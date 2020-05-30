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Маленькую собачку пришлось нести на руках

Маленькую собачку пришлось нести на руках

В Переславле-Залесском — потоп. После проливных дождей затопило улицы.

— Вот такой потоп вчера произошел в Луговой Слободе (поселение вблизи Переславля. — Прим. ред.)! Как же была сделана ливневая канава по улице Дорожной, что вся вода потекла в Луговую Слободу? — задаются вопросом местные жители в паблике «Переславль Live».

видео: «Переславль Live»

О подтоплениях рассказали в МЧС.

— 29 мая было зафиксировано подтопление дачных участков в садоводчестве «Дубрава» под Переславлем-Залесским, — рассказали в ведомстве.

И уточнили, что наблюдают еще и за тем, как спускает воду Рыбинская ГЭС.

— Отметки уровней воды на Рыбинском и Горьковском водохранилищах в границах Ярославской области находятся ниже отметок неблагоприятного гидрометеорологического явления. Рыбинское водохранилище функционирует в соответствии с рекомендациями межведомственной группы по регулированию режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада, — говорят в МЧС.

Затопило частные дворы

Затопило частные дворы

И главную улицу

И главную улицу

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