«Если бы начали искать раньше, девочка могла выжить»: три истории добровольцев из поискового отряда

— Я услышал призыв о помощи, находясь на базе отдыха в Орехово-Зуево с друзьями. Первой реакцией было: да ладно, на дворе 21 век, кто-то еще пропадает? Девушка, давшая ориентировку, стала объяснять, что уже третий день милиция не ищет, спасатели тоже, поиски ведут простые люди. Мы с друзьями решили, что как минимум надо проверить, поехали и остались там на двое суток, — вспоминает Михаил. — Шли часы, мы ходили по лесу до ночи, потом искали фонари и батарейки и шли в лес вновь, пытались отмечать осмотренные участки на перерисованной из автомобильного атласа карте, на листках в клетку. Терялись сами — находились, натыкались на другие группы. Ориентироваться в лесу умели считанные единицы, мы сбивались в кучки вокруг них и ходили, ходили, ходили. Народ скупил все батарейки и фонари в радиусе нескольких километров, многие сдавались и уезжали. Под конец вторых суток я присел попить кофе и меня вырубил сон. В тот день нашли тетю Лизы, а еще спустя два дня саму Лизу. Но опоздали. Я много думал после этого поиска, на меня обрушилась реальность, тяжелая, как свинец. Я понял, что мы все оказались беззащитны и бессильны с компьютерами, вертолетами, службами. Сотни взрослых искали маленькую девочку и не спасли. Это перевернуло мое сознание, я как будто очнулся и решил для себя, что буду ездить и на другие поиски. А сейчас, спустя годы, я понимаю, что иногда потерявшимся больше не на кого надеяться. Или мы им поможем, или никто.