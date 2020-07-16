Антирекорд недели: ярославский оперштаб выдал статистику по коронавирусу на 16 июля

В Ярославской области каждый день десятки человек продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. По данным на утро 16 июля, в регионе COVID-19 подтвердили ещё у 44 человек.



— За всё время это — 5431 человек. Выздоровели за сутки — 116 человек. Всего 4660 выздоровевших с начала пандемии, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.