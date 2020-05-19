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В аэропорту уточнили, что пассажиры сами должны обеспечить себя средствами защиты&nbsp;

В аэропорту уточнили, что пассажиры сами должны обеспечить себя средствами защиты 

Ярославский аэропорт Туношна возобновил рейсы Ярославль — Казань. Самолеты будут летать несколько раз в неделю: по вторникам и четвергам.

— Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на всех рейсах предусмотрено обязательное ношение масок и перчаток, — сказали в аэропорту. — Пассажирам нужно приобрести средства индивидуальной защиты заранее. На борту маски выдаваться не будут.

Расписание:

Вторник

  • RT 549 Казань 16:20 — Ярославль 17:40
  • RT 550 Ярославль 18:30 — Казань 19:50

Четверг

  • RT 549 Казань 16:50 — Ярославль 18:10
  • RT 550 Ярославль 19:00 — Казань 20:20

Если перчаток и маски у вас не будет, авиакомпания может отказать в посадке на рейс.

Тем временем Ярославская область поставила очередной антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. На 19 мая в регионе выявлено 109 заражённых. Это пятый день подряд, когда число заболевших увеличивается.

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аэропортаэропорт ТуношнаЯрославльКазань
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