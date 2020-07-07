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Предупреждение от МЧС: на Ярославль движутся гроза и сильный ветер

Когда ждать непогоду

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При грозе ожидается сильный ветер

При грозе ожидается сильный ветер

МЧС по Ярославской области предупреждает о скорой грозе. По прогнозам, ливни и сильный ветер обрушатся на регион 8 июля.

— 8 июля на территории Ярославской области ожидаются местами грозы с ливнем, при грозе порывы ветра до 20 метров в секунду, — сообщили спасатели.

При возникновении чрезвычайных ситуаций спасателей можно вызвать по телефонам 101 или 112.

О высокой вероятности гроз предупреждает и Гидрометцентр. При этом, по прогнозам синоптиков, завтрашний день станет самым жарким на этой неделе — температура воздуха будет +32 °С.

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грозажара
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