Ярославские волонтёры столкнулись с необычной ситуацией. О продуктовой помощи их попросили из дома, который, как кажется, должен бы принадлежать вполне обеспеченным людям.
— Мы развозим продукты и лекарства пожилым людям, инвалидам и многодетным семьям, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, — рассказал на своей странице в «Фейсбуке» руководитель волонтерского движения Игрь Ямщиков. — Это акция #МыВместе.
Пришла заявка, в которой описывалось тяжелое состояние родителей, «которые в движении ограничены, пособия не получают, вся пенсия уходит на приобретение лекарств, в доме проживают сын и невестка с двумя детьми. Вся заработная плата уходит на оплату основных платежей». Приехали — и вот такую хижину увидели. Львы и орлы на колоннах, павлины на воротах. Подумал, что ошиблись адресом. В этот момент из калитки с вензелями вышла барышня. И сказала, что бесплатные продукты для них, страдающей от недоедания семье.
Волонтеры продуктовый набор оставили. А на следующий день получили новую заявку — от семьи с той же фамилией, живущей неподалеку от голодающей семьи из особняка.
Под постом развернулась такая дискуссия, что эту историю Игорь Ямщиков решил удалить. Однако в комментариях писали также, что все не так однозначно. Говорят, в доме могли жить не владельцы, а семья, действительно нуждавшаяся в продуктах.