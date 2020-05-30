Ярославские волонтёры столкнулись с необычной ситуацией. О продуктовой помощи их попросили из дома, который, как кажется, должен бы принадлежать вполне обеспеченным людям.

— Мы развозим продукты и лекарства пожилым людям, инвалидам и многодетным семьям, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, — рассказал на своей странице в «Фейсбуке» руководитель волонтерского движения Игрь Ямщиков. — Это акция #МыВместе.

Пришла заявка, в которой описывалось тяжелое состояние родителей, «которые в движении ограничены, пособия не получают, вся пенсия уходит на приобретение лекарств, в доме проживают сын и невестка с двумя детьми. Вся заработная плата уходит на оплату основных платежей». Приехали — и вот такую хижину увидели. Львы и орлы на колоннах, павлины на воротах. Подумал, что ошиблись адресом. В этот момент из калитки с вензелями вышла барышня. И сказала, что бесплатные продукты для них, страдающей от недоедания семье.