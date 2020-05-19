Ярославский аэропорт Туношна возобновил рейсы Ярославль — Казань. Самолеты будут летать несколько раз в неделю: по вторникам и четвергам.
— Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на всех рейсах предусмотрено обязательное ношение масок и перчаток, — сказали в аэропорту. — Пассажирам нужно приобрести средства индивидуальной защиты заранее. На борту маски выдаваться не будут.
Расписание:
Вторник
- RT 549 Казань 16:20 — Ярославль 17:40
- RT 550 Ярославль 18:30 — Казань 19:50
Четверг
- RT 549 Казань 16:50 — Ярославль 18:10
- RT 550 Ярославль 19:00 — Казань 20:20
Если перчаток и маски у вас не будет, авиакомпания может отказать в посадке на рейс.
Тем временем Ярославская область поставила очередной антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. На 19 мая в регионе выявлено 109 заражённых. Это пятый день подряд, когда число заболевших увеличивается.