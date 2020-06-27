«Если бы начали искать раньше, девочка могла выжить»: три истории добровольцев из поискового отряда

В Ярославской области действуют несколько добровольческих отрядов, которые помогают искать пропавших людей. Часто именно благодаря ним «потеряшки» возвращаются домой живыми и невредимыми. Но что заставляет людей, забыв о собственном комфорте, вылезать посреди ночи из постели и отправляться в лес или на тёмные городские улицы в поисках незнакомого человека? По какой причине происходит тот самый щелчок в голове, после которого доброволец-поисковик полностью меняет свою жизнь, бескорыстно отдавая её часть для помощи другим людям? Об этом рассказы трёх участников поискового отряда «Лиза Алерт» из Ярославской области.
Сам был «бегунком»
40-летний Демьян Калинчук из Ярославля ищет «потеряшек» с «Лизой Алерт» почти три года. Говорит, что в отряд его привело желание помогать людям.
— Я 15 лет руковожу военно-спортивным клубом. Есть навыки выживания в лесу, ориентирования, учил этому студентов. Когда в регионе появился отряд, решил применить опыт для пользы. Сам в детстве был «бегунком». Проблема таких детей мне знакома лично. Помню, что я уходил из дома в поисках приключений — забредал в лес, строил шалаш, разводил костёр. А теперь, когда у самого трое детей, понимаю, что самое страшное для родителя — потерять ребенка. И если я могу помочь найти, значит, надо это сделать, — рассказал Демьян о мотивах своего участия в отряде.
Доброволец говорит, что прекрасно помнит свой первый поиск.
— Это была бабушка, ушла за грибами... Мы приехали на место, разбились на группы. И тут пришла информация, что бабушка вернулась домой, — поехали проверять, она была дома и ничего не помнила. Мы уехали по домам, и в тот же вечер пришла заявка на мальчика. К счастью, и его тогда нашли живым и невредимым, — рассказал Демьян.
Однажды потеряла дочь
Анастасия Акилова — ведущая мероприятий. А после праздничной работы надевает защитную одежду и отправляется в лес на поиски пропавших. В отряде она уже три года. Говорит, что сама по себе довольно отзывчивый человек, поэтому и решила помогать другим.
— Я пришла в «Лизу Алерт» на день открытых дверей, познакомилась там с ребятами и присоединилась к отряду. Помню первые свои поиски. Было страшновато заходить в темный лес — жутко от того, что рядом неожиданно может вспорхнуть какая-то птица, пробежать зверь. Но потом привыкла. На поиски мы всегда выходим группами с навигатором, компасом, держимся в зоне видимости друг друга, есть связь по рации со штабом, — рассказала Анастасия.
Сейчас Анастасия не только участвует в поисках, но и много занимается профилактикой.
— Детям объясняем, как вести себя, если потерялся. Взрослым на родительских собраниях рассказываем, что делать, чтобы дети не убегали из дома, и как действовать, если ребёнок всё-таки пропал. Быть может всякое. Например, мама не разрешила оставить дома котенка — ребёнок ушел. Закончиться это может печально. Когда ребенок пропадает, не надо стесняться и выжидать время — звоните сразу в полицию и добровольцам! — говорит Анастасия. — Я сама знаю, что значит потерять ребенка. Когда у меня дочь была маленькой, мы с ней гуляли и договорились дом обойти с разных сторон. Я обошла, а её нет. Я тогда кинулась обыскивать все дворы. А оказалось, что она зашла к соседям.
Анастасия говорит, что она против того, чтобы люди жили по принципу «каждый сам за себя», не вникая в чужие проблемы. Человеческое отношение, взаимопомощь очень важны, уверена она. Это и стало для неё аргументом, чтобы стать добровольцем.
Участвовал в поисках той самой Лизы
Михаил Муленков, который сейчас живёт на два города — Москву и Переславль-Залесский, в отряде 10 лет. Он участвовал в поисках той самой Лизы Фомкиной, по имени которой и был назван отряд «Лиза Алерт». Эта история произошла в 2010 году в Орехово-Зуево. Тогда 4-летняя девочка с тётей потерялись в лесу. Спустя 10 дней Лизу нашли погибшей от переохлаждения. Чуть раньше нашли мёртвой её тётю. Очевидцы тех страшных событий говорят, что прочесыванием леса занимались именно добровольцы, которые присоединились к поискам по просьбе родных девочки через несколько дней после её пропажи. Благодаря им и нашли тело ребёнка. Сейчас многие говорят, что если бы поиски в лесу начались раньше, то, возможно, Лиза была бы жива.
— Я услышал призыв о помощи, находясь на базе отдыха в Орехово-Зуево с друзьями. Первой реакцией было: да ладно, на дворе 21 век, кто-то еще пропадает? Девушка, давшая ориентировку, стала объяснять, что уже третий день милиция не ищет, спасатели тоже, поиски ведут простые люди. Мы с друзьями решили, что как минимум надо проверить, поехали и остались там на двое суток, — вспоминает Михаил. — Шли часы, мы ходили по лесу до ночи, потом искали фонари и батарейки и шли в лес вновь, пытались отмечать осмотренные участки на перерисованной из автомобильного атласа карте, на листках в клетку. Терялись сами — находились, натыкались на другие группы. Ориентироваться в лесу умели считанные единицы, мы сбивались в кучки вокруг них и ходили, ходили, ходили. Народ скупил все батарейки и фонари в радиусе нескольких километров, многие сдавались и уезжали. Под конец вторых суток я присел попить кофе и меня вырубил сон. В тот день нашли тетю Лизы, а еще спустя два дня саму Лизу. Но опоздали. Я много думал после этого поиска, на меня обрушилась реальность, тяжелая, как свинец. Я понял, что мы все оказались беззащитны и бессильны с компьютерами, вертолетами, службами. Сотни взрослых искали маленькую девочку и не спасли. Это перевернуло мое сознание, я как будто очнулся и решил для себя, что буду ездить и на другие поиски. А сейчас, спустя годы, я понимаю, что иногда потерявшимся больше не на кого надеяться. Или мы им поможем, или никто.
Отряд «Лиза Алерт» был сформирован после поисков Лизы Фомкиной, чтобы искать пропавших детей. В честь неё он и получил своё название. Второе слово — от английского alert, обозначающего «сигнал тревоги».
Михаил говорит, что до сих пор во многих городах и районах, особенно небольших, основную нагрузку по поискам пропавших людей берут на себя не силовики, а именно добровольцы.
— Мы ищем без приказа, не за зарплату, а по зову сердца — это мотивация очень сильная и одновременно хрупкая, — объясняет он.
За время существования отряда «Лиза Алерт» его участники приобрели бесценный опыт. Отряд работает по всей России. Появился добровольческий вертолетный отряд «Ангел», добровольцы-дайверы «Добротворец», парапланеристы, кинологические расчеты и даже конники. По методикам отряда «Лиза Алерт» сегодня ищут людей и десятки других отрядов по всей стране.
— Людей всегда не хватает. Чем больше людей участвует в поисках — тем больше у потерявшегося шансов найтись живым. Тем более что на поиски, как правило, не все добровольцы из отряда могут отправиться — у людей работа, семьи, другие обстоятельства. А заявки на поиски часто приходят уже ночью, когда родные и близкие пропавших начинают понимать, что своими силами не найдут. Обращаются в полицию и к нам. В грибной и ягодный сезоны за одну ночь количество таких заявок может доходить до трёх-четырёх, — рассказал наш собеседник. — Мы рады в своих рядах любому человеку. Но, как показывает практика, найти тех, кто готов искать, даже сложнее, чем тех, кто заблудился.
Серьезным мотиватором для самого Михаила, чтобы встать посреди ночи с постели и идти на поиски, служит как раз та самая история с Лизой Фомкиной, которая могла бы остаться в живых, если бы её нашли чуть раньше. А два волшебных слова, которые звучат в конце удачных поисков, — «Найден, жив», как признаются добровольцы, словно бальзам снимают усталость, лечат травмы и успокаивают душу. Все, что делается, — именно ради них.