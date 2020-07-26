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Дух захватывает: как выглядит Ярославль с высоких крыш

Фоторепортаж, на котором город — как открытка

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Вид с крыши дома 31 на улице Труфанова

Вид с крыши дома 31 на улице Труфанова

Иногда так хочется залезть повыше и почувствовать простор города. Рассмотреть улицы сверху, найти знакомый дом и понять, какой он маленький в масштабах города. С высоты всё кажется более упорядоченным. И можно увидеть, как застраивается Ярославль. Из некоторых районов постепенно исчезает частный сектор, ему на смену строят высотки. А еще с крыши или высокого этажа можно заглянуть за горизонт — а это уже роскошь в большом городе. Мы собрали фотографии из разных районов. Смотрим, как Ярославль выглядит с крыш.

Вид с крыши на улице Пушкина

Вид с крыши на улице Пушкина

С двенадцатого этажа на Ленинградском проспекте

С двенадцатого этажа на Ленинградском проспекте

Старое и новое Брагино в одном фото

Старое и новое Брагино в одном фото

А так выглядят карьеры за Альтаиром, если смотреть на них с крыши на Труфанова

А так выглядят карьеры за Альтаиром, если смотреть на них с крыши на Труфанова

Вид на Заволжский район с Сосновой улицы

Вид на Заволжский район с Сосновой улицы

Тоже Заволга. И много неба!

Тоже Заволга. И много неба!

С высоты город кажется таким упорядоченным

С высоты город кажется таким упорядоченным

С крыши можно увидеть горизонт

С крыши можно увидеть горизонт

Суздалка с восемнадцатого этажа<br>

Суздалка с восемнадцатого этажа

Грузовой порт

Грузовой порт

Вид на «Очки» и Ленинградский проспект

Вид на «Очки» и Ленинградский проспект

С Тутаевского шоссе с верхних этажей видно Волгу

С Тутаевского шоссе с верхних этажей видно Волгу

Зеленый спальный район

Зеленый спальный район

Вид из окна на Фрунзенский район

Вид из окна на Фрунзенский район

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