директора Наталии Каровской. Представители штаба Навального написали жалобу в прокуратуру на нецелевое расходование средств на дорогой автомобиль, его обслуживание и водителя. Уже направлена в прокуратуру.
В социальных сетях люди бросились обсуждать эту тему.
— Я понимаю, что коррупцией и расточительностью в нашей области никого не удивишь, но от музеев я этого не ожидала, — написала в Facebook журналист Людмила Шабуева. — Честно, я в шоке.
Директор музея «Ростовский кремль» считает, что тема с покупкой автомобиля раздута на пустом месте и не видит в этом ничего плохого.
— В парке музея есть девять автомобилей, один из них предназначен для директора, — сообщила Наталия Каровская. — Я не сама сижу за рулём, за машиной закреплён водитель. На служебном автомобиле я езжу каждый день из Ярославля, где живу, в Ростов и обратно, также часто приходится ездить в Москву, где находится моё руководство, а ещё — на конференции и в другие музеи по разным городам.
Известно, что ранее Наталия Каровская уже 10 лет ездила на служебной Toyota Camry. По её словам, та иномарка проехала более 700 тысяч километров и дальше на ней стало ездить уже небезопасно, поэтому и было принято автомобиль заменить.