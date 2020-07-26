Дух захватывает: как выглядит Ярославль с высоких крыш

Иногда так хочется залезть повыше и почувствовать простор города. Рассмотреть улицы сверху, найти знакомый дом и понять, какой он маленький в масштабах города. С высоты всё кажется более упорядоченным. И можно увидеть, как застраивается Ярославль. Из некоторых районов постепенно исчезает частный сектор, ему на смену строят высотки. А еще с крыши или высокого этажа можно заглянуть за горизонт — а это уже роскошь в большом городе. Мы собрали фотографии из разных районов. Смотрим, как Ярославль выглядит с крыш.