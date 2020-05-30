И уточнили, что наблюдают еще и за тем, как спускает воду Рыбинская ГЭС.

— Отметки уровней воды на Рыбинском и Горьковском водохранилищах в границах Ярославской области находятся ниже отметок неблагоприятного гидрометеорологического явления. Рыбинское водохранилище функционирует в соответствии с рекомендациями межведомственной группы по регулированию режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада, — говорят в МЧС.