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Антирекорд недели: ярославский оперштаб выдал статистику по коронавирусу на 16 июля

В Ярославской области зафиксирован новый прирост

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За сутки в регионе никто не умер от коронавируса&nbsp;

За сутки в регионе никто не умер от коронавируса 

В Ярославской области каждый день десятки человек продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. По данным на утро 16 июля, в регионе COVID-19 подтвердили ещё у 44 человек.

— За всё время это — 5431 человек. Выздоровели за сутки — 116 человек. Всего 4660 выздоровевших с начала пандемии, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.

В России за минувшие сутки подтверждено 6428 положительных тестов на коронавирус, из них 24,1% болеют без симптомов. Умерли за день ещё 167 человек (за всё время — 11 937).

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