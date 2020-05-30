В Переславле-Залесском — потоп. После проливных дождей затопило улицы.
— Вот такой потоп вчера произошел в Луговой Слободе (поселение вблизи Переславля. — Прим. ред.)! Как же была сделана ливневая канава по улице Дорожной, что вся вода потекла в Луговую Слободу? — задаются вопросом местные жители в паблике «Переславль Live».
видео: «Переславль Live»
О подтоплениях рассказали в МЧС.
— 29 мая было зафиксировано подтопление дачных участков в садоводчестве «Дубрава» под Переславлем-Залесским, — рассказали в ведомстве.
И уточнили, что наблюдают еще и за тем, как спускает воду Рыбинская ГЭС.
— Отметки уровней воды на Рыбинском и Горьковском водохранилищах в границах Ярославской области находятся ниже отметок неблагоприятного гидрометеорологического явления. Рыбинское водохранилище функционирует в соответствии с рекомендациями межведомственной группы по регулированию режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада, — говорят в МЧС.