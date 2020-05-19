Ярославский аэропорт Туношна возобновил рейсы Ярославль — Казань. Самолеты будут летать несколько раз в неделю: по вторникам и четвергам.

— Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на всех рейсах предусмотрено обязательное ношение масок и перчаток, — сказали в аэропорту. — Пассажирам нужно приобрести средства индивидуальной защиты заранее. На борту маски выдаваться не будут.

Расписание:



Вторник



RT 549 Казань 16:20 — Ярославль 17:40



RT 550 Ярославль 18:30 — Казань 19:50



Четверг

