Антирекорд недели: ярославский оперштаб выдал статистику по коронавирусу на 16 июля

В Ярославской области каждый день десятки человек продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. По данным на утро 16 июля, в регионе COVID-19 подтвердили ещё у 44 человек.
— За всё время это — 5431 человек. Выздоровели за сутки — 116 человек. Всего 4660 выздоровевших с начала пандемии, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.
В России за минувшие сутки подтверждено 6428 положительных тестов на коронавирус, из них 24,1% болеют без симптомов. Умерли за день ещё 167 человек (за всё время — 11 937).